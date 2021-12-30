Новый год в «Октаве» – праздник для всей семьи

Кластер много лет остается любимым фотоместом туляков. К Новому году двор украсили особенно ярко!

«Октава» – это современное пространство, в котором нет места банальным развлечениям. В новогодние праздники кластер подготовил необычную программу для туляков всех возрастов.

Подробно о новогодней развлекательной программе рассказал директор кластера «Октава» Дмитрий Барсенков.

Дмитрий Барсенков: «В новогодние каникулы в «Октаве» будет весело. Заглядывайте к нам и зарядитесь отличным настроением!».

— Что ждет туляков в «Октаве» на новогодних каникулах?

— Туляков ждет больше 50 мероприятий для детей и взрослых. Мы организовали концерты, мастер-классы, детские спектакли, химические шоу, рождественский маркет и катание на хаски. А еще прямо с 1 января начнется серия вечерних концертов. С 19.00 каждый день перед гостями будут выступать диджеи и группы: Мара, Django Friends, «Харизма», «Акустик бой», Михаил Мишурис, «Банк», «Дороги меняют цвет», RHO.

Также все дни в «Октаве» будет проходить кинофестиваль, организованный совместно с Гете-Институтом. Тулякам и гостям города бесплатно покажут немецкие фильмы. Они будут транслироваться на языке оригинала с русскими субтитрами.

— Чем вы вдохновлялись, когда разрабатывали программу?

— Мы хотели создать праздник, чтобы было интересно и детям, и родителям, и даже бабушкам и дедушкам. Для наших маленьких гостей приготовлены шоу-программы. Для гостей постарше — творческие мастер-классы и театральные представления. Всех гостей ждут концерты: DJ-сеты, акустические блюзовые исполнители, кавер-группы.

Кроме того, фестиваль «Джазовая провинция» пройдет 6 января в канун Рождества. А на сам праздник мы подготовили рождественский маркет и фотосессию с хаски и много сюрпризов. В этот же день перед туляками выступит группа RHO.

Ну и, конечно, мы не забыли об уюте и комфорте: красиво украсили кластер и организовали места, где можно перекусить, выпить горячего чая и глинтвейна.

— Какие события советуете обязательно посетить тулякам?

— Детям точно понравится поздравление от Гринча. А еще они могут попробовать самостоятельно изготовить праздничные свечи, расписать пряники и поучаствовать в химическом шоу и мастер-классах по лазерной резке.

Самых маленьких должен впечатлить камерный спектакль «Человеткин». Это история по мотивам одной из сказок, наполненная любовью к родному дому и семье.

Взрослые смогут сделать предметы из глины на мастер-классе Елены Палевской или создать мозаику на занятии с художником-мозаичистом Маратом Насибулловым.

— Название у спектакля необычное — «Человеткин». Это про что?

— «Человеткин» — это пластилиновый спектакль Ольги Гулевич для всей семьи по мотивам чудесной сказки Джулии Дональдсон.

Сюжет спектакля необычный. Утром главный герой — прутик с дерева — отправился на пробежку, не подозревая, какой путь ему придётся пройти для того, чтобы вернуться обратно. Впереди его ждут огонь, вода и медные трубы. Все декорации и персонажи выполнены вручную актрисой и режиссером Ольгой Гулевич. В спектакле звучит музыка Сен-Санса, Моцарта, Чайковского, Таривердиева, а также стихотворение Григория Поженяна «Дерево» в исполнении актёра Тимофея Трибунцева.

Но это еще не все. Чтобы юные зрители прочувствовали всю атмосферу сказки, после спектакля они пойдут на мастер-класс, на котором смогут сами создать Человеткиных из обычных веточек и палочек. Также гостей ждет сладкий сюрприз.

— Каждый вечер туляков ждет просмотр немецкого кино. Это новый проект кластера?

— Выходные немецкого кино в кластере «Октава» проходят с ноября. Партнером нового проекта, проходящего в рамках Года Германии в России, стал московский Гете-Институт. Туляки уже познакомились с документальными фильмами Вернера Херцога, картинами Вима Вендерса, Фрица Ланга, Райнера Вендера Фассбиндера, Гордиана Маугга. Все кинопоказы бесплатные. Показы на новогодних каникулах — тоже часть проекта.

— Рождественский маркет всегда уникален. Что ждет гостей 7 января в кластере?

