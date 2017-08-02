Вторая жизнь вещей, или Куда деть ненужное?
Кому отдать одежду, которую больше не будете носить? Куда сдать использованные батарейки, лампочки, макулатуру, пластик и прочие отходы? Обзор Myslo.
Периодическая чистка шкафов и разбор кладовок — дело нужное и несказанно полезное. И для пространства в доме, и для кармы, и вообще. Авито и Юла пестрят объявлениями тех, кому не лень сфотографировать-выставить на продажу-встретиться с десятком покупателей. И в итоге получить 300 рублей.
Myslo сегодня будет про другое. Про тех, кто торговле предпочитает добрые дела. Сегодня мы расскажем о том, куда день ненужные...
...одежду, обувь, игрушки, предметы интерьера и другие вещи
Прежде чем переходить к списку мест, обратите внимание на следующие моменты:
- Некоторые организации принимают вещи не на постоянной основе, а по разовым акциями, о чем указано ниже.
- Одежда и обувь должны быть чистыми и находиться в нормальном состоянии. Прежде чем отдать вещь, проанализируйте, действительно ли она может пригодиться другому человеку.
Сюда можно принести чистые одежду и обувь, которые пойдут в помощь нуждающимся.
Адрес: ул. Октябрьская, 78. В двухэтажном здании на территории храма есть сестринская (первая дверь налево), где и примут вещи. Если там никого не будет, просто оставьте их рядом.
Тел. +7 (4872) 47-17-75.
С 13 сентября будут принимать одежду, обувь, игрушки для нуждающихся семей. Чистые, в хорошем состоянии.
Не принимаются заношенные вещи и старые драповые пальто.
Адрес: ул. Софьи Перовской, 5. Войти в ворота храма, слева будет небольшая постройка, оставить там вещи охране.
Тел.: +7 (4872) 21-13-00, +7 (4872) 36-55-95 — иконная лавка.
Принимаются чистые одежда и обувь для детей 0-14 лет, игрушки, книги, коляски, кроватки, ходунки, велосипеды, санки, автокресла.
Есть определенные правила приема вещей.
Адрес: пр. Ленина, 102, к. 3, 2-й эт., №256.
Тел. 8-920-843-56-28.
После летних каникул возобновит свою деятельность в сентябре. Можно сдать одежду для беременных и одежду, обувь, игрушки (не мягкие) для детей. А вещи для взрослых собирают только по запросу (то есть в единичных случаях, когда нужна помощь конкретному человеку).
Группа «МногоМама» есть в сети ВКонтакте.
С октября можно сдать одежду и обувь. Помощь адресная. То есть будут приниматься не все вещи, а те, в которых нуждаются конкретные люди из малоимущих, многодетных семей.
Чтобы уточнить список необходимого, пишите в группу.
«ДДД» устраивает акцию по приему вещей раз в год — примерно в сентябре-октябре. Затем одежда отправляется в Хитровщинский дом милосердия в Тульской области.
За новостями по поводу сбора следите в группе отряда.
Тел. 8-930-897-59-53 (руководитель отряда Ксения Миронова).
До середины августа сюда можно принести вещи для детей и подростков. Студия собирает одежду и обувь для глухонемых детей из школы-интерната.
О подобных акциях пишут в группе.
Адрес: ул. Ф. Смирнова, 7.
Тел.:
Принимают небольшие пледы и байковые одеяла, ими утепляют клетки для животных.
Группа в сети ВКонтакте.
Адрес: ул. Набережная, 3 (Криволучье, район поворота на Тулачермет, за ж/д переездом).
Тел.: 8-920-277-00-02, +7 (4872) 71-11-27.
Это мероприятие, на котором можно продать детские вещи или передать их на благотворительность.
Ярмарка запланирована на сентябрь. Следите за подробностями здесь, а еще проще – на Myslo.
Сюда можно принести одежду, книги, предметы интерьера, исправную кухонную утварь, а также взять то, что вам понравится. Подробности и информацию о датах проведения публикуются в группе ВКонтакте.
Принимаются чистая женская и мужская одежда, обувь в хорошем состоянии, а также аксессуары. Здесь можно не только сдать вещи, которые без дела лежат в шкафу, но и обновить свой гардероб и воспользоваться помощью стилиста. Участие платное — 500 руб.
Организаторы планируют провести следующее мероприятие в сентябре. За подробностями следите во встрече ВКонтакте.
Что касается большинства детских домов и домов престарелых в Туле, то туда тоже можно сдать вещи или игрушки.
Но только те, что обработаны в химчистке и имеют соответствующие бирки.
Этот вариант требует денежных вложений. Но если у вас есть такая возможность, почему бы ею не воспользоваться?
...батарейки, лампочки, старые градусники
Екатерина Олейник, руководитель тульского отделения экологического движения «ЭКА»:
Екатерина Олейник
– Как вы знаете (или не знаете), данные отходы являются опасными. Их нельзя выкидывать в общую урну. Попадая на полигоны, батарейки разлагаются, а содержащиеся в них тяжелые металлы проникают в почву и грунтовые воды вместе с осадками. Всего одна батарейка типа АА способна загрязнить до 20 кв. метров почвы или отравить 400 л воды. Опасные бытовые отходы при неправильной утилизации угрожают здоровью населения.
На входе установлен специальный контейнер, куда можно сдать:
-
батарейки,
-
аккумуляторы,
-
энергосберегающие лампы.
ВАЖНО: бокс в Globus не предназначен для ртутных градусников!
Адрес: микрорайон Левобережный, ул. Аркадия Шипунова, 1-а.
На входе установлен экобокс, куда можно сдать:
-
батарейки,
-
энергосберегающие лампочки,
-
ртутные градусники.
Адрес: Осиновая гора, стр. 2
Также подобные боксы для батареек, лампочек и градусников стоят на мусорных площадках около домов по адресам:
- ул. М. Горького, 25,
- ул. М. Горького, 31,
- ул. Пузакова, 28,
- ул. Галкина, 36.
Недавно экобокс установили в Белоусовском парке. Экобокс располагается на фонтанной площади. Его модуль состоит из нескольких элементов отсека с самозакрывающимся механизмом, накопителя и люка для выемки собранных отработанных ламп. Раздельной утилизацией экологически небезопасных отходов будет занимать московская организация.
Чтобы количество боксов в нашем городе увеличилось, вы можете пройти опрос: goo.gl/8zyjrA
Он разработан Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области в целях развития системы обращения с опасными отходами на территории Тулы.
Согласно Постановлению
Вот полный список управляющих организаций Тулы. Какова ситуация на самом деле? Мы позвонили в первые попавшиеся четыре УК. В двух из них сказали, что не принимают лампочки, в двух других готовы принять.
Проверить, принимает ли ваша УК такие отходы, просто – позвоните по телефону, указанному на вашей платежке.
...автомобильные аккумуляторы
Автомобильные аккумуляторные батареи (АКБ) можно сдать в магазины KATOD.
Адреса магазинов здесь.
Также старые АКБ принимает предприятие «Энергомет». Подробности тут.
Адрес: Тула, Новомосковское шоссе, 32.
Тел. + 7(902) 907-93-50.
Во второй части статьи мы опубликуем информацию о том, куда сдавать: макулатуру, пластик, стройматериалы, книги, еду и музыкальные инструменты.
Анна Чекмазова
Если вы знаете другие проверенные места, куда можно сдать одежду, обувь или батарейки, аккумуляторы, лампочки и градусники, пишите об этом автору статьи Анне Чекмазовой anna.chek71@gmail.com.