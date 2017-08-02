Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное?

Автор Анна Чекмазова.

Кому отдать одежду, которую больше не будете носить? Куда сдать использованные батарейки, лампочки, макулатуру, пластик и прочие отходы? Обзор Myslo.

Периодическая чистка шкафов и разбор кладовок — дело нужное и несказанно полезное. И для пространства в доме, и для кармы, и вообще. Авито и Юла пестрят объявлениями тех, кому не лень сфотографировать-выставить на продажу-встретиться с десятком покупателей. И в итоге получить 300 рублей. Myslo сегодня будет про другое. Про тех, кто торговле предпочитает добрые дела. Сегодня мы расскажем о том, куда день ненужные...

...одежду, обувь, игрушки, предметы интерьера и другие вещи

Прежде чем переходить к списку мест, обратите внимание на следующие моменты:

Некоторые организации принимают вещи не на постоянной основе, а по разовым акциями, о чем указано ниже.

Одежда и обувь должны быть чистыми и находиться в нормальном состоянии. Прежде чем отдать вещь, проанализируйте, действительно ли она может пригодиться другому человеку.

Храм Сергия Радонежского

Сюда можно принести чистые одежду и обувь, которые пойдут в помощь нуждающимся.

Адрес: ул. Октябрьская, 78. В двухэтажном здании на территории храма есть сестринская (первая дверь налево), где и примут вещи. Если там никого не будет, просто оставьте их рядом.

Тел. +7 (4872) 47-17-75.

Храм Александра Невского

С 13 сентября будут принимать одежду, обувь, игрушки для нуждающихся семей. Чистые, в хорошем состоянии.

Не принимаются заношенные вещи и старые драповые пальто.

Адрес: ул. Софьи Перовской, 5. Войти в ворота храма, слева будет небольшая постройка, оставить там вещи охране.

Тел.: +7 (4872) 21-13-00, +7 (4872) 36-55-95 — иконная лавка.

Детская комиссионка Baby To Baby

Принимаются чистые одежда и обувь для детей 0-14 лет, игрушки, книги, коляски, кроватки, ходунки, велосипеды, санки, автокресла.

Есть определенные правила приема вещей.

Адрес: пр. Ленина, 102, к. 3, 2-й эт., №256.

Тел. 8-920-843-56-28.

Центр помощи многодетным семьям «МногоМама»

После летних каникул возобновит свою деятельность в сентябре. Можно сдать одежду для беременных и одежду, обувь, игрушки (не мягкие) для детей. А вещи для взрослых собирают только по запросу (то есть в единичных случаях, когда нужна помощь конкретному человеку).

Группа «МногоМама» есть в сети ВКонтакте.

«Добрые руки»

С октября можно сдать одежду и обувь. Помощь адресная. То есть будут приниматься не все вещи, а те, в которых нуждаются конкретные люди из малоимущих, многодетных семей.

Чтобы уточнить список необходимого, пишите в группу.

Волонтерский отряд «Дорогой Добрых Дел»

«ДДД» устраивает акцию по приему вещей раз в год — примерно в сентябре-октябре. Затем одежда отправляется в Хитровщинский дом милосердия в Тульской области.

За новостями по поводу сбора следите в группе отряда.

Тел. 8-930-897-59-53 (руководитель отряда Ксения Миронова).

Студия красоты OKsi

До середины августа сюда можно принести вещи для детей и подростков. Студия собирает одежду и обувь для глухонемых детей из школы-интерната.

О подобных акциях пишут в группе.

Адрес: ул. Ф. Смирнова, 7.

Тел.: +7 (4872) 58-89-07 , 8-902-843-55-77.

Центр помощи бездомным животным «Любимец»

Принимают небольшие пледы и байковые одеяла, ими утепляют клетки для животных.

Группа в сети ВКонтакте.

Адрес: ул. Набережная, 3 (Криволучье, район поворота на Тулачермет, за ж/д переездом).

Тел.: 8-920-277-00-02, +7 (4872) 71-11-27.

Группа ВК «Отдам-Тула»

Группа ВК «Отдам-Тула» — живая группа с 23 тысячами участников. Здесь большой поток постов и часто встречаются отклики на них в комментариях. Есть объявления об одежде, обуви, игрушках, растениях, животных и многом другом.

