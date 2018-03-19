город
город
Регистрация
Люди / Интервью

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина: «Хотим много лет оставаться на льду элегантными!»

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива спортсменов.

Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина: «Хотим много лет оставаться на льду элегантными!»

В эксклюзивном интервью Myslo легенды фигурного катания рассказали, собираются ли они открыть школу фигурного катания, как сохраняют форму и почему их дочь не катается на коньках.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина приехали в наш город с шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» по приглашению губернатора Тульской области.

Для Алексея эта поездка стала знаменательной: 18 марта спортсмен отпраздновал свой день рождения – Ягудину исполнилось 38 лет.

– Это мой самый длинный день рождения, – улыбнулся Алексей. – Мы выступали во Владивостоке, и мой день рождения начался очень много часов назад. Праздник длится 31 час! А вообще, когда переступаешь через определенный возраст, ты не так уж и рад своему дню рождения.

Ягудин и Тотьмянина выступали в Туле в декабре 2017 года на торжественном открытии Губернского катка, и вот сейчас олимпийские чемпионы приняли участие в концертной программе «Россия в моем сердце».

Татьяна: – Мы сегодня в прекрасном настроении. На дворе наконец-то весна, и хотя градусы пока не радуют, но все-таки солнце. Мы знали, куда мы едем, — в начале декабря мы присутствовали на открытии Губернского катка. Тула приняла нас очень тепло, мы всем ребятам рассказывали, какие здесь замечательные горожане, поэтому и ехали сюда с хорошим настроем.

Алексей: – А у меня по жизни хорошее настроение, неважно, где я выступаю и что происходит. Мне кажется, это от человека зависит.

– Уже более 15 лет вы работаете в шоу Ильи Авербуха. Что можете сказать о таланте этого человека как режиссера?

Татьяна: – О его таланте говорит как раз цифра — 15 лет. Многие до Ильи в России пытались создать что-то свое, но всё это было менее успешно. Артур Дмитриев, Алексей Урманов… Дальше одного-двух шоу у них не пошло. А огромный плюс Ильи в том, что он, собрав команду, создал внутри нее ощущение семьи, где мы все друг за друга. Мы к нему можем обратиться не только как к начальнику, но и как к другу, который всегда поможет, посоветует. Его секрет в том, что он не только собрал команду, но и до сих пор держит ее вместе. В июне у нас начинаются гастроли в Санкт-Петербурге, июль, август и сентябрь продолжим работать в Сочи с мюзиклом «Ромео и Джульетта».

Алексей: – То, что мы так долго работаем с Ильей, показатель не только того, что нас всё устраивает. Здесь переплетены профессиональные и человеческие отношения. Очень долго на просто спорте, на просто работе это не продержится.

Можно провести параллель с нашими с Таней отношениями: неважно, когда у нас был зарегистрирован брак, мы давным-давно являемся полноценной семьей. И команду Ильи Авербуха можно назвать хорошей, сплоченной семьей.

Мини-конфликты всё равно случаются, но благодаря тому, что мы все родные друг другу люди, мы умеем находить возможности преодолевать трудности. Как и в нашей семье.

– С кем сдружились больше всего?

Алексей: – Я дружу с Таней Тотьмяниной (улыбается). Дружу с Евгением Кузнецовым, чемпионом России, покорителем сальто.

Татьяна: – А я с Лешей Ягудиным и Максимом Марининым, с которым на протяжении уже 20 лет катаюсь рука об руку.

– Алексей, в этом году Вы комментировали выступления наших фигуристов на Олимпиаде. С какими чувствами ехали в Южную Корею?

– Полгода назад меня ввели в какой-то очередной зал славы в Америке. Меня спросили, какие эмоции я испытываю. А у меня нет никаких эмоций…

Когда у человека уже седые виски, которые он пытается почаще сбривать, чтобы их не видно было, семья, две дочки, две собаки, уже ценности другие, чем появление твоей фамилии в зале славы.

