Тулячка Галина Луговая: Надо любить себя и жить с удовольствием. Несмотря ни на что!

Фото из архива Галины Луговой.

Жизнь Галины — отличный пример того, что можно и нужно не впадать в депрессию из-за трудностей и не зацикливаться на возрасте.

У Галины, мамы ребенка с тяжелой формой ДЦП, был выбор: воспринимать свою жизнь как драму и винить сложную судьбу или стать тем, кем она является сейчас — счастливой, очаровательной и яркой женщиной, которая открыта всему новому и интересному, активно занимается спортом, прекрасно себя чувствует и лишь хорошеет с каждым годом.

- Галина, расскажите, какая у вас сейчас физическая активность. Как часто занимаетесь?

- У меня в неделю шесть тренировок по 1,5 часа: три раза силовые упражнения с отягощением в тренажерном зале и три раза Pole Dance (пилонный танец). В субботу отдых — 45 минут в бассейне.

- Вы раньше занимались спортом?

- Нет, никогда. В подростковом возрасте была худенькая, а потом поступила в институт и прибавила 10 килограммов, пухленькой стала. Затем похудела, вес держался в районе 57 кг. И самый прирост начался, когда Наташа, моя дочь, заболела в 2009. Мне было 45 лет. Отметка на весах показывала 72 кг при росте 155 см. Это был пик.

Меня беспокоило колено, я хромала. Болела спина, тяжело было встать с кровати утром, поднималась практически на четвереньках. Это все лишний вес и неукрепленные мышцы.

Сейчас ничего подобного нет. Сейчас другая боль — от хорошей работы на тренировках. И теперь мне нравится мое тело: накаченное, рельефное. Смотрю и думаю: «Спорт, что ты со мной делаешь?!» (смеется).

- Как же произошла такая кардинальная смена образа жизни?

- Во-первых, я осознала, что мне уже 50 лет. Испугалась. Ведь вот эта цифра, которую, на мой взгляд, любая женщина, скажем честно, встречает со страхом. Вдобавок для меня, как для родителя ребенка-инвалида, наступил возраст, когда начинается пенсия. Во-вторых, в этом же году Наташе исполнилось восемнадцать. Выросла. Взрослый человек. Пришло понимание, что наше совместное будущее зависит полностью от моего здоровья.

С Наташей все будет хорошо, пока я рядом. И не просто рядом, как пожилая женщина, у которой все болит, а как активная и сильная.

Пришло время обратить внимание на себя. В феврале 2014 года я пришла в тренажерный зал, начала заниматься. Мне очень нравился результат, потому что было видно, как сама леплю свою фигуру. Так похудела до 52 кг. Параллельно пошла на растяжку, занималась 1,5 года. Почти села на шпагат, научилась делать стойки на руках. Затем в моей жизни появился танец на пилоне.



Наташа и Галина Луговые.

- Почему именно Pole Dance?

- Как-то мне прислали приглашение в сети ВКонтакте на занятия Pole Dance. А я раньше даже никогда не слышала об этом. Посмотрела видео. Как же это красиво, сильно, пластично, женственно! Так понравилось! И мысль в голове: «Может, попробовать?» На тот момент мне было 51 с небольшим. Единственное, что останавливало — возраст. Возьмут ли меня? Написала тренеру, на что он ответил: «Приходите, попробуем».

На первом занятии было трудновато, но я выдержала довольно приличную нагрузку. И полюбила это!

Когда я пришла на Pole Dance и сделала мостик, это даже не мостик, а скобочка какая-то была (смеется). Сейчас же спина гнется, я полностью села на шпагат на одну ногу. Поперечный еще далеко, но мы работаем. Если говорить про тренажерный зал, мой рабочий вес в приседе со штангой — 50 кг. Жим штанги от груди лежа — 30 кг. Это не очень много на самом деле, я не гонюсь за весом. Я делаю качественно.

- Наташе рассказываете о достижениях, показываете свои фотографии?

- Да, и она мне недавно написала, что я необыкновенная, что она меня обожает, равняется на меня.

- А у Вас есть люди, на которых равняетесь Вы?

