Обзор Myslo: 5 горнолыжных курортов недалеко от Тулы и области
Рассказываем, где можно покататься на горных лыжах.
Горнолыжный комплекс «Заречье Вилладж»
Место расположения: в 100 км от Тулы в районе Заокского поста ГИБДД.
Часы работы: с 11.00 до 21.00 ежедневно; в пятницу, субботу и воскресенье — до 22.00.
Телефон 8 (495) 236-77-23.
Есть 5 склонов (длиной от 450 до 900 метров, перепад высот 42 м), бугельный подъемник на 300 чел/час, спуск для сноутюбингов с подъемником, кафе на 32 посадочных места, бесплатная парковка.
Прокат:
Комплект горных лыж, сноуборда: 700 руб./час (пт.-вс.), 500 руб./час (пн.-чт.).
Сноутюбинг: 700 руб./час (с подъемником, пт.-вс.), 500 руб./час (с подъемником, пн.-чт.), без подъемника на 200 руб. дешевле.
Подъемник:
1 час — 500 руб./час (пт.-вс.), 400 руб./час (пн.-чт.).
Абонемент на 1 день 2000 руб. (пт.-вс.), 1500 руб. (пн.-чт.).
В новогодние дни и праздники скидки не действуют.
1 час работы инструктора — 1500 руб.
Горнолыжный комплекс Форино
Адрес: Тульская обл., пос. Форино.
Комплекс расположен в 10 км от Тулы (левый поворот на п. Ленинский после поста ГИБДД).
Часы работы: с 10.00 до 22.00, ежедневно.
Телефоны: +7−910−584−05−55, +7−920−781−25−55, +7−910−544−45−85, +7−920−778−45−85.
Средняя протяженность трасс — 150 м; для горнолыжников, сноубордистов и любителей тюбинга имеется три подъемника. К услугам посетителей помощь инструктора (в среднем 1 час работы обойдется 800−1000 руб.). По выходным и в праздники работает кафе.
Прокат горнолыжного комплекта/сноуборда независимо от возраста — от 600 руб./час без подъемника или 750 руб./час (включены 30 подъемов);
для детей до 12 лет — от 650 руб./час с использованием подъемника, для детей 12−17 лет — 700 руб./ч с использованием подъемника
тюбинга — 250 руб./час (двухместный); 300 руб./час (трехместный). В выходные и праздничные дни цена повышается на 50 руб.
Подъемник:
карта на пользование подъемником в выходные и праздничные дни — от 400 руб. для взрослых (10 подъемов), от 300 руб. для детей (10 подъемов). Залог за карту — 100 руб.
Лицам, достигшим пенсионного возраста, предоставляется скидка 50% на 30 подъемов.
Цены актуальны
Горнолыжный комплекс Малахово
Местонахождение: Тульская область, в 11 км от Тулы за д. Слободкой в районе д. Кострово (по трассе М2). Координаты для GPS-навигатора: N 54.35521, E37.50632.
Часы работы: понедельник — выходной, вторник-пятница: 15.00 — 22.00, суббота-воскресенье: 10.00 — 22.00.
Телефон +7 (902) 840−23−33.
9 трасс протяженностью в среднем по 300 м и с перепадом высот 50−60 м. Склоны оборудованы бугельными подъемниками (телескопические бугели с сиденьями типа «тарелка»).
На малом горнолыжном склоне две трассы: учебная и детская. Протяженность склона порядка 100 м. Склон оборудован подъемником типа «бэби-лифт».
Тюбинговый склон имеет три трассы для катания. Одна трасса протяженностью порядка 100 м, вторая и третья — порядка 250 м. Склон оборудован подъемником типа «бэби-лифт».
Прокат:
Комплект горнолыжного и сноубордического оборудования: для взрослых — 600 руб./час (будни), 1000 руб./час (выходные и праздники), для детей — 300 руб./час (будни), 500 руб./час (выходные).
Тюбинг — 400 руб./час (будни), 650 руб./час (выходные), 800 руб./час (праздники).
Подъемник: для взрослых — 600 руб./час (будни), 800 руб./час (выходные), 1000 руб./час (праздники), для детей — 300 руб./час (будни), 400 руб./час (выходные), 500 руб./час (праздники), один подъем — 60 руб. (будни), 80 руб. (выходные), 100 руб. (праздники).
Цена карты-ски-пасса — 50 руб.
Горнолыжный комплекс «Квань» (Калуга)
Находится недалеко от Тулы — 100 км.
Адрес комплекса: г. Калуга, ул. Трамплинная, д. 1-в.
