Обзор Myslo: 5 горнолыжных курортов недалеко от Тулы и области

Рассказываем, где можно покататься на горных лыжах.

Горнолыжный комплекс «Заречье Вилладж»

Место расположения: в 100 км от Тулы в районе Заокского поста ГИБДД.

Часы работы: с 11.00 до 21.00 ежедневно; в пятницу, субботу и воскресенье — до 22.00.

Телефон 8 (495) 236-77-23.

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Есть 5 склонов (длиной от 450 до 900 метров, перепад высот 42 м), бугельный подъемник на 300 чел/час, спуск для сноутюбингов с подъемником, кафе на 32 посадочных места, бесплатная парковка.

Прокат:

Комплект горных лыж, сноуборда: 700 руб./час (пт.-вс.), 500 руб./час (пн.-чт.).

Сноутюбинг: 700 руб./час (с подъемником, пт.-вс.), 500 руб./час (с подъемником, пн.-чт.), без подъемника на 200 руб. дешевле.

Подъемник:

1 час — 500 руб./час (пт.-вс.), 400 руб./час (пн.-чт.).

Абонемент на 1 день 2000 руб. (пт.-вс.), 1500 руб. (пн.-чт.).

В новогодние дни и праздники скидки не действуют.

1 час работы инструктора — 1500 руб.

Горнолыжный комплекс Форино

Адрес: Тульская обл., пос. Форино.

Комплекс расположен в 10 км от Тулы (левый поворот на п. Ленинский после поста ГИБДД).

Часы работы: с 10.00 до 22.00, ежедневно.

Телефоны: +7−910−584−05−55, +7−920−781−25−55, +7−910−544−45−85, +7−920−778−45−85.

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Средняя протяженность трасс — 150 м; для горнолыжников, сноубордистов и любителей тюбинга имеется три подъемника. К услугам посетителей помощь инструктора (в среднем 1 час работы обойдется 800−1000 руб.). По выходным и в праздники работает кафе.

Прокат горнолыжного комплекта/сноуборда независимо от возраста — от 600 руб./час без подъемника или 750 руб./час (включены 30 подъемов);

для детей до 12 лет — от 650 руб./час с использованием подъемника, для детей 12−17 лет — 700 руб./ч с использованием подъемника

тюбинга — 250 руб./час (двухместный); 300 руб./час (трехместный). В выходные и праздничные дни цена повышается на 50 руб.

Подъемник:

карта на пользование подъемником в выходные и праздничные дни — от 400 руб. для взрослых (10 подъемов), от 300 руб. для детей (10 подъемов). Залог за карту — 100 руб.

Лицам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется скидка 50% на 30 подъемов.

Цены актуальны до 31.12.2021. С 1 января 2022 г. ориентировочно цена вырастет на 10%. Кстати, 1 января комплекс будет работать с 15.00.

Горнолыжный комплекс Малахово

Местонахождение: Тульская область, в 11 км от Тулы за д. Слободкой в районе д. Кострово (по трассе М2). Координаты для GPS-навигатора: N 54.35521, E37.50632.

Часы работы: понедельник — выходной, вторник-пятница: 15.00 — 22.00, суббота-воскресенье: 10.00 — 22.00.

Телефон +7 (902) 840−23−33.

Сайт

9 трасс протяженностью в среднем по 300 м и с перепадом высот 50−60 м. Склоны оборудованы бугельными подъемниками (телескопические бугели с сиденьями типа «тарелка»).

На малом горнолыжном склоне две трассы: учебная и детская. Протяженность склона порядка 100 м. Склон оборудован подъемником типа «бэби-лифт».

Тюбинговый склон имеет три трассы для катания. Одна трасса протяженностью порядка 100 м, вторая и третья — порядка 250 м. Склон оборудован подъемником типа «бэби-лифт».

Прокат:

Комплект горнолыжного и сноубордического оборудования: для взрослых — 600 руб./час (будни), 1000 руб./час (выходные и праздники), для детей — 300 руб./час (будни), 500 руб./час (выходные).

Тюбинг — 400 руб./час (будни), 650 руб./час (выходные), 800 руб./час (праздники).

Подъемник: для взрослых — 600 руб./час (будни), 800 руб./час (выходные), 1000 руб./час (праздники), для детей — 300 руб./час (будни), 400 руб./час (выходные), 500 руб./час (праздники), один подъем — 60 руб. (будни), 80 руб. (выходные), 100 руб. (праздники).

Цена карты-ски-пасса — 50 руб.

Горнолыжный комплекс «Квань» (Калуга)

Находится недалеко от Тулы — 100 км.

Адрес комплекса: г. Калуга, ул. Трамплинная, д. 1-в.

