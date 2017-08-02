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Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное?

Автор Анна Чекмазова.

Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное?

Кому отдать одежду, которую больше не будете носить? Куда сдать использованные батарейки, лампочки, макулатуру, пластик и прочие отходы? Обзор Myslo.

Периодическая чистка шкафов и разбор кладовок — дело нужное и несказанно полезное. И для пространства в доме, и для кармы, и вообще. Авито и Юла пестрят объявлениями тех, кому не лень сфотографировать-выставить на продажу-встретиться с десятком покупателей. И в итоге получить 300 рублей. 

Myslo сегодня будет про другое. Про тех, кто торговле предпочитает добрые дела. Сегодня мы расскажем о том, куда день ненужные...

...одежду, обувь, игрушки, предметы интерьера и другие вещи

Прежде чем переходить к списку мест, обратите внимание на следующие моменты:

  • Некоторые организации принимают вещи не на постоянной основе, а по разовым акциями, о чем указано ниже.
  • Одежда и обувь должны быть чистыми и находиться в нормальном состоянии. Прежде чем отдать вещь, проанализируйте, действительно ли она может пригодиться другому человеку.
Храм Сергия Радонежского

Сюда можно принести чистые одежду и обувь, которые пойдут в помощь нуждающимся.

Адрес: ул. Октябрьская, 78. В двухэтажном здании на территории храма есть сестринская (первая дверь налево), где и примут вещи. Если там никого не будет, просто оставьте их рядом.

Тел. +7 (4872) 47-17-75.

Храм Александра Невского

С 13 сентября будут принимать одежду, обувь, игрушки для нуждающихся семей. Чистые, в хорошем состоянии.

Не принимаются заношенные вещи и старые драповые пальто.

Адрес: ул. Софьи Перовской, 5. Войти в ворота храма, слева будет небольшая постройка, оставить там вещи охране.

Тел.: +7 (4872) 21-13-00, +7 (4872) 36-55-95 — иконная лавка.

 

Детская комиссионка Baby To Baby

Принимаются чистые одежда и обувь для детей 0-14 лет, игрушки, книги, коляски, кроватки, ходунки, велосипеды, санки, автокресла.

Есть определенные правила приема вещей. 

Адрес: пр. Ленина, 102, к. 3, 2-й эт., №256.

Тел. 8-920-843-56-28.

 

Центр помощи многодетным семьям «МногоМама»

После летних каникул возобновит свою деятельность в сентябре. Можно сдать одежду для беременных и одежду, обувь, игрушки (не мягкие) для детей. А вещи для взрослых собирают только по запросу (то есть в единичных случаях, когда нужна помощь конкретному человеку).

Группа «МногоМама» есть в сети ВКонтакте.

«Добрые руки»

С октября можно сдать одежду и обувь. Помощь адресная. То есть будут приниматься не все вещи, а те, в которых нуждаются конкретные люди из малоимущих, многодетных семей.

Чтобы уточнить список необходимого, пишите в группу.

 

Волонтерский отряд «Дорогой Добрых Дел»

«ДДД» устраивает акцию по приему вещей раз в год — примерно в сентябре-октябре. Затем одежда отправляется в Хитровщинский дом милосердия в Тульской области.

За новостями по поводу сбора следите в группе отряда.

Тел. 8-930-897-59-53 (руководитель отряда Ксения Миронова).

 

Студия красоты OKsi

До середины августа сюда можно принести вещи для детей и подростков. Студия собирает одежду и обувь для глухонемых детей из школы-интерната.

О подобных акциях пишут в группе.

Адрес: ул. Ф. Смирнова, 7.

Тел.: +7 (4872) 58-89-07, 8-902-843-55-77.

 

Центр помощи бездомным животным «Любимец»

Принимают небольшие пледы и байковые одеяла, ими утепляют клетки для животных.

Группа в сети ВКонтакте.

Адрес: ул. Набережная, 3 (Криволучье, район поворота на Тулачермет, за ж/д переездом).

Тел.: 8-920-277-00-02, +7 (4872) 71-11-27.

Группа ВК «Отдам-Тула»

Группа ВК «Отдам-Тула»  — живая группа с 23 тысячами участников. Здесь большой поток постов и часто встречаются отклики на них в комментариях. Есть объявления об одежде, обуви, игрушках, растениях, животных и многом другом.

 

Ярмарка Garage Sale

Это мероприятие, на котором можно продать детские вещи или передать их на благотворительность.

