Нейромонах Феофан, Drummatix и Green Apelsin: звезды «Дикой Мяты» поделились эмоциями от фестиваля

Традиционно первый «мятный» день начинается с очереди на входе. Многие в комментариях писали, что долго приходится стоять. Но, во-первых, долго — понятие относительное для каждого, а во-вторых, безопасность на фестивальной площадке дороже всего. В этом году вещи не только досматривали вручную, но и с помощью специального сканера. Да и когда ты уже оказываешься на поле, усталость от ожидания быстро улетучивается, ведь впереди — выступления любимых артистов, встречи с друзьями, великолепные закаты и рассветы!

На три дня легендарное поле «Дикой Мяты» превратилось в большой фестивальный город: были возведены шесть музыкальных сцен, спортивные площадки, территория красоты и здоровья, лекторий, невероятный «Дар Базар», Гоанский двор, работал бассейн и луна-парк.

В числе первых на «мятной» сцене выступила тульская инди-рок-группа River Bridge, задав шикарный темп и настроение.

За три дня гости «Дикой Мяты» посетили более 100 выступлений и DJ-сетов: «Дайте Танк (!)», «План Ломоносова», Out of Control Army, Sati Ethnica, Zoloto, Green Apelsin, The Starkillers, Драгни и многих других. Нейромонах Феофан традиционно собрал огромную толпу, жаждущую драйва, и все вместе знатно притоптали поле. Хедлайнеры The Hatters и Найк Борзов подарили яркое шоу зрителям, а одним из сюрпризов стала презентация совместного сингла «Море».

— О совместном треке задумались еще год назад. Ребята сочинили и прислали наброски музыки и текста, — рассказал Найк Борзов. — Я скорректировал, немного поменяв смысл песни. В итоге получился сингл «Море», став результатом совместного творчества. Впервые он прозвучал вживую на этом фестивале. Это было круто! «Дикая Мята» — классное, яркое, позитивное музыкальное событие, где все для людей!

Кстати, многие по окончании фестиваля присвоили народное звание «хедлайнер» Артёму Шарову «Гудтаймс» и Найку Борзову. Их мощные выступления круто зарядили эмоциями зрителей и дали возможность оторваться на полную катушку.

Волну шаманской энергетики и невероятное волшебство подарило гостям фестиваля выступление Кати Drummatix. Главным сюрпризом для фанатов исполнительницы стала премьера песни «А в лугах», тем более, что и атмосфера фестиваля была располагающей.

Катя Drummatix:

«Два года назад мы впервые выступили на сцене Titana. Конечно, волновались! Это был один из первых наших выездов на музыкальный фестиваль в полном составе, с бэндом. Фестивальная аудитория отличается от той, которая приходит целенаправленно на наши концерты, ведь на фесте многие слышат тебя впервые. Мы не знали, как нас примут, переживали. Но концерт прошел очень удачно, был слэм, фаеры, и мы прочувствовали всю неповторимую атмосферу „дикомятного“ движа. Сегодня мы приезжаем на „Дикую Мяту“ уже как в гости к добрым друзьям. У меня большая команда — 11 человек, и для нас „Мята“ стала ежегодным поводом для семейного выезда. Приезжаем большой дружной компанией, проводим три дня на свежем воздухе, среди приятных людей и классной музыки. Мы любим „Дикую Мяту“ и верим, что это взаимно!»

Нейромонах Феофан:

«Дикая Мята» — дюже лепый фестиваль, один из самых любимых да долгожданных. Аки на праздник приезжаем каждый раз, ибо и организаторы, и гости — все на волне единой, солнечной да праздничной. В такой атмосфере нету повода печалиться, только веселиться да плясать безудержно, что мы с превеликим удовольствием и делаем. И вроде бы трудиться едем, с людом честным хороводы водить да поле притаптывать, но всё так легко проходит, что не просто силушку и энергию не тратим, а наоборот, заряжаемся на много месяцев вперёд. Не работа, а любимое времяпрепровождение. И свой первый фестиваль помним, конечно. Вот давеча с медведем за чаем на меду вспоминали, как впервые на поле оказались. А народу-то сколько было, а пели-то как дружно, а хороводы какие лепые водили! Любовь с первого взора с нами приключилась да с каждым годом лишь крепче становится. И ни капельки дождя ни в тот раз, ни впоследствии не выпало».

Green Apelsin:

«Дикая Мята» — это было очень круто! Дождь пошел именно перед нашим выходом, но я была счастлива видеть, как всем плевать, и вы вместе со мной зажигали! Люблю и обнимаю каждого, кто пришел и поддержал меня. Как же я обожаю, когда вы с такой энергией, стремлением к жизни и силой подпеваете мне на концертах — живу ради этих моментов!»

«План Ломоносова»:

«Спасибо, „Дикая Мята“! Круто раскачали мы с вами фестивальное поле! Мы кайфанули от вашей бешеной энергетики! Благодарочка от души!»

Тысячи счастливых зрителей и три дня любви и музыки — на «Дикой Мяте» было много солнца, тепла, улыбок и невероятно позитивная атмосфера. Яркие эмоции и воспоминания останутся с гостями на целый год.

Никита Плетнев — Я обожаю то, что тут собирается очень много моих друзей. «Дикая Мята» представляет тех артистов, которых я слушаю. Все очень вайбово, нежно, никто не выпендривается. В этот раз безумно понравилось выступление Drummatix, The Hatters. Открытием для меня стал «Наутилус Помпилиус» – как-то так сложилось, что я не был знаком со многими песнями Бутусова, поэтому его выступление в субботу стало для меня откровением.

Анастасия Савельева — «Дикая Мята» – это всегда очень душевно и по-семейному приятно. Я даже несколько раз плакала от счастья на концертах, например «Наутилуса». Это было очень трогательно! Хочу отметить, что с каждым годом фестиваль становится все лучше и лучше. Езжу на многие фестивали, есть с чем сравнить, поэтому могу сказать, что «Мяту» люблю больше остальных!

Ярослав Бугаян — Я много, где бывал: и на российских фестивалях, и в Европе. Лучше «Мяты» нет ничего. Проведенные здесь дни — это лучшие дни в году. Я не помню ни одной «Мяты», чтобы мне не понравилась. На европейских фестивалях в Испании, Германии и люди другие, и нет такой свободы, как здесь. Здесь собираются приятные люди, которые вместо формируют атмосферу фестиваля. Я бы назвал это словом эгрегор: кажется, вместе мы формируем некое групповое биополе, которое и определяет настроение всех и каждого.

Фестиваль позади, а это значит, что через год - следующий. Организаторы в соцсетях уже в ближайшее время начнут собирать обратную связь от гостей: о том, какие музыкальные открытия они сделали, чье выступление поразило. Отзывы учтут при формировали лайн-апа «Дикой Мяты-2025». У гостей обязательно попросят обратную связь по организационным моментам, конструктивные отзывы и предложения обещают принять в работу. Чтобы вновь встретиться на «Дикой Мяте»!