Режим работы комплекса: понедельник-четверг — с 12.00 до 22.00, пятница — с 12.00 до 23.00, суббота — с 10.00 до 23.00, воскресенье — с 10.00 до 22.00.
Телефон
Горнолыжный комплекс «Квань» расположен в городе Калуге на правом высоком берегу реки Оки. На его территории функционирует пять трасс различной длины и сложности. Комплекс имеет оригинальную конструкцию горки: основная трасса начинается непосредственно с крыши пятиэтажного здания гостиницы и затем плавно перетекает в естественный склон. Данная трасса оборудована кресельным подъемником.
Для начинающих имеется специальный учебный склон, для детей — «школьный», а для совсем маленьких — красочный детский городок с бэби-лифтом.
Любители фрирайда смогут опробовать склон «Старая Квань», расположенный справа от основной трассы, а для настоящих экстремалов подготовлены фигуры в «Сноу парке» — трамплины, рейлы, боксы (более десяти фигур различной степени сложности).
Перепады высот на склонах — 50−80 м. К услугам посетителей профессиональные инструкторы (от 1100 р./час в будни до 2000 руб./час в праздники). Есть кафе на склоне и в гостинице.
Прокат:
комплект горных лыж: 600 руб./час в будни, 1000 руб./час в выходные, 1300 руб./час в праздники;
комплект сноуборда: от 550 руб./час в будни, 900 руб./час в выходные; 1000 руб./час в праздники.
Примечание: детям до 12 лет предоставляется скидка 50%. В день рождения бесплатно предоставляется 3 часа аренды оборудования (акция действует только в день рождения при предоставлении документа, удостоверяющего личность).
Для получения инвентаря в пункте проката необходимо оставить в залог документы, удостоверяющие личность.
Подъемник:
кресельная канатная дорога — 55 руб./подъем (будни), 100 руб./подъем (выходные), 150 руб./подъем (праздники);
бугели «Камчатка», «Старая Квань», Склон «Солнечный» — 40 руб./подъем (будни), 65 руб./подъем (выходные), 100 руб./подъем (праздники);
учебный склон, склон «Ракета» — 35 руб./подъем (будни), 55 руб./подъем (выходные), 70 руб./подъем (праздники).
При продаже за каждый ски-пасс взимается (наличными средствами) возмещаемый залог — 500 руб.
Праздничными днями считаются 31 декабря 2021 г., 1−7 января 2022 г.
Парк «Горки», Орловская область
Находится в 200 км от Тулы и в 10 минутах езды от города Орла (10-й км Болховского шоссе).
Есть 6 трасс различной сложности протяженностью от 250 до 400 метров с перепадом высоты до 60 метров. Благодаря полному освещению трасс катание продолжается до позднего вечера. «Горки» — единственный в Орловской области горнолыжный курорт с искусственным оснежением.
Часы работы: вт-пт: 15.00 — 22.00, сб-вс: 10.00 — 21.00, выходной: понедельник.
Телефон +7 (930) 063−00−50.
Прокат:
комплект горнолыжного оборудования в будни: 550 руб. на 3 часа, 750 руб. на день, в выходные и праздники — 1000 руб. на 3 часа, 1500 руб. на день;
сноуборд+ботинки в будни: 700 руб. на 3 часа, 900 руб. на день, в выходные и праздники — 1400 руб. на 3 часа, 1800 руб. на день.
Подъемник: 1 подъем на центральном бугеле 30 руб., 1 подъем на главном подъемнике 50 руб.
Прокат тюбингов один час катания+подъемник — 600 руб. Залог за 1 тюбинг — 2000 руб. наличными (возврат после сдачи инвентаря).
Льготные тарифы для пенсионеров: возраст от 65 лет — скидка 50%; от 70 лет — БЕСПЛАТНО.
Самые известные подмосковные горнолыжные комплексы расположены в Дмитровском районе:
- горнолыжный центр «Сорочаны» близ деревни Курково. В новогодние каникулы работает с 09.00 до 02.00 каждый день. Действуют тарифы праздничных дней: 1 подъем 260 руб., прокат горнолыжного оборудования 600 руб./час.
- горнолыжный клуб Тягачёва близ деревни Шуколово. В новогодние каникулы работает с 09.00 до 02.00. Прокат комплекта оборудования обойдется в 700 руб./час, 1 подъем в зависимости от выбранного тарифа стоит от 70 до 130 руб.
- на 45-м км по Дмитровскому шоссе находятся спортивный парк «Яхрома», горнолыжный центр «Степаново» и лыжный парк «Волен».
Но одним днем добраться туда, покататься и вернуться в Тулу, увы, не получится.