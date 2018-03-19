Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина: «Хотим много лет оставаться на льду элегантными!»

Фото Дмитрия Дзюбина и из архива спортсменов.

В эксклюзивном интервью Myslo легенды фигурного катания рассказали, собираются ли они открыть школу фигурного катания, как сохраняют форму и почему их дочь не катается на коньках.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина приехали в наш город с шоу Ильи Авербуха «Вместе и навсегда» по приглашению губернатора Тульской области.

Для Алексея эта поездка стала знаменательной: 18 марта спортсмен отпраздновал свой день рождения – Ягудину исполнилось 38 лет.

– Это мой самый длинный день рождения, – улыбнулся Алексей. – Мы выступали во Владивостоке, и мой день рождения начался очень много часов назад. Праздник длится 31 час! А вообще, когда переступаешь через определенный возраст, ты не так уж и рад своему дню рождения.

Ягудин и Тотьмянина выступали в Туле в декабре 2017 года на торжественном открытии Губернского катка, и вот сейчас олимпийские чемпионы приняли участие в концертной программе «Россия в моем сердце».

Татьяна: – Мы сегодня в прекрасном настроении. На дворе наконец-то весна, и хотя градусы пока не радуют, но все-таки солнце. Мы знали, куда мы едем, — в начале декабря мы присутствовали на открытии Губернского катка. Тула приняла нас очень тепло, мы всем ребятам рассказывали, какие здесь замечательные горожане, поэтому и ехали сюда с хорошим настроем.

Алексей: – А у меня по жизни хорошее настроение, неважно, где я выступаю и что происходит. Мне кажется, это от человека зависит.

– Уже более 15 лет вы работаете в шоу Ильи Авербуха. Что можете сказать о таланте этого человека как режиссера?

Татьяна: – О его таланте говорит как раз цифра — 15 лет. Многие до Ильи в России пытались создать что-то свое, но всё это было менее успешно. Артур Дмитриев, Алексей Урманов… Дальше одного-двух шоу у них не пошло. А огромный плюс Ильи в том, что он, собрав команду, создал внутри нее ощущение семьи, где мы все друг за друга. Мы к нему можем обратиться не только как к начальнику, но и как к другу, который всегда поможет, посоветует. Его секрет в том, что он не только собрал команду, но и до сих пор держит ее вместе. В июне у нас начинаются гастроли в Санкт-Петербурге, июль, август и сентябрь продолжим работать в Сочи с мюзиклом «Ромео и Джульетта».

Алексей: – То, что мы так долго работаем с Ильей, показатель не только того, что нас всё устраивает. Здесь переплетены профессиональные и человеческие отношения. Очень долго на просто спорте, на просто работе это не продержится.

Можно провести параллель с нашими с Таней отношениями: неважно, когда у нас был зарегистрирован брак, мы давным-давно являемся полноценной семьей. И команду Ильи Авербуха можно назвать хорошей, сплоченной семьей.

Мини-конфликты всё равно случаются, но благодаря тому, что мы все родные друг другу люди, мы умеем находить возможности преодолевать трудности. Как и в нашей семье.

– С кем сдружились больше всего?

Алексей: – Я дружу с Таней Тотьмяниной (улыбается). Дружу с Евгением Кузнецовым, чемпионом России, покорителем сальто.

Татьяна: – А я с Лешей Ягудиным и Максимом Марининым, с которым на протяжении уже 20 лет катаюсь рука об руку.

– Алексей, в этом году Вы комментировали выступления наших фигуристов на Олимпиаде. С какими чувствами ехали в Южную Корею?

– Полгода назад меня ввели в какой-то очередной зал славы в Америке. Меня спросили, какие эмоции я испытываю. А у меня нет никаких эмоций…

Когда у человека уже седые виски, которые он пытается почаще сбривать, чтобы их не видно было, семья, две дочки, две собаки, уже ценности другие, чем появление твоей фамилии в зале славы.

Это всё в прошлом. Мы с Таней сейчас практически не смотрим фигурное катание, если речь не идет о крупных турнирах. У нас уже другие приоритеты. Но когда мне поступило предложение стать комментатором на Олимпиаде, я согласился. Почему нет? Я знаю фигурное катание, мне есть чем поделиться с телезрителями. Единственное, очень волнительно следить за нашими фигуристами. 16 лет назад я был в их шкуре, помню, как от страха «садятся» ноги, как ты пытаешься заполнить эти секунды… Когда сидишь у экрана, время летит очень быстро. А для выступающих это время так растягивается… Нереальное волнение. И ты переживаешь за всех, но особенно за своих!

Алексей Ягудин, произвольная программа на Олимпиаде 2002 г.

– Уровень фигурного катания сейчас сильно вырос…

Алексей: – Фигурное катание, как и всё, что нас окружает на планете Земля, ждет прогресс. И остановить его невозможно. Я думаю, скоро начнут прыгать не четверные, а пятерные прыжки. Нам с Таней и всей команде Ильи Авербуха повезло с тем, что родители отдали нас именно в этот вид спорта, в котором есть не только техническая составляющая, но и артистическая. Это делает фигурное катание более зрелищным. Большой плюс — у нас есть профессиональное продолжение того, чем мы занимаемся с 4-летнего возраста.

Татьяна: – В любом другом виде спорта — ты поднялся на верхнюю ступень пьедестала почета, спустился — и что делать дальше? А у нас по-другому. Алексей 16 лет назад сошел с пьедестала, я — 12 лет. И у нас далеко идущие планы на будущее, связанные с фигурным катанием, с выступлениями.

Алексей: – Детские ледовые спектакли, взрослые мюзиклы, показательные выступления, туры, различные мероприятия, как сегодня, – это наша профессия. У нас, фигуристов, есть возможность идти и развиваться дальше.

