Алёна Швец, «​​​​​​​Дайте танк (!)» и Zoloto: фоторепортаж с третьего дня «Дикой Мяты»

Фото Алексея Пирязева.

Финальный день самого большого мультиформатного опен-эйра страны получился не менее ярким и эффектным, чем предыдущие.

Воскресенье на «Дикой Мяте» удалось на славу. Туляков и гостей региона не напугали ни тучи, собравшиеся над полем, ни начавшийся дождь. На главной сцене Sirena выступили Алена Швец, «Дайте танк (!)», Green Apelsin и множество других артистов.

Перед финальным выступлением на сцену вышел создатель «Дикой Мяты» Андрей Клюкин вместе с командой фестиваля и волонтерами. Он поблагодарил всех организаторов и гостей опен-эйра.

Бодро закрыл «мятное» поле рок-музыкант Zoloto.