Собираем чемодан: незаменимые вещи для вашего путешествия

На пороге сезон отпусков. И уже пора думать, что взять собой на незабываемый отдых. Myslo составил обзор вещей, которые вы просто обязаны положить в чемодан. Полное ярких ощущений лето уже ждет вас!

Салон женской одежды «Коктейль»

Тула, Красноармейский пр. 4

+7-929-071-71-72

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Щеголять по набережной, наслаждаясь лучами солнца и запахом моря, приятно. Но это еще приятнее, если на тебе — легкое изящное платье.

Летом мы можем позволить себе носить все что угодно, но ничто так не красит девушку или женщину, как платья и сарафаны. Женственность и элегантность этих моделей идут рука об руку.

Оставьте дома сдержанные тона и привычные строгие фасоны, одежда для отдыха на море должна быть яркой, комфортной, под стать отпускному настроению. Выбирайте одежду из натуральных тканей с небольшой примесью эластана — такие вещи практически не мнутся, и вам не придется тратить драгоценные минуты своего отдыха на манипуляции с утюгом.

Обязательно возьмите с собой легкий сарафан с расклешенной юбкой для прогулок по городу и яркое платье для вечерних походов в ресторан.

Идеально впишется в отпускной гардероб и украсит женщин с любым типом фигуры платье-футляр с короткими рукавами или без них и глубоким вырезом.

Если ваш чемодан позволяет, можно взять с собой и классическое платье-сафари — в нем удобно совершать экскурсии и долгие прогулки по сувенирным лавочкам.

Отдельное внимание нужно уделить облегающим платьям. Для прогулок и активного времяпрепровождения лучше выбирать свободные модели, которые не будут причинять дискомфорта, а за счет небольшой прослойки между кожей и тканью одежды будет происходить циркуляция воздуха. Облегающие фигуру платья и сарафаны можно надеть вечером на романтическое свидание.

Мы уверены: в любом из этих нарядов вы точно станете объектом всеобщего внимания! В магазине «Коктейль» вы можете найти платье для любого повода. Вам придутся по вкусу представленные модели. Почему?

Мы готовы аргументировать.

Эффектно — не значит дорого! Выбирая дорогостоящую модель от зарубежных производителей, вы рискуете пожертвовать другой, не менее важной покупкой. В «Коктейле» же вы можете подобрать наряд, который не ударит по вашему кошельку.

В магазине представлены платья от отечественных дизайнеров. Здесь уверены: разговоры про отсталость российской моды беспочвенны. Ведь наши дизайнеры вот уже больше пяти лет успешно презентуют свои коллекции на Западе. И, конечно, некоторые веяния и идеи заимствуют оттуда. Вот почему они пользуются большой популярностью как в России, так и за рубежом.

Платья от наших дизайнеров — находка для любой леди. Они рассчитаны на фигуру русской женщины — с приятными взгляду формами и линиями. Это обеспечивает их правильную посадку и архитектуру. Так что будьте уверены: в платье от «Коктейль» вы будете смотреться бесподобно. Наряд выгодно подчеркнет ваши достоинства!

Ткани, из которых сшиты платья магазина, презентуются на выставках Индии, Китая, Франции, Италии и многих других стран. Главное преимущество — легкость и натуральность — позволяет коже дышать в любую погоду. А ведь летом, в жаркую пору, это особенно актуально!

В салоне огромный выбор! Короткие, длинные, асимметричные, ярких или нейтральных цветов — в «Коктейле» вы точно найдете свое платье. А консультанты ненавязчиво помогут вам справиться с нелегким выбором!

Если вы хотите сделать это лето особенным, приходите за покупками в «Коктейль»! Покупайте платье, а повод найдется!

Тула, Красноармейский пр. 4

+7-929-071-71-72

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Купальники «Комкорд»

Тула, Красноармейский пр., 1

8-910-155-5-155

tk-comcord.ru

Конечно, главный предмет пляжной одежды — купальник. Удачно посаженный по фигуре и грамотно подобранный, он сделает вас королевой пляжа и обеспечит всеобщее внимание.