Это всё в прошлом. Мы с Таней сейчас практически не смотрим фигурное катание, если речь не идет о крупных турнирах. У нас уже другие приоритеты. Но когда мне поступило предложение стать комментатором на Олимпиаде, я согласился. Почему нет? Я знаю фигурное катание, мне есть чем поделиться с телезрителями. Единственное, очень волнительно следить за нашими фигуристами. 16 лет назад я был в их шкуре, помню, как от страха «садятся» ноги, как ты пытаешься заполнить эти секунды… Когда сидишь у экрана, время летит очень быстро. А для выступающих это время так растягивается… Нереальное волнение. И ты переживаешь за всех, но особенно за своих!

Алексей Ягудин, произвольная программа на Олимпиаде 2002 г.

– Уровень фигурного катания сейчас сильно вырос…

Алексей: – Фигурное катание, как и всё, что нас окружает на планете Земля, ждет прогресс. И остановить его невозможно. Я думаю, скоро начнут прыгать не четверные, а пятерные прыжки. Нам с Таней и всей команде Ильи Авербуха повезло с тем, что родители отдали нас именно в этот вид спорта, в котором есть не только техническая составляющая, но и артистическая. Это делает фигурное катание более зрелищным. Большой плюс — у нас есть профессиональное продолжение того, чем мы занимаемся с 4-летнего возраста.

Татьяна: – В любом другом виде спорта — ты поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета, спустился — и что делать дальше? А у нас по-другому. Алексей 16 лет назад сошел с пьедестала, я — 12 лет. И у нас далеко идущие планы на будущее, связанные с фигурным катанием, с выступлениями.

Алексей: – Детские ледовые спектакли, взрослые мюзиклы, показательные выступления, туры, различные мероприятия, как сегодня, – это наша профессия. У нас, фигуристов, есть возможность идти и развиваться дальше.

– Алексей, как часто сейчас Вы общаетесь с Татьяной Анатольевной Тарасовой? Что можете сказать об этой легендарной женщине?

Татьяна: – Я чаще! Почему-то она мне чаще звонит (смеется).

Алексей: – Недавно созванивались с ней. Меня один раз попросили в двух словах описать Татьяну Анатольевну. Я сказал так: Великая стена. Она и поддержит, и даст возможность опереться на нее, передохнуть, набраться сил.

Татьяна: – Да, как Великая стена – широкая, длинная, крепкая, защищающая… Она — восьмое чудо света.

– Вы оба достаточно активны в Инстаграме. Как реагируете на критику, если она появляется? Вообще у вас добрые подписчики или попадаются хейтеры?

Татьяна: – Леша иногда вступает с ними в полемику (смеется).

Алексей: – Мне нравится поприкалываться (смеется). Но я ж всегда позитивный! Даже если на три буквы посылаю, то с улыбкой на лице.

Татьяна: – Естественно, что тебя не могут любить все и писать только ласковые слова. Просто у меня всегда возникает вопрос к людям, которые пишут гадости: а не лень? Ну вот ты написал, самоутвердился. И? Ты будешь более знаменит, богат, здоров? Что тебе это даст? Ну не любишь человека — не заходи к нему на страничку. У нас среди подписчиков есть и дети, которым не надо читать подобные комментарии, и поэтому из-за них порой приходится что-то удалять.

– Насколько вы привязаны к гаджетам? Смогли бы прожить день без смартфона?

Татьяна: – Я ненавижу телефон, но современная жизнь заставляет ходить с ним. Самые близкие знают: если я не ответила, то это не из-за того, что я хочу кого-то обидеть или проигнорировала. Мне просто лень (смеется). Если бы у меня была возможность не пользоваться телефоном, я бы ею воспользовалась.

Алексей: – У меня вся жизнь в гаджете. Это необходимо мне и для работы.

– Дочек ограничиваете?

Татьяна: – Мы вообще стараемся им гаджеты не давать. Книжки, игры, рисование, лепка. Лучше пойти на улицу поиграть в снежки, покататься на санках… Всё это намного полезнее, от гаджетов дети реально тупеют.

– Поделитесь своим секретом идеальной физической формы?

Алексей: – Самое главное — сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Мы пьем специальные протеиновые коктейли. Не хотим превращаться в неэлегантно выглядящих спортсменов на льду, поэтому очень следим за собой.

