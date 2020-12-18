«Молодой предприниматель России – 2020» туляк Борис Борисов: «Если решил – делай!»

12 декабря в онлайн-формате состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». Организаторы конкурса — Федеральное агентство по делам молодежи и Центр содействия молодым специалистам.

В этом году в числе лучших — два предпринимателя из Тульской области. Первое место в номинации «Производство» занял генеральный директор ООО «Камсервис» Борис Борисов. Мы поговорили с ним о бизнесе, конкурсе и смысле жизни.

– Мне 29 лет. После учебы работал на металлообрабатывающем предприятии. Параллельно учился и дорос до мастера производства мостовых металлоконструкций. Но в 2015 году предприятие оказалось в кризисе, кончились заказы и, соответственно, работа. Надо было что-то решать. Ну я и решил — буду заниматься металлообработкой сам. Купил свой первый станок — стал оказывать услуги по резке металла.

Работал сначала как индивидуальный предприниматель, а в 2016 году создал свою фирму — ООО «Камсервис».

Считаю, судьба дала мне возможность реализовать себя, свои проекты, свои амбиции. И да, хорошо зарабатывать. Я этой возможностью успешно воспользовался. У меня по жизни девиз: «Если решил – делай!» Причем делай только на отлично, тогда и удовольствие от работы будет, и благодарность от партнеров.

Вообще быть предпринимателем — это, прежде всего, брать на себя ответственность. За свои решения, за коллектив, который с тобой работает. У меня небольшая команда, но каждый сотрудник, можно сказать, уникален. Для меня важно, чтобы человек был честным, открытым и профессионалом в своем деле.

Мы занимаемся мостовыми и быстровозводимыми арочными конструкциями. Чтобы было понятнее, что это такое, вспомните, как возводили мост через Упу, когда строили вторую очередь «Восточки». Вот мы занимаемся аналогичными проектами и создаем вспомогательные конструкции для выдвижения мостовых пролетов. Работаем на Москву и всю Россию.

То, чем я занимаюсь, можно сказать, всю свою сознательную жизнь, мне очень нравится. Иначе невозможно работать 24/7.

Многим кажется, что начать свое дело сложно. Наверное — если человек ничего не привык делать сам и боится ответственности. А если есть уверенность в своих силах, то найти тех, кто поможет, в Туле легко.

Я, например, обращался в Центр поддержки предпринимательства, сейчас эта организация расширила меры поддержки и стала центром «Мой бизнес». Нужны были юридические консультации, помощь в сопровождении государственного контракта — в 2017 году моя компания выиграла контракт министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области на установку системы видеонаблюдения.

В центре «Мой бизнес» для предпринимателей Тульской области проводят консультации практикующих юристов, маркетологов, экономистов и бухгалтеров по различным направлениям. Это совершенно бесплатно, оперативно и реально помогает.

Особо отмечу Центр инжиниринга, с которым плотно работаю с 2017 года, то есть с момента его создания. Центр помогает малым и средним производственным компаниям Тульской области в разработке технических проектов и опытных образцов промышленного оборудования, в экспертизе производства, сертификации продукции, защите авторских прав, организации участия в выставках и т. д.

К каждому предпринимателю тут индивидуальный подход и комплексная поддержка по нескольким направлениям. К примеру, центр может одновременно оказать содействие в регистрации товарного знака, сертификации продукции и экспертизе промышленной безопасности.

И что важно, эти работы Центр инжиниринга софинансирует предпринимателю — можно получить до 400 тысяч рублей. Большинство своих проектов мы делаем при поддержке Центра инжиниринга.

В этом году по предложению Центра поддержки предпринимательства я принял участие в конкурсе «Молодой предприниматель России — 2020». Сначала на региональном уровне, а затем во всероссийском туре стал победителем.

Мне было очень интересно, кто чем занимается, как такие же, как я, молодые предприниматели продвигают свой бизнес, над чем думают и работают сейчас. Да и просто хотелось обменяться мнениями с производственниками, но из других сфер и регионов, — это же здорово!

Этот конкурс проводится уже десять лет для популяризации предпринимательской деятельности в молодежной среде и поощрения успешных молодых предпринимателей. В этом году было подано более 400 заявок из 62 субъектов России.

Их оценивали по нескольким критериям: позитивная динамика в финансовых показателях (оборот, прибыль), управленческие способности, конкурентоспособность, импортозамещение, инновации, количество рабочих мест, логика и убедительность в изложении. Компетентное жюри присудило победу мне и моей компании ООО «Камсервис».

Что дал мне этот конкурс? Возможность заявить о себе и рассказать о своем бизнесе другим, присоединиться к бизнес-сообществу, завести полезные деловые контакты и связи, а также попасть в топ-100 предпринимателей России.

Конкурс закончился, а жизнь и работа продолжаются. Не скрою, 2020 год оказался необычным. Для нас были и радостные события, и не очень. Три месяца назад мы расширились — переехали на новые, бОльшие производственные площадки с более комфортными условиями труда. А рынок преподнес к концу года сюрприз в виде роста цен на металл — аж на 25%. Многие компании пересматривают сейчас свой бюджет и смету. Мы не исключение. Сильно повлияла на рынок и эпидемия ковида. Мы работали и продолжаем работать, соблюдая все требования Роспотребнадзора, а вот у смежников были проблемы, и некоторые проекты «переехали» на будущее.

Но невзирая на все неожиданности этого года, в новый, 2021 год я смотрю с оптимизмом. Мы подали в микрокредитную компанию Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства заявку на лизинг — планируем в начале года открыть еще один производственный участок. Анализируем рынок полимеров и планируем зайти еще и в эту сферу — делать полимерные покрытия на металлоконструкциях. Жизнь продолжается!

Тула, ул. Кирова,

135, к. 1, офис 420.

Тел. 8 (800) 600-777-1.

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