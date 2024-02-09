Chery Tiggo 8 – большой друг вашей семьи

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Если вы любите технологичные автомобили, отвечающие высоким стандартам безопасности и комфорта, то обновленный Chery Tiggo 8 — именно для вас!

На российском автомобильном рынке обновленный Chery Tiggo 8 произвел фурор. Еще бы!

Chery создал семиместный кроссовер со стильным дизайном и большим набором опций всего за 2 330 000 рублей.

Обновленный Tiggo 8 — это образец баланса цены и качества. Без сомнения, китайцы — истинные матера в этом.

Китайский богатырь

Chery Tiggo 8 по европейской классификации относится к среднеразмерным кроссоверам, и его габариты составляют 4700 × 1860 × 1705 мм (длина × ширина × высота). Много это или мало — решать вам, но на 4,7 метра китайский автопроизводитель смог расположить три ряда кресел. Все настолько выверено, что в дороге будет точно удобно всем пассажирам и водителю.

Благодаря складывающимся сиденьям второго и третьего ряда автомобиль получил огромный багажник объемом в 1930 литров; если сложить только третий ряд — то 892 литра, что тоже очень много; а если все три ряда заняли пассажиры — то 193 литра.

Кстати, дорожный просвет у Tiggo — 190 мм, который значительно облегчит ваши поездки по заснеженным улицам. Но несмотря на достаточный клиренс, Tiggo 8 — всё же городской житель.

Городской стиль

Внешне он выглядит, как городской стиляга, а не как любитель покататься по бездорожью. На выбор предлагается пять цветов окраски кузова — три классических (черный, белый, серебро) и два более ярких (лазурный синий и огненно-красный).

Передняя хромированная решетка и хромированные элементы по кузову выглядят оригинально и подчеркивают плавность линий кузова. В комплектации Prestige по умолчанию идет светодиодная оптика, а также литые 18-дюймовые диски.

Сердце «китайца»

Под капотом поперечно установлена связка 1,5-литровой турбированной «четвёрки» и шестиступенчатого робота, объем двигателя 147 л. с., чего хватает для комфортной городской езды и для удовольствия на загородных трассах.

Производитель заявляет, что по городу SUV потребляет 9,8 литра на 100 км, на трассе — 6,4 литра.

Важно сказать про подвеску: обе подвески — независимые. Спереди использована McPherson, сзади — многорычажная, вместе они обеспечивают мягкий ход автомобиля на трассе и способность авто легко преодолевать неровности. Стояночный тормоз и усилитель руля — электрические.

И это базовая комплектация?!

В базовой комплектации Prestige — богатый набор опций, которым не могут похвастаться некоторые конкуренты. Датчики света и дождя, парктроники по кругу, шесть подушек безопасности, бесключевой доступ, сервопривод пятой двери, зимний пакет с подогревом всех сидений, руля и ветрового стекла, дистанционный запуск двигателя, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, электроприводы настроек передних кресел, кожаный салон, камеры кругового обзора... И много чего ещё есть в Tiggo 8 по умолчанию!

Хотите технологичный автомобиль, который станет любимцем вашей семьи, но не ударит по семейному бюджету? Тогда вам точно стоит обратить внимание на Chery Tiggo 8.

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+7(4872) 37-33-33.

Подробности у официального дилера «Автокласс» в Туле на ул. Оборонной, 116.

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