Татьяна: – Нам уже не 15 лет, мы бывшие профессиональные спортсмены, которые уже не совсем здоровые люди. Плюс мы родители и хотим быть примером для своих детей. Поэтому мы стараемся лишний раз пойти прогуляться, обязательно заставляем детей заниматься спортом, прививаем им любовь к здоровому питанию. Ведь все привычки идут из детства. Алексей — большой любитель бани. Я, если очень устаю, иду на массаж.

– А Вы любовь мужа к бане разделяете?

Алексей: – Да она тогда ссохнется вообще (смеется). Из бани скелет выйдет!

Татьяна: – Я люблю, но мне сейчас нельзя — в ноге стоит металлическая конструкция. До 2 апреля я воздерживаюсь от бани.

— Если у вас выдается день, свободный от тренировок, выступлений и других дел, как вы его проводите? Ваш идеальный выходной — какой он?

Татьяна: – Главное для нас — выспаться. И провести весь день с детьми, погулять, сходить в детские центры.

Алексей: – Я обожаю собак, у нас дома их две — йоркширский терьер Варя и бигль Асти. Люблю с ними гулять.

Татьяна: – Варе уже 9,5 лет, она отдрессированная. Асти в мае исполнится год, она еще очень дурная и невоспитанная (смеется). Но всё в процессе, через некоторое время она пойдет в собачью школу, чтобы не портить имущество (смеется).

– Вы думали о том, чем будете заниматься, скажем, через 10-15 лет? Может быть, есть планы открыть свою школу фигурного катания или поставить собственное шоу?

Алексей: – Нет!

Татьяна: – Свое шоу точно нет. Через десять лет мы вдоволь насытимся фигурным катанием. Вообще лучше ничего не загадывать, жить сегодняшним днем, потому что завтра может и не быть.

– Ваша старшая дочка Лиза чем сейчас занимается?

Татьяна: – Учится в школе. До обеда учится на английском языке, после обеда — ЕГЭшная программа. Далее у нее либо французский факультатив, либо танцы в коллективе «Тодес». Она занята с семи утра до шести вечера, трудится как пчелка. А вот коньки ей не нравятся. Мы ставили ее на коньки, какого-то желания, да и способностей, мы не увидели.

Алексей: – Для нас образование на первом месте. Образованный умный человек пригодится всегда и везде. А спортсмен… Ну вот нам повезло, мы стали олимпийскими чемпионами. Но ведь у многих не получается. А когда ты начинаешь более профессионально заниматься спортом, всё остальное ты отодвигаешь на второй план. Поэтому для обеих наших дочерей мы выбираем образование.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Олимпиада 2006 г.

Татьяна: – В наше время родители отдавали в спорт еще и потому, что это был один из немногих способов быть не как все, появлялась возможность выехать за пределы страны, увидеть что-то помимо Советского Союза. А сейчас все двери открыты. Просто нужно быть очень умным человеком со знанием множества языков, чтобы можно было оставаться коммуникабельным в любой точке земного шара.

– Ваше пожелание всем нашим читателям.

Алексей: – Всегда позитивного настроения! Это фактор всех ваших будущих побед. Почаще улыбайтесь не только себе, но и окружающим.

 

Галерея
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 1
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 2
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 3
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 4
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 5
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 6
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 7
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 8
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 9
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 10
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 11
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 12
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 13
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 14
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 15
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 16
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 17
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 18
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 19
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 20
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 21
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 22
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 23
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 24
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 25
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 26
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 27
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 28
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 29
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 30
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 31
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 32
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 33
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 34
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 35
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 36
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 37
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 38
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 39
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 40
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 41
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 42
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 43
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 44
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 45
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 46
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 47
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 48
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 49
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 50
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 51
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 52
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 53
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 54
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 55
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 56
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 57
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 58
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 59
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 60
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина в Туле, Фото: 61
показать все фотографии
Автор: Лариса Тимофеева, 19 марта, в 13:37 +3
Другие статьи по темам
Событие
интервьюэксклюзивное интервьюолимпийские чемпионы
Люди
Алексей ЯгудинТатьяна ТотьмянинаТатьяна ТарасоваИлья Авербух
Место
ТулаГубернский каток
Продолжаем голосовать за лучший тульский салон красоты
Продолжаем голосовать за лучший тульский салон красоты
Игорь Бутман: «Тула – джазовый город!»
Игорь Бутман: «Тула – джазовый город!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.