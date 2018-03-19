Как из юных туляков делают спортивных акробатов

Фото Дмитрия Дзюбина.

В Туле три года назад появился достаточно новый и интересный вид спорта — спортивная акробатика. Президент Федерации — 22-летняя Валерия Гольцева. Несмотря на молодой возраст, девушка полна амбиций и энергии. Своим позитивным настроем Лера заряжает своих юных воспитанников.

Корреспонденты Myslo посетили тренировку ребят. Пока секция спортивной акробатики насчитывает около 250 детей. Но это не предел, считает Валерия. Сейчас этот вид спорта активно развивается в оружейной столице.

Валерия Гольцева – Я мастер спорта по спортивной гимнастике. Занималась профессиональной хореографией, выступала в цирке. Параллельно вела группу детей. Но мне всегда хотелось большего — чтобы дети где-то выступали, показывали себя. Так и появилась идея создания Федерации. Московские коллеги очень поддержали нас и отправили меня на месяц стажироваться в Голландию. Там я увидела весь тренировочный процесс изнутри. Спортивная акробатика пока не олимпийский вид спорта. Но с 2018 года она входит в юниорские Олимпийские игры, поэтому перспективы у наших спортсменов есть. Поначалу было, конечно, сложно. Мы поменяли много мест для тренировок, начинали с фитнес-клубов и школ. Теперь у нас есть зал в ТЦ «Тройка». Спортивная акробатика совмещает в себе гимнастику, акробатику, цирковое искусство и хореографию. Очень красивый вид спорта!

Этим видом спорта также занимаются и в поселке Первомайский — в Доме спорта «Юбилейный». Этот «филиал» поддерживает компания «Щекиноазот»: закупает форму, финансирует соревнования.

По словам Валерии, в Федерации занимаются дети от трех лет. Совсем маленьких к большому спорту начинают готовить постепенно.

– Важно, чтобы дети шли на тренировки с радостью, а не как на пытку! Мы ездим на соревнования: недавно в Звенигороде заняли два первых и одно третье место. Главный тренер России по спортивной акробатике держит с нами связь. Одну из наших мужских пар он отметил как очень сильную и перспективную, — рассказывает Лера.

У тульской Федерации есть международные друзья — клубы спортивной акробатики. По словам Валерии, ребята в марте поедут на сборы в Голландию. Прошлым летом совместно с английской командой были на тренировочных сборах в Болгарии.

– Планы у нас наполеоновские! Хотим свой зал — большой и просторный. Я уверена, эта мечта осуществится! — говорит Валерия.

Кирилл Стаханов, 8 лет:

– Я занимаюсь здесь два года. Мне нравится делать трюки, могу садиться на шпагат и делать сальто. Меня здесь всему научили! Сюда меня привела мама, и я быстро втянулся. В будущем хочу стать не только спортсменом, но и программистом. Помимо спортивной акробатики занимаюсь еще на батутах, смотрю футбол. Болеем с папой и братом за «Арсенал».

Дарья Белова, 13 лет, и Лера Цыганкова, 7 лет:

– Этот вид спорта редкий, никто в Туле им не занимается, кроме нас, — говорит Даша. — Мне он нравится больше, чем спортивная гимнастика, потому что здесь есть трюки и работа с партнерами. Выступаем с Лерой в паре, делаем трюки: стойки, сальто.

– Я хочу стать тренером по акробатике, — говорит Лера.

– А я мастером спорта! — подхватывает Даша. — Но у меня есть запасной план: если не срастется в спорте, стану врачом.

6-летняя Алиса Калита и 11-летний Вадим Слуцкий тоже выступают в паре:

– Я только пришел в спортивную акробатику, до этого семь лет занимался гимнастикой. С Алисой делаем стандартные трюки: угол на руках, затяжку (кольцо), ласточку. В будущем хотим стать чемпионами. Мы очень любим цирк, ходим смотреть на акробатов и на их трюки.

Кстати, в этом году осенью Тульская область на несколько дней станет столицей спортивной акробатики — в поселке Первомайский пройдет Кубок России по этому виду спорта.