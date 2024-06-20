Актер Иван Колесников: «В большое кино я попал благодаря алкоголю и Станиславу Говорухину»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Иван Колесников приехал в Тулу на фестиваль «Движение по вертикали», посвященный памяти режиссера Станислава Говорухина. Актер появился перед туляками и сразу обаял всех открытой улыбкой и задорным блеском глаз.

— Прекрасно у вас в Туле, я здесь был много раз, играл спектакли. Город поменялся, стал гораздо красивее, чудеснее, зеленее и вообще как-то облагородился.

Что касается Станислава Сергеевича Говорухина — для меня это не просто режиссёр, это такая путеводная звезда, мой отец в кинематографе. Потому что если бы не он, неизвестно, снимался ли бы я сейчас в большом кино.

Первым моим фильмом стал как раз «Конец прекрасной эпохи», куда я попал совершенно чудеснейшим образом. Не всем детям нужно знать, что я сейчас скажу, но это неотъемлемая часть моей жизни. Многое в моей жизни связано с алкоголем. Не потому что я алкоголик, ни в коем случае. Я просто, как и Станислав Сергеевич Говорухин, очень люблю застолья. Это важная часть моей жизни. Мне очень важны друзья, у меня их не так много, и я стараюсь уделять им время. Семья и друзья — главное, что есть в моей жизни, а вот кино далеко не главное.

Так вот, я снимался в каких-то сериалах и уже думал, что никогда не попаду в большое кино. И вот в очередной раз какая-то компания, какой-то гудеж… И тут звонок: «Приезжайте на пробы на „Мосфильм“ к Говорухину». Я, как и все артисты, пробовался в большое кино, но меня никогда не утверждали. И я уже не думал про это. Поэтому сказал: «Да, с удовольствием» — и продолжил выпивать. А пробы утром...

Я встал в жутком состоянии, еле себя собрал, был нечесаный, что-то на себя натянул и поехал на «Мосфильм». Там сидел Говорухин со своей неизменной трубкой. Он долго на меня смотрел, а потом спросил: «Ты куришь? Выпиваешь?» А у меня на лице было написано, что я выпиваю (смеется). И он позвал меня пробоваться.

Больше чем уверен, что этот момент сыграл в моей жизни очень большую роль.

Как водится, похмелье — это плохое состояние, а в плохом состоянии актёр делает ровно столько, сколько от него требуют.

И я был утверждён на главную роль Андрея Лентулова. Так что Станислав Сергеевич для моей карьеры сделал главное, и я ему очень благодарен.

К Говорухину я потом всегда заходил, когда был на «Мосфильме». Мы с ним всегда выпивали по рюмочке водки, и дальше я шел делать свои дела, а он — свои.



Со Светланой Ходченковой в фильме «Конец прекрасной эпохи»,

реж. Станислав Говорухин, 2015 г.

А теперь, друзья, задавайте мне любые вопросы, я честно на них отвечу. Только не спрашивайте, как что пишется, — у меня по русскому языку был кол (смеется).

— Иван, почему вы стали актёром?

— Когда я был маленьким, у меня было четыре сотрясения мозга и летаргический сон в трое суток. И все сотрясения сделали мне мои родственники, но не потому, что они меня не любили. Просто так случалось. Однажды мы с родителями возвращались домой из гостей, мы тогда жили на Кутузовском проспекте. Пришел троллейбус, и мы бежали на остановку. Папа держал меня за одну руку, а мама — за другую. И вот дерева они и не заметили… Это было первое сотрясение мозга.

Второе. Мы с мамой пошли гулять на санках. Жили мы на втором этаже, и пока мама закрывала дверь, я на этих санках поехал вниз.

Третье. У меня есть старший брат, с которым мы в детстве очень ругались, но никогда не дрались. Он всегда только делал вид, что сейчас меня ударит. А у нас на кухне висел и до сих пор висит деревянный молот для отбивки мяса. Мы им никогда не пользовались, он висел для красоты и рассохся. И однажды мой брат бежал за мной и делал вид что сейчас его в меня кинет, а его часть отлетела мне в затылок…

Ну а четвёртый раз очень простой — меня просто сбила машина. Это предыстория, почему я пошёл в театральный институт. Но сначала была школа. Я учился очень плохо. Я любил учиться, но не понимал, как можно запомнить физику, химию. А по русскому языку у меня был чистый воды кол. Я бы, наверное, никогда не окончил школу, если бы не мой папа (актер Сергей Колесников. — Прим. авт.). Однажды летом, когда мы отдыхали в деревне Жари, он заставил нас с братом выучить первую главу «Евгения Онегина». Я до сих пор её знаю наизусть. Поэтому все праздники в школе на меня надевали дебильный цилиндр, шарф, и я читал «Евгения Онегина». И за это мне ставили тройки.

Мой папа работал во МХАТе артистом, и я с ранних лет тоже выходил на сцену, а лет в 14 у меня была даже главная роль в спектакле. В первом акте я играл деревенского пацанчика, а во втором акте его, уже повзрослевшего, играл Борис Щербаков.

Так что когда пришло время выпускаться из школы, у меня не было вариантов, в какой институт поступать. Я сразу знал, что это будет театральный.

— Вы сыграли главную роль в фильме «Конец прекрасной эпохи», это картина о 60-х. Как удалось передать эмоции того времени, некий свойственный шестидесятникам пофигизм?

— Это очень просто. У меня семья высококультурная и воспитанная еще тем поколением, оттепелью. Когда я был маленьким, мы часто жили на даче у друга нашей семьи, писателя Андрея Битова. И единственное, что я о нем помню, что он все время лежал. Однажды я спросил: «Андрей, а почему вы все время лежите?» А он мне ответил: «Ваня, если я лежу, это не значит, что я ничего не делаю». И я запомнил это на всю жизнь. Поэтесса Белла Ахмадуллина, мой дедушка, архитектор Александр Александрович Великанов, театральный художник Борис Месеррер, Андрей Битов… Я их всех знал «с горшка». Я видел, как они выпивали, устраивали застолья, читали стихи. Поэтому мне то время гораздо ближе, чем любое другое.