Режим работы комплекса: понедельник-четверг — с 12.00 до 22.00, пятница — с 12.00 до 23.00, суббота — с 10.00 до 23.00, воскресенье — с 10.00 до 22.00.

Телефон +7 (4842) 76-76-35 .

Сайт

Горнолыжный комплекс «Квань» расположен в городе Калуге на правом высоком берегу реки Оки. На его территории функционирует пять трасс различной длины и сложности. Комплекс имеет оригинальную конструкцию горки: основная трасса начинается непосредственно с крыши пятиэтажного здания гостиницы и затем плавно перетекает в естественный склон. Данная трасса оборудована кресельным подъемником.

Для начинающих имеется специальный учебный склон, для детей — «школьный», а для совсем маленьких — красочный детский городок с бэби-лифтом.

Любители фрирайда смогут опробовать склон «Старая Квань», расположенный справа от основной трассы, а для настоящих экстремалов подготовлены фигуры в «Сноу парке» — трамплины, рейлы, боксы (более десяти фигур различной степени сложности).

Перепады высот на склонах — 50−80 м. К услугам посетителей профессиональные инструкторы (от 1100 р./час в будни до 2000 руб./час в праздники). Есть кафе на склоне и в гостинице.

Прокат:

комплект горных лыж: 600 руб./час в будни, 1000 руб./час в выходные, 1300 руб./час в праздники;

комплект сноуборда: от 550 руб./час в будни, 900 руб./час в выходные; 1000 руб./час в праздники.

Примечание: детям до 12 лет предоставляется скидка 50%. В день рождения бесплатно предоставляется 3 часа аренды оборудования (акция действует только в день рождения при предоставлении документа, удостоверяющего личность).

Для получения инвентаря в пункте проката необходимо оставить в залог документы, удостоверяющие личность.

Подъемник:

кресельная канатная дорога — 55 руб./подъем (будни), 100 руб./подъем (выходные), 150 руб./подъем (праздники);

бугели «Камчатка», «Старая Квань», Склон «Солнечный» — 40 руб./подъем (будни), 65 руб./подъем (выходные), 100 руб./подъем (праздники);

учебный склон, склон «Ракета» — 35 руб./подъем (будни), 55 руб./подъем (выходные), 70 руб./подъем (праздники).

При продаже за каждый ски-пасс взимается (наличными средствами) возмещаемый залог — 500 руб.

Праздничными днями считаются 31 декабря 2021 г., 1−7 января 2022 г.

Парк «Горки», Орловская область

Находится в 200 км от Тулы и в 10 минутах езды от города Орла (10-й км Болховского шоссе).

Есть 6 трасс различной сложности протяженностью от 250 до 400 метров с перепадом высоты до 60 метров. Благодаря полному освещению трасс катание продолжается до позднего вечера. «Горки» — единственный в Орловской области горнолыжный курорт с искусственным оснежением.

Часы работы: вт-пт: 15.00 — 22.00, сб-вс: 10.00 — 21.00, выходной: понедельник.

Телефон +7 (930) 063−00−50.

Сайт

Прокат:

комплект горнолыжного оборудования в будни: 550 руб. на 3 часа, 750 руб. на день, в выходные и праздники — 1000 руб. на 3 часа, 1500 руб. на день;

сноуборд+ботинки в будни: 700 руб. на 3 часа, 900 руб. на день, в выходные и праздники — 1400 руб. на 3 часа, 1800 руб. на день.

Подъемник: 1 подъем на центральном бугеле 30 руб., 1 подъем на главном подъемнике 50 руб.

Прокат тюбингов один час катания+подъемник — 600 руб. Залог за 1 тюбинг — 2000 руб. наличными (возврат после сдачи инвентаря).

Льготные тарифы для пенсионеров: возраст от 65 лет — скидка 50% ; от 70 лет — БЕСПЛАТНО.

и еще

Самые известные подмосковные горнолыжные комплексы расположены в Дмитровском районе:

горнолыжный центр «Сорочаны» близ деревни Курково. В новогодние каникулы работает с 09.00 до 02.00 каждый день. Действуют тарифы праздничных дней: 1 подъем 260 руб., прокат горнолыжного оборудования 600 руб./час.

горнолыжный клуб Тягачёва близ деревни Шуколово. В новогодние каникулы работает с 09.00 до 02.00. Прокат комплекта оборудования обойдется в 700 руб./час, 1 подъем в зависимости от выбранного тарифа стоит от 70 до 130 руб.

на 45-м км по Дмитровскому шоссе находятся спортивный парк «Яхрома», горнолыжный центр «Степаново» и лыжный парк «Волен».

Но одним днем добраться туда, покататься и вернуться в Тулу, увы, не получится.