- У меня тоже есть мотиваторы. Это Эрнестина Шепард — самая пожилая женщина-бодибилдер, ей 80 лет. И Грета Понтарелли, которой в 59 лет из-за остеопороза врачи посоветовали заняться спортом. Она выбрала пилон и стала Чемпионкой мира по Pole Sport.



Эрнестина Шепард.

- Как восстанавливаетесь после тренировок?

- Недавно прошла курс массажа и сейчас поддерживаю — хожу на него два раза в неделю. Также сама прожимаю триггерные точки. Это перенапряженные мышцы. Нахожу у себя такие места и прорабатываю, тогда боль уходит совершенно неожиданно. Конечно, слежу за питанием. Раньше чаще всего ела куриную грудку с овощами. Старалась есть больше белка и ограничивать себя в углеводах. К чему это приводило: держалась, держалась, а в какой-то момент срывалась и ела что-то неправильное. Сейчас я много читаю в интернете, смотрю видеоролики, недавно сходила на тренинг по правильному питанию. И пришла к гибкой диете: можно все в пределах суточной нормы калорий. Подсчитываю их, а также белки, жиры, углеводы.

Нет майонезу и обжаркам. Я выбираю то, что вкусно и полезно. Таким образом, ушла от монотонности в питании, стала больше заниматься кулинарией, питаться сбалансировано и разнообразно.

- Галина, на сколько лет Вы себя чувствуете?

- На 30. Ощущаю себя ровесницей одноклассников моего сына. От молодежи на занятиях по Pole Dance не отстаю: что-то у них лучше получается, что-то — у меня. Никакой усталости от жизни не испытываю. Наоборот, чувствую желание максимально использовать свое время, ощущаю сильную жажду узнать больше. Хочу научиться играть в шахматы. Собираюсь восстановить навык игры на гитаре. Учу итальянский язык. Сходила на курсы «Сама себе визажист», внесла нечто новое в свой макияж. В декабре начала водить машину. За руль села, чтобы путешествовать с Наташей. Планирую сначала по Тульской области, потом по Подмосковью, затем дальше.

- А Вы работаете?

- Да, работаю. Я учитель-дефектолог. Специальность, которую я получила для Наташи. Сейчас у меня три ученика: с аутизмом, ДЦП и умственной отсталостью. Приезжаю к ним на дом и занимаюсь с ними.

- Как же у Вас получается все успевать?

- Расставляю приоритеты и делаю то, что считаю нужным. Например, я не такая хозяйка, которая с утра до вечера ходит с тряпкой. Меньше внимания на быт, больше — на настроение и здоровье мое и моего ребенка.

- У Наташи сложная форма ДЦП. Многие мамы опускают руки в такой ситуации. В чем Ваш секрет? Откуда такая мотивация?

- Это Домановский уклад (Гленн Доман — американский врач-физиотерапевт, автор восстанавливающих методик для детей с поражениями нервной системы, основатель Институтов достижения потенциала человека, — прим. авт.). Книги Домана научили меня вере в своего ребенка, светлому принятию ситуации, жизнелюбию. Лекции, которые мы посещали, находясь с Наташей в Институтах в Америке, подкрепили это. Родители особенных детей — точно такие же люди, как и все.

Я не героиня. Это просто правильный подход к жизни. К этому подходу меня привела Наташа. Я сейчас такая благодаря ей.

Если бы не она, возможно, я была бы сейчас уставшей женщиной с лишним весом, без каких-то стремлений и интересов: пришла с работы, поела, легла на диван и все. А мне интересно жить. Очень. Изнутри тяга к жизни, к творчеству, желание постоянно развиваться, становиться лучше. Не лучше кого-то, а лучше, чем я была вчера. Я себя сделала во всем. И когда меня спрашивают: «Сколько ты будешь еще заниматься спортом?», отвечаю: «Да еще лет пятнадцать минимум!»

- Что вы можете посоветовать Вашим ровесникам?

- Не пытаться казаться моложе, не скрывать возраст, а просто жить с удовольствием. Когда дети выросли, можно позволить себе не то что должна, а то, что хочется. Третий возраст — он прекрасен! Зря я его боялась. Еще столько всего можно сделать!

Автор текста Анна Чекмазова.