Иван Колесников в фильме «Движение вверх», реж. Антон Мегердичев, 2017 г.

— Какой у вас рост?

— 191 см. Я не такой уж и большой. Когда мы снимались в фильме «Движение вверх» и я стоял рядом с баскетболистами ростом 2,17 м, я ощущал себя карликом.

Съемки в этом фильме для меня были очень сложными физически: мы по 12 часов играли в баскетбол. Спортивная драма — это тяжело. Но то, что мы получили на выходе, мне нравится.

Сейчас я снялся в фильме, который называется «Роднина», вот там тоже было тяжело физически — постоянно на коньках. Я там играю Александра Зайцева, мужа Ирины Родниной.

— А кто играет Роднину?

— Влада Самохина, она сейчас только выпускается из института.

— После фильма «Движение вверх» вы полюбили спорт?

— Нет, я вообще в принципе не люблю большой спорт. Последние годы так вышло, что я пропал на проект «Ледниковый период», а так я вообще не спортсмен.

Когда нас всех утвердили на фильм «Движение вверх», у нас было четыре месяца тренировок. Я ходил утром на тренировку в спортивный зал, а вечером — на баскетбол. Моя баскетбольная тренировка проходила в том месте, где я прожил большую часть своей жизни — около Белорусского вокзала. Там есть монумент, посвящённый русско-грузинской дружбе, и рядом — советская чебуречная. Когда я достиг возраста, что я уже мог выпивать, то я ходил в эту чебуречную и выпивал там. Это было очень вкусно. И вот когда я тренировался с мячом, то все время видел эту чебуречную и думал: «Боже, что я здесь делаю?» (смеется) Так что спорт — это совсем не мое. Но я умею кататься на сноуборде, я прекрасно скачу на лошади. Если мне нужно что-то освоить, я это сделаю.

— Расскажите про сериал «Первый отдел», как вам работалось с Сергеем Жарковым?

— Чудесно! В жизни я полная противоположность своему персонажу. Это мой единственный проект, связанный с комитетом, с милицией. На роль Юрия Брагина меня утвердили без проб. Я прочитал сценарий, мне понравилось. Не знал, кто будет моим партнером. Приезжаю на первый съемочный день и вижу Сергея Жаркова. И мы с ним подружились в первые две минуты нашего разговора! Этот проект мне стал очень близок только из-за него. Когда мы с ним вдвоем в кадре, этот тандем мне очень нравится. Мы до сих пор дружим.



Кадр из фильма «Каждый мечтает о собаке», реж. Ольга Беляева, 2024 г.

— Расскажите о фильме «Каждый мечтает о собаке», который только-только вышел. Вы там сыграли учителя литературы…

— Знаете, мне гораздо ближе советское кино, нежели современное. «Подранки», «Кортик», «Старый Новый год», «Вас вызывает Таймыр»… Я могу их смотреть бесконечно, и они мне нисколечко не надоедают. И «Каждый мечтает о собаке» — для меня вот такое кино. Оно о дружбе, о том, как надо уметь прощать. Это очень хороший семейный фильм. Мне он очень нравится.

— Как вы отдыхаете после съемок?

— Ну это же очевидно (смеется). Есть периоды съемок, когда вообще нет выходных. Помню, три месяца работали каждый день. И тогда я отдыхаю очень тупо — просто прихожу домой и лежу. Могу выпить сто грамм водки, почитать книжку, поговорить с женой, если дети уже спят (смеется).

Еще люблю кататься на сноуборде, мне это очень помогает переключиться. И вот, наверное, самое главное — я очень люблю ходить. Один. От моего дома до «Мосфильма» идти далеко, но я иду пешком часа два. Могу слушать музыку или о чем-то размышлять, или повторять роль. 20 километров в день для меня — легко!

— Чем бы вы могли зарабатывать, если бы не были артистом?

— Я достаточно рано понял, что мне нужно самому зарабатывать деньги. Не потому что мне не давали родители, а потому что мы жили крайне бедно. Мой папа работал в театре, а там никогда нельзя было заработать. Это так, для души. Уже в шестом классе я устроился дворником в американское посольство, там были знакомые. То, что любой труд облагораживает, правда! Очень удобно работать дворником и, например, философствовать. Сто процентов — любой дворник — философ!

Я очень рано женился — в 18 лет, сейчас у нас уже три дочери. Пошел работать осветителем, за год очень многое понял о том, как надо и как не надо вести себя артисту на съемочной площадке, как относиться к цехам. Это прекрасный опыт, и я о нем никогда не жалел.

Чем бы я мог зарабатывать? Я неплохо шью. Умею делать шкафы. Неплохо пою. Я любознательный и трудолюбивый, так что мог бы научиться всему.

из досье myslo

Иван Сергеевич Колесников

Родился 18 марта 1983 г. в Москве.

Актёр театра и кино.

Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина (курс В. И. Коршунова) в 2004 году.

Семья: жена — художница по костюмам Лине Раманаускайте, дочери Евдокия (2006), Вера (2013) и Лизавета (2018).

Избранная фильмография: «Личная жизнь доктора Селивановой», «Колдовская любовь», «Институт благородных девиц», «Конец прекрасной эпохи», «Анна Каренина», «Движение вверх», «Тобол», «Союз спасения», «Первый отдел», «Матрёшка», «Ева, рожай!», «Пётр I: Последний царь и первый император», «Хитровка. Знак четырёх».