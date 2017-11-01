Новогодний корпоратив в ресторане

Обзор тульских ресторанов, которые ждут гостей в декабре для празднования приближающегося события года.

Если вам хочется весело и ярко отпраздновать Новый, 2018 год в компании друзей, коллег или родных, предлагаем вам продолжение обзора тульских ресторанов, которые создадут для вашего торжества атмосферу настоящего праздника, с живой музыкой, весёлой программой и вкуснейшим застольем. Первую и вторую часть обзоров тульских ресторанов и кафе для корпоративов мы публиковали на нашем портале раньше.

Лисья нора

Ресторан русской кухни «Лисья нора» станет отличным выбором для проведения вашего новогоднего корпоратива с коллегами или семейного торжества. Если вы желаете провести веселый непринужденный вечер, попробовать блюда домашней русской кухни, то вам — в «Лисью нору»!

В этом заведении всё создано для праздника души: и безупречный сервис, и вкуснейшие блюда, и уютный теплый интерьер, и ощущение, будто ты оказался в избушке, куда вот-вот заглянет сказка…

Для новогодних праздников и банкетов ресторан «Лисья нора» подготовил специальное меню, шоу-программу и много приятных сюрпризов, в числе которых сертификаты на ужин с семьёй.

Шеф-повар на славу потрудился над созданием специального банкетного предложения. В нем вы найдете как знакомые блюда, дополненные необычными ингредиентами, так и изысканные варианты, полюбившиеся гостям совсем недавно. Ознакомиться с основным меню «Лисьей норы» и банкетным предложением вы можете не выходя из дома – в документах группы «Лисья нора» ВКонтакте.

Линейка салатов представлена традиционным «Оливье» — вам предложат этот символ Нового года в двух вариантах: с нежным куриным филе или с лососем холодного копчения. Салат с печенью кролика, томлённой в сливках, удовлетворит самых требовательных гурманов, а салат «Ромео и Джульетта» подарит нотку ностальгии по старым добрым временам.

Холодные закуски понятны и просты — ассорти рыбное и мясное, томаты с сыром, чесноком и орехами, рулетики из баклажанов. Блины с семгой и сырным кремом, грибной жюльен вы найдёте в горячих закусках.

Горячие блюда также очень разнообразны в «Лисьей норе». Скумбрия, бережно копченная в собственной коптильне, может украсить ваш стол как горячее блюдо, так и в качестве холодной закуски. Жаркое из кролика, томленное в красном вине с добавлением сливок в глиняном горшочке; классика советских ресторанов — мясо с овощами или грибами, запечённое под сырной шапкой; «Говядина по-купечески», запеченная в конверте из слоеного теста, — это далеко не все блюда, которыми в этом ресторане готовы вас удивлять и радовать.

«Брусничный чизкейк», «Эстерхази» или сливочное мороженое станут сладким завершением торжества.

А специальное предложение «Запечём любого» еще более актуально в преддверии Нового года. Вы можете предварительно заказать поросёнка, утку, гуся, свиной окорок, сёмгу или форель.

Умелые повара «Лисьей норы» избавят вас от хлопот на кухне, приготовив для ваших гостей эти сложные блюда.

Вы сможете самостоятельно забрать их из ресторана или, по предварительному согласованию, вам привезут блюдо домой или в офис.

Вы можете высказать свои гастрономические пожелания, и здесь выполнят их для вас.

В «Лисьей норе» вас ждёт:

Новогодний банкет или торжество до 85 человек;

Стоимость банкета от 900 руб. на человека;

Профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;

Караоке;

Развлекательная программа.

Удобное расположение в центре города, рядом с Белоусовским парком;

Парковка;

Домашняя русская кухня, которая напомнит всеми любимые традиционные блюда;

Безупречный сервис.

Ресторан «Лисья нора» позволит вам провести незабываемый вечер и получить максимум удовольствия в теплой уютной дружеской атмосфере!

Тула, ул. Первомайская, 12

8 (4872) 700-537

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Фрау Марта

«Фрау Марта» основательно подготовилась к празднованию, пожалуй, главного события в году.

Несмотря на специфику заведения, отмечать Новый год у «Фрау Марты» можно и нужно!

