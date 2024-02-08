Changan CS35PLUS NEW – достойная замена европейским кроссоверам

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В 2023 году Changan вошел в топ-5 самых продаваемых автомобилей в России по данным агентства «Автостат». Его продажи за год выросли в 19 раз: с 2550 до 47 765 машин. В чем секрет успеха?

Кажется, мы его раскрыли. Стильные, комфортные и технологичные кроссоверы полюбились россиянам благодаря широкому модельному ряду и балансу цены и качества.

Заявка на лидерство

В модельном ряду Changan в России 14 моделей, но в тройке самых популярных моделей закрепился компактный городской кроссовер Changan CS35, продажи которого в 2023 году увеличились в 12(!) раз.

Также в прошлом году производитель обновил Changan CS35 и выпустил рестайлинговую версию CS35PLUS NEW. Автомобиль стал еще более мощным, технологичным и стильным, чем покорил наших соотечественников. Давайте его рассмотрим подробнее у официального дилера Changan в Туле «Чанган Центр Автокласс».

Стиль в деталях

Внешний вид этого автомобиля влюбляет в себя с первого взгляда. Чего только стоит эта эффектная решетка радиатора, которая растянулась от края до края бампера! Красные акцентные вставки на кузове смотрятся дерзко и ярко.

По краям переднего бампера расположились светодиодные фары головного света, а по центру — логотип Changan и камера адаптивного круиз-контроля. Сзади автомобиль выглядит также стильно — этому способствуют раздвоенная выхлопная труба и светодиодные задние фонари. Оцинкованный кузов (что немаловажно для нашего климата) представлен в четырех цветах, которые дополняют внешний стильный образ автомобиля и делают его заметным в городском потоке.

Что сказать про размеры этого автомобиля? Рестайлинговая версия стала короче на 5 мм, габариты обновлённого кроссовера выглядят так: длина 4330 мм, ширина 1825 мм, высота 1660 мм, колёсная база 2600 мм, а дорожный просвет составляет 180 мм. Кажется, это идеальные размеры для городского кроссовера: удобно парковаться и заезжать на небольшие препятствия.

А что под капотом?

Changan CS35 PLUS NEW оборудован турбированным, бензиновым, четырёхцилиндровым, рядным двигателем, объёмом 1,4 литра с мощностью 150 л. с., который развивает скорость до 200 км/ч. Большой плюс этого автомобиля: его можно заправлять АИ-92, что помогает владельцам не смотреть с круглыми глазами на цифры на заправке, а заявленный расход топлива в смешанном режиме — 6,1 литра.

Разработчики обновления решили отказаться от механической коробки передач и установили современную 7-ступенчатую роботизированную КПП с двойными мокрым сцеплением, которая уже давно отлично зарекомендовала себя.

Берет комфорт на себя

За что мы любим китайских производителей? Конечно, за большое количество функций даже в базовой комплектации. Changan CS35 PLUS NEW выпускается в двух версиях — базовая Advance и максимальная Tech. В базовую включены: антиблокировочная система, четыре подушки безопасности, климат-контроль, обогрев сидений и лобового стекла, круиз-контроль, 17-дюймовые колеса, автозапуск мотора и бесключевой доступ. Кстати, так же как и в более богатой комплектации, здесь есть десятидюймовый дисплей медиасистемы и виртуальная приборная панель на семидюймовом дисплее.

Второй вариант Changan имеет панорамную крышу с люком, колеса на 18 дюймов, кожаные сиденья, 6 подушек безопасности, беспроводную зарядку для смартфона, адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go, системы предупреждения о фронтальном столкновении и автоматического торможения.

В холодное время года порадует зимний пакет: электрообогрев ветрового стекла и боковых зеркал, подогрев передних и задних сидений, дистанционный запуск двигателя. А в теплое — климат-контроль с функцией ионизации воздуха.

Самый важный вопрос

Конечно, это вопрос цены. Changan CS35 PLUS NEW представлен в Туле у официального дилера «Чанган Центр Автокласс» и сейчас на него действует специальное предложение. С учетом прямой скидки от дилера, дополнительной скидки за трейд-ин и кредитование стоимость этого автомобиля составит 1 969 900 рублей. Предложение ограничено и действует до 29 февраля 2024 года.

Чанган Центр Автокласс

Тула, Новомосковское шоссе, 27

+7 (4872) 70-90-90

tula-changan.ru

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