Антон Сапожков: «Любое начинание требует усилий, но если есть желание, всё получится!»

Работать в Ефремовский район мы приехали из Московской области. Предприятию более 20 лет, но собственниками ООО «Возрождение» мы стали всего три месяца назад. В нашем распоряжении оказались 10 тысяч гектаров земли, 21 тысяча голов свиней, 2 тысячи коров и 700 голов удойного скота, элеватор на 120 тысяч тонн, цеха по переработке. Мы стартовали не с нуля, но полностью изменили подход. Решили, что наша обновленная ферма будет органической. Для нас это социальная история – получить настоящий чистый продукт. Производить здоровую еду, которой можно накормить себя и своих близких.

Подход простой: от уважительного отношения к земле, через здоровое питание животных мы приходим к качественному продукту. Не используем ГМО, химию и антибиотики ни на одном этапе, работаем по европейским стандартам органики. Такое производство – в какой-то степени даже рискованный шаг. Многие производители в нашей стране в такую концепцию не верят, а мы уверены: это то, что поможет нам сохранить здоровье. Идем своим путем, ни на кого не равняемся, ориентируемся только на нашу любовь к сельскому хозяйству и трудолюбие.

Покупатели изменения уже оценили. У нас 18 собственных торговых точек «Садко» в Ефремовском районе и в Туле. И наши посетители говорят: продукция стала качественнее. Это главное мерило успеха. Значит, мы идем правильным путем.

Многое зависит от команды. Одни мы бы не справились. Менять коллектив нам не пришлось, все сотрудники остались на своих местах, они отлично справлялись раньше и сейчас подхватили наш новый подход и целиком отдаются делу.

Пришлось усилить всего несколько позиций. Новый персонал выбирали тщательно, основное для нас – честность, порядочность и ответственность.

Мы сразу же начали модернизировать производство, автоматизировали многие процессы. Планы у нас большие – построить сырный цех и мукомольный завод.

Наш подход к делу оценили в министерстве сельского хозяйства Тульской области и в центре «Мой бизнес». Мы получаем достаточно субсидий и выплат, которые помогают развиваться. Например, есть выплата за надой молока, которая позволяет нам получать гарантированную сумму. Мы еще в начале пути, но успехов достигли немалых. И победа в конкурсе «Предприниматель года – 2020» для нас лучшее подтверждение тому, что мы идем в правильном направлении.

Наш секрет успеха – трудолюбие. Рабочий день каждого из нас длится минимум 16 часов, а иногда и все 24 часа.

Без этого добиться развития почти невозможно.

Мы стали собственниками производства в разгар пандемии, когда у всех и без того были сложности. Мы не испугались. Сложно всегда, но, как говорится, «глаза боятся, а руки делают». Это наша история. Любое начинание требует ресурсов и усилий, но если есть желание, оно всегда берет верх. У нас желание огромное, так что дальше – больше!

ООО «Возрождение»

Дата запуска бизнеса: август 2020 г.

Сотрудников в штате: 512 человек.

Стартовые инвестиции: 1,2 млрд руб.

Выручка в 2020 году: 756 000 000 руб.

Адрес: Ефремовский район, деревня Заречье.

Досье Myslo

Антон Сапожков

Исполнительный директор ООО «Возрождение»

Родился 14 января 1980 года.

Образование: высшее.

Окончил Московский автомеханический институт.

Семья: жена, две дочки.

Любимое блюдо: суп харчо.

Мечта: кругосветное путешествие.

Девиз: «Вперед и только вперед!»

Любимая книга: Джим Коллинз «От хорошего к великому».

Любимый фильм: «Ирония судьбы, или С легким паром!».