Ярмарка запланирована на сентябрь. Следите за подробностями здесь, а еще проще – на Myslo.

 

Мероприятие Freemarket

Сюда можно принести одежду, книги, предметы интерьера, исправную кухонную утварь, а также взять то, что вам понравится. Подробности и информацию о датах проведения публикуются в группе ВКонтакте.

 

Мероприятие «Городской Dress-Crossing»

Принимаются чистая женская и мужская одежда, обувь в хорошем состоянии, а также аксессуары. Здесь можно не только сдать вещи, которые без дела лежат в шкафу, но и обновить свой гардероб и воспользоваться помощью стилиста. Участие платное — 500 руб.

Организаторы планируют провести следующее мероприятие в сентябре. За подробностями следите во встрече ВКонтакте.

 

Что касается большинства детских домов и домов престарелых в Туле, то туда тоже можно сдать вещи или игрушки.

Но только те, что обработаны в химчистке и имеют соответствующие бирки.

Этот вариант требует денежных вложений. Но если у вас есть такая возможность, почему бы ею не воспользоваться?

...батарейки, лампочки, старые градусники

Екатерина Олейник, руководитель тульского отделения экологического движения «ЭКА»:

Екатерина Олейник

– Как вы знаете (или не знаете), данные отходы являются опасными. Их нельзя выкидывать в общую урну. Попадая на полигоны, батарейки разлагаются, а содержащиеся в них тяжелые металлы проникают в почву и грунтовые воды вместе с осадками. Всего одна батарейка типа АА способна загрязнить до 20 кв. метров почвы или отравить 400 л воды. Опасные бытовые отходы при неправильной утилизации угрожают здоровью населения.

Гипермаркет Globus

На входе установлен специальный контейнер, куда можно сдать:

  • батарейки,

  • аккумуляторы,

  • энергосберегающие лампы.

ВАЖНО: бокс в Globus не предназначен для ртутных градусников!

Адрес: микрорайон Левобережный, ул. Аркадия Шипунова, 1-а.

Гипермаркет «К-раута»

На входе установлен экобокс, куда можно сдать:

  • батарейки,

  • энергосберегающие лампочки,

  • ртутные градусники.

Адрес: Осиновая гора, стр. 2

экобоксы в городе

Также подобные боксы для батареек, лампочек и градусников стоят на мусорных площадках около домов по адресам:

  • ул. М. Горького, 25,
  • ул. М. Горького, 31,
  • ул. Пузакова, 28,
  • ул. Галкина, 36.
центральный парк

Недавно экобокс установили в Белоусовском парке. Экобокс располагается на фонтанной площади. Его модуль состоит из нескольких элементов отсека с самозакрывающимся механизмом, накопителя и люка для выемки собранных отработанных ламп. Раздельной утилизацией экологически небезопасных отходов будет занимать московская организация.

Чтобы количество боксов в нашем городе увеличилось, вы можете пройти опрос: goo.gl/8zyjrA

Он разработан Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в целях развития системы обращения с опасными отходами на территории Тулы.

 

Управляющие компании

Согласно Постановлению Правительства РФ от 3 сентября 2010 г. №681 (п. 4-9) УК/ТСЖ обязаны принимать и сдавать в специализированные организации ртутьсодержащие лампы (в том числе энергосберегающие и люминесцентные).

Вот полный список управляющих организаций Тулы. Какова ситуация на самом деле? Мы позвонили в первые попавшиеся четыре УК. В двух из них сказали, что не принимают лампочки, в двух других готовы принять.

Проверить, принимает ли ваша УК такие отходы, просто – позвоните по телефону, указанному на вашей платежке.

...автомобильные аккумуляторы

Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) можно сдать в магазины KATOD.

Адреса магазинов здесь.

Также старые АКБ принимает предприятие «Энергомет». Подробности тут.

Адрес: Тула, Новомосковское шоссе, 32.

Тел. + 7(902) 907-93-50.

 

Во второй части статьи мы опубликуем информацию о том, куда сдавать: макулатуру, пластик, стройматериалы, книги, еду и музыкальные инструменты.

Анна Чекмазова

Если вы знаете другие проверенные места, куда можно сдать одежду, обувь или батарейки, аккумуляторы, лампочки и градусники, пишите об этом автору статьи Анне Чекмазовой anna.chek71@gmail.com.

 

вчера, в 18:18 +25
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