– Алексей, как часто сейчас Вы общаетесь с Татьяной Анатольевной Тарасовой? Что можете сказать об этой легендарной женщине?

Татьяна: – Я чаще! Почему-то она мне чаще звонит (смеется).

Алексей: – Недавно созванивались с ней. Меня один раз попросили в двух словах описать Татьяну Анатольевну. Я сказал так: Великая стена. Она и поддержит, и даст возможность опереться на нее, передохнуть, набраться сил.

Татьяна: – Да, как Великая стена – широкая, длинная, крепкая, защищающая… Она — восьмое чудо света.

– Вы оба достаточно активны в Инстаграме. Как реагируете на критику, если она появляется? Вообще у вас добрые подписчики или попадаются хейтеры?

Татьяна: – Леша иногда вступает с ними в полемику (смеется).

Алексей: – Мне нравится поприкалываться (смеется). Но я ж всегда позитивный! Даже если на три буквы посылаю, то с улыбкой на лице.

Татьяна: – Естественно, что тебя не могут любить все и писать только ласковые слова. Просто у меня всегда возникает вопрос к людям, которые пишут гадости: а не лень? Ну вот ты написал, самоутвердился. И? Ты будешь более знаменит, богат, здоров? Что тебе это даст? Ну не любишь человека — не заходи к нему на страничку. У нас среди подписчиков есть и дети, которым не надо читать подобные комментарии, и поэтому из-за них порой приходится что-то удалять.

– Насколько вы привязаны к гаджетам? Смогли бы прожить день без смартфона?

Татьяна: – Я ненавижу телефон, но современная жизнь заставляет ходить с ним. Самые близкие знают: если я не ответила, то это не из-за того, что я хочу кого-то обидеть или проигнорировала. Мне просто лень (смеется). Если бы у меня была возможность не пользоваться телефоном, я бы ею воспользовалась.

Алексей: – У меня вся жизнь в гаджете. Это необходимо мне и для работы.

– Дочек ограничиваете?

Татьяна: – Мы вообще стараемся им гаджеты не давать. Книжки, игры, рисование, лепка. Лучше пойти на улицу поиграть в снежки, покататься на санках… Всё это намного полезнее, от гаджетов дети реально тупеют.

– Поделитесь своим секретом идеальной физической формы?

Алексей: – Самое главное — сбалансированное питание и здоровый образ жизни. Мы пьем специальные протеиновые коктейли. Не хотим превращаться в неэлегантно выглядящих спортсменов на льду, поэтому очень следим за собой.

Татьяна: – Нам уже не 15 лет, мы бывшие профессиональные спортсмены, которые уже не совсем здоровые люди. Плюс мы родители и хотим быть примером для своих детей. Поэтому мы стараемся лишний раз пойти прогуляться, обязательно заставляем детей заниматься спортом, прививаем им любовь к здоровому питанию. Ведь все привычки идут из детства. Алексей — большой любитель бани. Я, если очень устаю, иду на массаж.

– А Вы любовь мужа к бане разделяете?

Алексей: – Да она тогда ссохнется вообще (смеется). Из бани скелет выйдет!

Татьяна: – Я люблю, но мне сейчас нельзя — в ноге стоит металлическая конструкция. До 2 апреля я воздерживаюсь от бани.

— Если у вас выдается день, свободный от тренировок, выступлений и других дел, как вы его проводите? Ваш идеальный выходной — какой он?

Татьяна: – Главное для нас — выспаться. И провести весь день с детьми, погулять, сходить в детские центры.

Алексей: – Я обожаю собак, у нас дома их две — йоркширский терьер Варя и бигль Асти. Люблю с ними гулять.

Татьяна: – Варе уже 9,5 лет, она отдрессированная. Асти в мае исполнится год, она еще очень дурная и невоспитанная (смеется). Но всё в процессе, через некоторое время она пойдет в собачью школу, чтобы не портить имущество (смеется).

– Вы думали о том, чем будете заниматься, скажем, через 10-15 лет? Может быть, есть планы открыть свою школу фигурного катания или поставить собственное шоу?

Алексей: – Нет!

Татьяна: – Свое шоу точно нет. Через десять лет мы вдоволь насытимся фигурным катанием. Вообще лучше ничего не загадывать, жить сегодняшним днем, потому что завтра может и не быть.

– Ваша старшая дочка Лиза чем сейчас занимается?

Татьяна: – Учится в школе. До обеда учится на английском языке, после обеда — ЕГЭшная программа. Далее у нее либо французский факультатив, либо танцы в коллективе «Тодес». Она занята с семи утра до шести вечера, трудится как пчелка. А вот коньки ей не нравятся. Мы ставили ее на коньки, какого-то желания, да и способностей, мы не увидели.

Алексей: – Для нас образование на первом месте. Образованный умный человек пригодится всегда и везде. А спортсмен… Ну вот нам повезло, мы стали олимпийскими чемпионами. Но ведь у многих не получается. А когда ты начинаешь более профессионально заниматься спортом, всё остальное ты отодвигаешь на второй план. Поэтому для обеих наших дочерей мы выбираем образование.

Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Олимпиада 2006 г.

Татьяна: – В наше время родители отдавали в спорт еще и потому, что это был один из немногих способов быть не как все, появлялась возможность выехать за пределы страны, увидеть что-то помимо Советского Союза. А сейчас все двери открыты. Просто нужно быть очень умным человеком со знанием множества языков, чтобы можно было оставаться коммуникабельным в любой точке земного шара.

– Ваше пожелание всем нашим читателям.

Алексей: – Всегда позитивного настроения! Это фактор всех ваших будущих побед. Почаще улыбайтесь не только себе, но и окружающим.