— Маркеты в кластере проходят уже не первый раз и всегда пользуются большой популярностью. Мы организуем их совместно с Party Market. В Рождество туляки и гости города смогут приобрести уникальные украшения, косметику, парфюм, открытки, раскраски, сладости, одежду, аксессуары, картины, постеры, комиксы и многое другое. Вход свободный.

— Какие планы у «Октавы» на 2022 год? Каких проектов ждать тулякам?

— Курс развития останется прежним — мы продолжим развивать «Октаву» как городское место силы, где комфортно и интересно разным сообществам. У нас запланировано много фестивалей: день рождения «Октавы», «ЛитераТула», фестиваль туризма и гостепреимства, эко-фестивали и др. Продолжим устраивать кинопоказы и музыкальные концерты. Ну и, конечно, поддержим курс на обучение туляков по самым разным направлениям. В 2022 году мы запустим не менее шести лекционных циклов по дизайну, кино, искусству и урбанистике, организуем Школу комикса совместно с магазином комиксов Black and White и Школу юного инженера при поддержке Высшей технической школы.

Мы обновим наш Музей станка — вы сможете увидеть новые интерактивные экспонаты и впечатляющие выставки.

Мы хотим, чтобы для каждого гостя в новом году «Октава» была необычной и яркой, но при этом своей. До встречи в 2022 году!

Новогоднее расписание

1 января

19.00 — DJ-сет от Yura African (6+, бесплатно).

19.00 — вечер немецкого кино (6+).

2 января

16.00 — крио-шоу (6+, бесплатно).

18.00 — МК по изготовлению свечей (6+, бесплатно).

19.00 — «Акустик Бой», (6+, бесплатно).

19.00 — вечер немецкого кино. (6+).

3 января

12.00 и 15.00 — детский спектакль «Человеткин» + МК (6+, 800 р.).

13.00 и 15.00 — МК «Лазерная резка» (12+, 300 р.).

17.00 — МК «Шарнирная кукла» (6+, бесплатно).

18.00 — МК «Гирлянды» (6+, бесплатно).

19.00 — Михаил Мишурис (6+, бесплатно).

19.00 — вечер немецкого кино. (6+).

4 января

12.00 и 15.00 — детский спектакль «Человеткин» + МК (6+, 800 р.).

13.00 и 15.00 — МК «Лазерная резка» (12+, 300 р.).

17.00 — МК «Мандала» (6+, бесплатно).

18.00 — МК «Светотень и техника теневого театра» (6+, бесплатно).

19.00 — Мара (6+, бесплатно).

19.00 — вечер немецкого кино. (6+).

5 января

13.00 и 15.00 — МК «Лазерная резка» (12+, 300 р.).

15.00 — новогоднее приключение с GameDevLab (12+, бесплатно).

16.00 — МК «Роспись пряников» (6+, бесплатно).

18.00 — театр «Дом под столом» (театральная фантазия по мотивам Корнея Чуковского). (6+, бесплатно).

19.00 — «Банк» (6+, бесплатно).

19.00 — вечер немецкого кино. (6+).

6 января

13.00 и 15.00 — МК «Лазерная резка» (12+, 300 р.).

16.00 — МК по изготовлению изделий из керамики (6+, бесплатно).

18.00 — спектакль «Мне очень нужна звезда» (6+, бесплатно).

19.00 — фестиваль «Джазовая провинция» (6+, бесплатно).

19.00 — вечер немецкого кино. (6+).

7 января

13.00 и 15.00 — МК «Лазерная резка» (12+, 300 р.).

12.00 — рождественский маркет (6+, бесплатно).

15.00 — новогоднее приключение с GameDevLab (12+, бесплатно).

16.00 — фотосессия с хаски, поздравление от Гринча (6+, бесплатно).

19.00 — группа RHO (6+, бесплатно).

8 января

13.00 и 15.00 — МК «Лазерная резка» (12+, 300 р.).

13.00 — занятие «Мозаика как отдельный вид искусства» (12+, р.).

16.00 — МК «Слаймы» (6+, бесплатно).

18.00 —химическое шоу (6+, беспл.).

19.00 — Django Friends (6+, беспл.).

19.00 — вечер немецкого кино. (6+).

9 января

15.00 — «Керамический коворкинг» с Еленой Палевской (12+, 800 р.).

19.00 — «Дороги меняют цвет» (6+, бесплатно).

19.00 — вечер немецкого кино. (6+).