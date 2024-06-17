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Алёна Швец, «​​​​​​​Дайте танк (!)» и Zoloto: фоторепортаж с третьего дня «Дикой Мяты»
Фото Алексея Пирязева.

Алёна Швец, «​​​​​​​Дайте танк (!)» и Zoloto: фоторепортаж с третьего дня «Дикой Мяты»

Финальный день самого большого мультиформатного опен-эйра страны получился не менее ярким и эффектным, чем предыдущие.

Воскресенье на «Дикой Мяте» удалось на славу. Туляков и гостей региона не напугали ни тучи, собравшиеся над полем, ни начавшийся дождь. На главной сцене Sirena выступили Алена Швец, «Дайте танк (!)», Green Apelsin и множество других артистов. 

Перед финальным выступлением на сцену вышел создатель «Дикой Мяты» Андрей Клюкин вместе с командой фестиваля и волонтерами. Он поблагодарил всех организаторов и гостей опен-эйра.

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Бодро закрыл «мятное» поле рок-музыкант Zoloto. 

Смотрите большой фоторепортаж с третьего дня нереального фестиваля в Бунырево!

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Тульская областьБунырево
 

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