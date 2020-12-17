Врывайтесь в 2021 на мощном и технологичном кроссовере

Материал предоставлен ИА «Тульская пресса».

Если вы находитесь в поиске доступного технологичного автомобиля с богатой комплектацией, присмотритесь к кроссоверам Chery от официального дилера «Автокласс».

Группа компаний «Автокласс» — это динамично развивающийся игрок на автомобильном рынке Тулы, которому можно доверять. Несмотря на то, что 2020 год был нелегким, компания уверенно решила расширять дилерскую сеть и познакомить туляков и жителей области с интригующей и яркой китайской маркой Chery. Ощутите весь спектр эмоций от тест-драйва Chery у официального дилера «Автокласс»!

Chery — один из самых известных китайских брендов. За время существования автомобили этой марки претерпели серьезные изменения в отношении дизайна и уровня качества. Производитель не останавливается на достигнутом и постоянно совершенствует модели, достигая полного удовлетворения всех потребностей клиентов.

Одной из отличительных особенностей является богатое оснащение уже начальных комплектаций кроссоверов Chery оборудованием, которое, как правило, используется только в авто премиум-класса. Яркий дизайн, мощный двигатель, применение одних из самых современных технологий, высокий уровень качества сборки — все это делает Chery достойным конкурентом корейским, японским и европейским брендам.

Превосходя ожидания клиентов, Chery предлагает кроссоверы по демократичным ценам.

Прямо сейчас в дилерском центре «Автокласс» доступен к покупке полностью обновленный модельный ряд, который состоит из трех моделей:

— Tiggo 7 Pro. Абсолютно новый турбированный кроссовер с полным зимним пакетом.

— Tiggo 4. Современный и комфортный кроссовер с изящными дизайнерскими решениями.

— Tiggo 8. Флагман Chery с цифровой зоной управления с тремя экранами.

Кросcоверы Chery прекрасно адаптированы к российским дорогам благодаря усиленной подвеске. Зимой будет не холодно за счет зимнего пакета опций. А задние датчики парковки обеспечат безопасность маневров.

Что касается выгод, то в декабре «Автокласс» предлагает будущим владельца Chery выгодную во всех отношениях программу Trade-in. Во-первых, это возможность быстро и без лишних хлопот сдать ваш нынешний автомобиль с высокой и честной оценкой стоимости. Во-вторых, зачесть цену прежнего и получить скидку 100 000 на покупку Chery.

Кроме того, у производителя есть своя программа «Семейный автомобиль». Выгода по программе — 50 000 рублей. Стать ее участником смогут туляки с двумя детьми.

Скидки суммируются, а общая выгода достигает 150 000 рублей.

Для всех покупателей городских кроссоверов Chery предусмотрена программа технической поддержи «Chery — помощь в пути». На территории РФ можно вызвать экстренную помощь 24 часа в сутки.

Официально — не значит дорого. Это значит качественно и с заботой. Ведь официальный дилер – это представитель производителя. Все автомобили марки Chery могут обслуживаться в сервисном центре «Автокласс». В преддверие открытия центра было закуплено необходимое профессиональное оборудование и оригинальные запчасти, а сотрудники прошли все обучение и получили квалификацию.

Оцените на тест-драйве новые модели бренда Chery и выберите свой у официального дилера Chery «Автокласс».

Тула, Московское шоссе, 2-н.

Телефон (4872) 70−80−70.

autoclass.chery.ru