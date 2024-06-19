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Как распознать урологическое заболевание у ребенка и где в Туле его лечить
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Как распознать урологическое заболевание у ребенка и где в Туле его лечить

Дети не всегда могут объяснить, что и как у них болит. А когда болезнь деликатная, урологического профиля, то и вовсе могут долго молчать и не сообщать о проблеме. Именно поэтому обследование им требуется особенное.

Анастасия Сергеева, детский хирург, уролог и эндоскопист многопрофильного МЦ «Медика» рассказала об особенностях обследования и лечения юных пациентов.

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— Ребёнок дошкольного и младшего школьного возраста не всегда может точно объяснить, где и что у него болит или вызывает дискомфорт. Дети постарше и подростки тоже далеко не всегда готовы озвучить свою проблему, связанную с мочеполовой системой, из-за стеснительности или чувства стыда, когда речь заходит о такой интимной теме. Ввиду этих особенностей детская урология значительно отличается от урологии-андрологии взрослых. Также к их числу можно отнести бессимптомное течение отдельных болезней, приводящее к развитию детских патологий почек, мочевого пузыря и мочевыводящих путей.

Причины возникновения урологических заболеваний

Причины возникновения заболеваний могут быть обусловлены как наследственными факторами — аномалии развития и врожденные пороки, — так и распространенными в юном возрасте воспалительными заболеваниями почек — цистит и пиелонефрит.

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о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Частыми поводами обращения девочек к врачу-урологу являются заболевания инфекционно-воспалительного характера. Учитывая особенности строения мочеполовой системы девочек, у них чаще возникают подобные недуги, развивающиеся в комплексе с инфекциями влагалища. Это связано с близким расположением наружных отверстий уретры и влагалища. Причины могут быть разнообразными:

  • врожденные патологии (сужение мочеиспускательного канала, фимоз, крипторхизм, аномалия развития почек и другие);
  • инфекционные заболевания;
  • неправильная гигиена;
  • переохлаждение.

На что должны обращать внимание родители

Поводом для обращения к детскому урологу могут стать следующие симптомы:

  • нарушение мочеиспускания или даже его полное отсутствие;
  • покраснения гениталий, отек или припухлость;
  • изменение цвета и запаха мочи;
  • жар, рвота, вздутие живота;
  • уплотнения внизу живота или поясницы у ребенка.

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Доктор осмотрит ребенка и определит, какие необходимо пройти обследования: анализы крови и мочи, УЗИ и КТ, МРТ. После этого на основании их результата уролог составит программу лечения. Если потребуется стационарное терапевтическое лечение или оперативное вмешательство, врач направит маленького пациента в больницу. После выписки будут составлен план реабилитации.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

Профилактическое обследование

Министерством здравоохранения Российской Федерации в Приказе от 10.08.2017 № 514Н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» отдельно прописаны следующие сроки проведения профилактических УЗИ:

  • в 1 месяц: комплексное УЗИ для профилактики и обнаружения врожденной патологии. Оно включает исследование органов брюшной полости, почек. Если выявлены патологические изменения, то ребенку назначают консультации соответствующих врачей-специалистов и даты контрольных исследований;
  • в 6-7 лет и в 15 лет (в рамках диспансеризации): УЗИ брюшной полости и почек, органов малого таза (девочек) и мошонки (мальчикам).

Особенности гигиены детей

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— Природа о нас уже позаботилась. Поэтому частое использование мыла и гелей для интимной гигиены может привести к повреждению защитного слоя кожи ребёнка, развитию дисбактериоза и увеличить риск возникновения грибковой и бактериальный инфекции. На первом осмотре врач рассказывает маме о способах гигиены ребёнка, особенностях мальчиков и девочек, о профилактике урологических заболеваний. Потому что наша задача — позаботиться о репродуктивном здоровье будущего поколения!

Возможности многопрофильного МЦ «Медика»

В МЦ «Медика» девочки могут пройти комплексное обследование у врача-уролога и гинеколога. Мальчикам переходного возраста есть возможность определить тактику обследования и лечения совместно со взрослым урологом.

— У нас есть возможность провести клинико-лабораторные исследования любой направленности и получить достоверный результат в течение 24 часов. УЗИ-специалисты МЦ «Медика» имеют широкий спектр знаний и навыков. Именно таким врачам можно доверить своего ребёнка от момента его рождения до совершеннолетия.

1 июня — Международный день защиты детей! С 1 по 30 июня 2024 года на первичный приём детских врачей различных специальностей, включая УЗИ, действует скидка 20%.

Раннее выявление заболевания — ключ к его успешному лечению!

 

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Тула, ул. Седова, 7.
Тел.: +7 (4872) 900-687, +7 902 900-87-87.

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Фотограф:
вчера, в 15:07
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детская урология
Место
ТулаТульская область

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