Магазин «Комкорд» на рынке уже более 20 лет. Так что не сомневайтесь: здесь знают толк в стильных купальниках!

«Комкорд» знает и о том, что каждая девушка строго планирует бюджет на предстоящий отпуск. И, конечно, закладывает на покупку пляжной одежды определенную сумму. Вот почему линейка представленных в магазине купальников столь широка: в ассортименте магазина более 500 моделей!

При этом — в разном ценовом диапазоне — от 1100 до 10000 рублей.

Удобно? Не то слово!

Разные купальники и по конструкции. Бандо, халтер, с классическим лифом, бикини — открытые и закрытые варианты легко подобрать под ваши предпочтения и тип фигуры. В магазине много моделей для дам с пышными формами: возможно, ваш купальник уже ждет вас в «Комкорде»! Если возникнут затруднения, опытные консультанты помогут вам подобрать идеальный вариант.

Отличительная особенность купальников «Комкорд» — качество, которое не утрачивается со временем. Как говорят в магазине, многие покупательницы интересуются, не выгорит ли цвет после нескольких солнечных процедур. Ответ однозначен: нет. Главное — правильно ухаживать за купальником, своевременно высушивать его и стирать так, как указано в инструкции. Четкое соблюдение этих правил — гарантия того, что ваш купальник останется таким же, как после покупки.

В магазине «Комкорд» вы также найдете все необходимые для пляжного отдыха аксессуары — солнцезащитные очки, парео, легкие туники.

Внимание: акция!!! Только для читателей Myslo и еженедельника «Слобода»! Приходите в «Комкорд» и назовите кодовое слово «Слобода». Это предоставит вам скидку 20% на любой купальник! Предложение действует до 9 мая!

Тула, Красноармейский пр., 1

8-910-155-5-155

tk-comcord.ru

Косметика от магазина «Сирень»

Тула, ул. Лейтейзена, 9

Тула, ул. Первомайская, 10

Тула, ул. Пузакова, 1

Тула, проспект Ленина, 122

Тел.: +7 (960) 594-07-85

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В путешествии вам точно не обойтись без солнцезащитных средств. Скажем даже так: это первое, что вы должны положить в чемодан. При этом важно подобрать соответствующую косметику, которая будет не только нейтрализовать негативное излучение, но и ухаживать за кожей лица и тела. Не ошибиться с выбором вам поможет «Сирень».

В магазине огромный выбор солнцезащитных средств для вашей пляжной косметички:

Природные средства защиты от солнца - натуральные масла (касторовое, жожоба, ростков пшеницы, ши, репейное, грецкого ореха, миндаля и т.д.). Они не только защищают кожу, но и помогают сохранить в ней баланс питательных веществ, обогатить витамином Е, важным для сохранения молодости тканей и предотвращения их выгорания на солнце.

Такие средства можно использовать на пляже. Наносить их обязательно после каждого купания, а после посещения пляжа смывать под душем, так как на солнце они начинают выделять канцерогенные вещества.

Крем для лица и тела. Подойдет для людей с тонкой, сухой кожей, так как имеет плотную, но тающую на коже текстуру и хорошо останавливает действие ультрафиолетовых лучей. Некоторые крема не надо повторно наносить после купания.

Флюиды, гели и лосьоны для загара больше подходят людям с чувствительной и жирной кожей, склонной к высыпаниям. Если после солнца вы чувствуете раздражение, то выбирайте средства с успокаивающими экстрактами ромашки и алоэ вера.

Масло для загара, как правило, обладает не только солнцезащитным эффектом, но и улучшающим распределение под кожей пигмента. Это позволяет получить более выразительный оттенок и сделать его максимально равномерным по всему телу. Подходит практически для всех типов кожи, кроме случаев повышенной чувствительности к солнцу – нужны средства с более высоким фактором защиты.

Спрей – дополнительное средство защиты, позволяющее быстро охладить и увлажнить кожу на пляже. Отлично подходит для любого цветотипа.