Для этого шеф-повар Сергей Горлов обновил основное меню, разработал банкетное предложение, а на кранах будет не менее шести сортов от мастеров Чехии, Бельгии, Германии. Ознакомиться с меню или освежить уже знакомое в памяти можно в документах группы «Фрау Марта» ВКонтакте.

Но обо всем по порядку. Итак...

Для больших и не очень праздников, юбилеев, торжеств и корпоративов, в том числе и новогодних, у «Фрау Марты» есть специальное банкетное меню, в котором гармонично сочетаются все традиционные и уместные для немецкого ресторана угощения, а также блюда, характерные для любого русского застолья. Это большое плато разнообразных закусок — подкопчённое свиное ушко, чесночные гренки, жареный сыр, хрустящий картофель, мойва холодного копчения. Домашние колбаски – нежные куриные с халапеньо и сочные свиные с грибами и копченой грудинкой.

В меню дебютировало мясо, выдержанное в специях под прессами, — отличная закуска к пенному. Свиной окорок весом от 3,5 кг и карп, запеченный с травами, весом от 2,5 кг — все эти блюда на компанию от пяти человек.

Меню по классической формуле салат + холодные закуски + горячая закуска + основное горячее блюдо обойдется вам всего в 1100 рублей.

Постоянство — признак мастерства, гласит народная мудрость, поэтому в основном меню остались на своем месте аппетитная свиная рулька с тушеной капустой и картофельным пюре, собственноручно приготовленные домашние колбасы «Вурстметр — МЕТР!», колбасы из свинины с ароматными специями, ножка кролика, томленная в соусе. Из меню стейков сюда перекочевали стейк из акулы в сливочно-шафрановом соусе, стейк оссо буко, тушенный с овощами, и громадный стейк из свиной шеи. Раздел десертов пополнился классическим тирамису и киршштруделем – вишнёвой интерпретацией всем известного яблочного штруделя.

В первых числах января приглашаем на «Похмельную декаду» — наваристый мясной суп или легкий куриный бульончик с напитком, способным вернуть к жизни, по весьма демократичной цене – всего 200 рублей за порцию.

Новый год совсем скоро,

«Фрау Марта» ждёт вас, друзья!

Тула, ул. Первомайская, 8

Резерв столов: 8 (4872) 705-537

Время работы: пн.-вс. 12:00-23:00.

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Арбат Wild

Хотите отпраздновать Новый год в африканской саванне, не покидая Тулы? Бронируйте свой корпоратив или вечер с друзьями в кафе «Арбат Wild»!

Заведение расположено в особняке классического стиля, в центре нашего города. Здесь очень уютно: мягкие диваны и кресла, теплый свет, огромные окна. Вы очутитесь в необычной обстановке с видами саванны и шкур животных на стенах, в экзотических витражах на дверях, мебели и декоре в этническом стиле.

А особое освещение в этом кафе создаёт удивительную игру света и тени и дарит ощущение, что вся эта африканская фауна приходит в движение…

Ещё одним приятным удивлением

для гостей станет особое

новогоднее меню.

Кухня здесь в основном европейская, разбавленная яркими экзотическими нотками. Например, с классическим «Цезарем» может соседствовать мексиканская кесадилья или креветки по-тайски. Одним словом, блюда на столе придутся по вкусу каждому гостю, как любителю мясных или рыбных шедевров, так и вегетарианцам. Блюда порадуют вас отменным вкусом и небанальной подачей.

В «Арбат Wild» к новогодним праздникам вас ждут:

удобный зал на 50 гостей,

вкуснейшее меню от шеф-повара,

живой вокал,

феерическая шоу-программа,

отличная еда,

шоу-рум с напитками (если вы не нашли любимого напитка в кафе, спуститесь на первый этаж в питейный дом «Арбат», приобретите его там, и бармен кафе подаст вам его к ужину).

Кстати, новогодний праздник здесь можно отметить и небольшой компанией. Для этого здесь есть уютные VIP-комнаты на 8-10 гостей.

Окунитесь в атмосферу экзотики и путешествий кафе «Арбат Wild»!

Тула, ул. Староникитская, 41

8 (4872) 70-18-06

arbat-tula.ru

Группа ВК