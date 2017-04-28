Где в Туле купить моторную лодку? – В магазине «Карелия»

фото: Дмитрий Дзюбин.

Клиентоориентированность и широкий выбор – это основное, что отличает магазин «Карелия» от остальных.

«Где в Туле купить моторную лодку?» Чем ближе пора отпусков, тем чаще возникает подобный вопрос. А если лодки мало и хочется заиметь ни много ни мало яхту? Как правильно подойти к выбору, чтобы не ошибиться с моделью и ценой?

За ответом на этот вопрос Myslo отправился в один из старейших в Туле специализированных магазинов «Карелия».

Туристы по призванию и по профессии знают «Карелию» достаточно хорошо, ценят удобство обслуживания при личном посещении и возможность выбора товара в онлайн-режиме на сайте.

Но выбрать через интернет товар мало – хочется увидеть его своими глазами. Именно поэтому не так давно на улице Демонстрации, 34 состоялось открытие профильной торговой точки, где представлен богатый ассортимент моторных лодок от самых простых до именитых брендов.

Рядом с магазином обустроена большая удобная парковка. Немаловажно, что магазин работает без выходных.

– Часто бывает, что клиент приходит и говорит: я планирую отправиться на такую-то реку. Мы работаем в этой сфере туризма не первый год, сами часто выезжаем на водоемы и знаем наверняка, какая лодка нужна для той или иной реки или озера, – рассказывает руководитель отдела продаж Олег Костромин. – Мы всегда уточняем у самого посетителя: для каких целей нужна лодка – покататься или порыбачить, поскольку от этого зависит объем двигателя.

Наша основная задача, чтобы любой, кто к нам зашел, остался доволен.

Индивидуальный подход и профессионализм консультантов зачастую является определяющим при выборе магазина. Клиентоориентированность – это основное, что отличает магазин «Карелия» от остальных.

Здесь не только можно увидеть большинство моделей лодок, но и получить грамотную консультацию. А за спрос, как говорится, денег не берут.

– В основном, конечно, туляки ездят на рыбалку на местные реки, чаще всего на Оку, но есть среди них немало тех, кто отправляется и в другие страны, и на Волгу, и в Карелию. Поэтому и ассортимент у нас от самых простых вёсельных лодок до катеров и яхт. При этом мы работаем со всеми фирмами и можем привезти любую марку, даже если у нас ее нет в наличии.

– Что касается моторов, то здесь, опять же, поскольку большой воды в Тульской области нет, то и моторы у нас представлены от самых простых бюджетных моделей до таких, например, как Suzuki (мы единственные в Туле официальные дилеры и имеем сертификат, подтверждающий право на торговлю данной маркой), NISSAN MARINE NS и Tohatsu.

Кстати, для удобства клиентов в ближайшее время в магазине появится возможность оформлять при необходимости кредит или рассрочку.

С ассортиментом более подробно можно ознакомиться на сайте компании: motors.karelia-tula.ru/lodki

Кстати, здесь же можно приобрести любые комплектующие для моторных лодок: масла, якоря, запчасти и многое другое.

На вопрос «Где отремонтировать в Туле лодку ПВХ?» ответ тот же – в магазине «Карелия».

Магазин «Карелия. Лодки и моторы».

Адрес: Тула, ул. Демонстрации, 34.

Тел. 71-17-34.