Крем против солнечных ожогов – обязательная составляющая пляжной косметички! Средство обладает высокой степенью защиты и предотвращает повреждения тонкой кожи, плохо переносящей солнечное воздействие. Если вы обладательница хорошей генетики, и быстро загораете, но любите спать на пляже, то этот крем - ваше спасение.

Шампунь для волос с солнцезащитным фактором оказывает дополнительную заботу о волосах.

Стики для чувствительных зон - средства в компактной упаковке для защиты губ и зоны вокруг глаз. Стоит отметить, что их же можно использовать для защиты лица, рук и шеи декольте, если под рукой нет другого средства.

Кроме текстуры и формы выпуска, солнцезащитные средства различаются по степени защиты:

2-4 SPF – подходит для тех, кто загорает без проблем, от природы имеет смуглую кожу;

5-15 SPF – применяется людьми, которые не склонны к солнечным ожогам или провели на курорте уже несколько дней;

15-30 SPF – лучше всего применять тем, кто быстро сгорает и имеет светлую кожу;

30-60 SPF – применяется для детей, а также людьми, которые плохо загорают и испытывают дискомфорт при контакте с солнцем.

Все эти средства вы сможете найти в магазине «Сирень»! В основном, продукция представлена тремя фирмами - L'oréal, GARNIER и Floresan.

Тула, ул. Лейтейзена, 9 Тула, ул. Первомайская, 10 Тула, ул. Пузакова, 1 Тула, проспект Ленина, 122 Тел.: +7 (960) 594-07-85 Сайт Профиль ВК

Сеть обувных магазинов «Легкий Шаг»

Тула, Красноармейский пр., 4

Тула, Ленина пр., 62

Тула, Ленина пр., 105

Тула, ул. Первомайская, 7

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2 этаж

Новомосковск, ТЦ «Первый» (ул. Трудовые резервы, 33-б), цокольный этаж

Новомосковск, ТЦ «Восход» (ул. Комсомольская 6-а), 1 этаж

+7 (4872) 703−702

www.easystep.ru

Лето — это самое время для модных экспериментов, а сандалии — идеальная обувь для прогулок по залитому солнцем прибрежному городу. К тому же, сандалии компактны — на отдых вы сможете взять сразу несколько пар и создать множество новых и стильных образов.

Женские сандалии невероятно разнообразны — от изящных и почти прозрачных до брутальных в римском стиле. Выбор остается всегда за вами, а «Легкий Шаг» обеспечит комфорт и удобство в любой паре летней обуви.

Дизайнеры в этом году активно ратуют за удобство — обратите внимание на обувь с плоской подошвой.

Если вы до сих пор сомневаетесь, что вам подойдут сандалии без каблука — это значит, что вы ещё не видели ассортимент «Лёгкого Шага»!

Строгие и консервативные, простые и минималистичные, сдержанные или с множеством деталей - рекомендуем вам попробовать все эти модели сандалий.

Вы будете поражены, как обувь может поменять настроение и самоощущение.

«Легкий Шаг» - это огромный выбор летней обуви. Вы сможете подобрать пару под любимый наряд: легкое платье, воздушный комбинезон, пышная юбка или строгий сарафан - для любого образа в магазине найдется подходящая модель. Главное - не бояться экспериментов и доверять своему вкусу.

Любительницам каблуков «Легкий шаг» предлагает множество моделей. Главный тренд сезона - яркие, насыщенные цвета. В таких босоножках вы точно не останетесь без внимания!

Тула, Красноармейский пр., 4

Тула, Ленина пр., 62

Тула, Ленина пр., 105

Тула, ул. Первомайская, 7

Тула, ул. Пролетарская, 2, ТРЦ «Макси», 2 этаж

Новомосковск, ТЦ «Первый» (ул. Трудовые резервы, 33-б), цокольный этаж

Новомосковск, ТЦ «Восход» (ул. Комсомольская 6-а), 1 этаж

+7 (4872) 703−702

www.easystep.ru