Ярмарка Garage Sale

Это мероприятие, на котором можно продать детские вещи или передать их на благотворительность.

Ярмарка запланирована на сентябрь. Следите за подробностями здесь, а еще проще – на Myslo.

Мероприятие Freemarket

Сюда можно принести одежду, книги, предметы интерьера, исправную кухонную утварь, а также взять то, что вам понравится. Подробности и информацию о датах проведения публикуются в группе ВКонтакте.

Мероприятие «Городской Dress-Crossing»

Принимаются чистая женская и мужская одежда, обувь в хорошем состоянии, а также аксессуары. Здесь можно не только сдать вещи, которые без дела лежат в шкафу, но и обновить свой гардероб и воспользоваться помощью стилиста. Участие платное — 500 руб.

Организаторы планируют провести следующее мероприятие в сентябре. За подробностями следите во встрече ВКонтакте.

Что касается большинства детских домов и домов престарелых в Туле, то туда тоже можно сдать вещи или игрушки.

Но только те, что обработаны в химчистке и имеют соответствующие бирки.

Этот вариант требует денежных вложений. Но если у вас есть такая возможность, почему бы ею не воспользоваться?

...батарейки, лампочки, старые градусники

Екатерина Олейник, руководитель тульского отделения экологического движения «ЭКА»:

Екатерина Олейник – Как вы знаете (или не знаете), данные отходы являются опасными. Их нельзя выкидывать в общую урну. Попадая на полигоны, батарейки разлагаются, а содержащиеся в них тяжелые металлы проникают в почву и грунтовые воды вместе с осадками. Всего одна батарейка типа АА способна загрязнить до 20 кв. метров почвы или отравить 400 л воды. Опасные бытовые отходы при неправильной утилизации угрожают здоровью населения.

Гипермаркет Globus

На входе установлен специальный контейнер, куда можно сдать:

батарейки,

аккумуляторы,

энергосберегающие лампы.

ВАЖНО: бокс в Globus не предназначен для ртутных градусников!

Адрес: микрорайон Левобережный, ул. Аркадия Шипунова, 1-а.

Гипермаркет «К-раута»

На входе установлен экобокс, куда можно сдать:

батарейки,

энергосберегающие лампочки,

ртутные градусники.

Адрес: Осиновая гора, стр. 2

экобоксы в городе

Также подобные боксы для батареек, лампочек и градусников стоят на мусорных площадках около домов по адресам:

ул. М. Горького, 25,

ул. М. Горького, 31,

ул. Пузакова, 28,

ул. Галкина, 36.

центральный парк

Недавно экобокс установили в Белоусовском парке. Экобокс располагается на фонтанной площади. Его модуль состоит из нескольких элементов отсека с самозакрывающимся механизмом, накопителя и люка для выемки собранных отработанных ламп. Раздельной утилизацией экологически небезопасных отходов будет занимать московская организация.

Чтобы количество боксов в нашем городе увеличилось, вы можете пройти опрос: goo.gl/8zyjrA

Он разработан Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в целях развития системы обращения с опасными отходами на территории Тулы.

Управляющие компании

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №681 (п. 4-9) УК/ТСЖ обязаны принимать и сдавать в специализированные организации ртутьсодержащие лампы (в том числе энергосберегающие и люминесцентные).

Вот полный список управляющих организаций Тулы. Какова ситуация на самом деле? Мы позвонили в первые попавшиеся четыре УК. В двух из них сказали, что не принимают лампочки, в двух других готовы принять.

Проверить, принимает ли ваша УК такие отходы, просто – позвоните по телефону, указанному на вашей платежке.

...автомобильные аккумуляторы

Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) можно сдать в магазины KATOD.

Адреса магазинов здесь.

Также старые АКБ принимает предприятие «Энергомет». Подробности тут.

Адрес: Тула, Новомосковское шоссе, 32.

Тел. + 7(902) 907-93-50.

Во второй части статьи мы опубликуем информацию о том, куда сдавать: макулатуру, пластик, стройматериалы, книги, еду и музыкальные инструменты.