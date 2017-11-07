Екатерина Варнава: Про приятный юбилей, тараканов в голове и бабовщину

Какой юбилей для женщины самый приятный?

– Подруги, которая постарела раньше неё.

Есть ли жизнь после свадьбы? Вернее, после 10 лет совместного существования на сцене?

– Конечно! О чём речь? Мы специально раз в год посещаем курсы по управлению гневом, чтобы терпеть истерики друг друга!

В проекте появились новые девушки. У них уже было боевое крещение вырванными волосами и сломанными каблуками?

– Мы не такие жестокие! Мы всего лишь заставляем их приносить нам кофе, делать массаж спины после трудного рабочего дня и не пользоваться косметикой, чтобы на их фоне выглядеть ещё прекраснее (смеётся).

В вашем коллективе трое мужчин. Как им удается выжить?

– Перед началом рабочего дня они кидают нам в комнату 5 шоколадок, выжидают 10 минут и только после этого заходят.

Какую женскую шутку не поймет ни один мужчина?

– Произнесённую обладательницей большой груди. Как минимум потому, что он будет не слушать девушку, а только смотреть на неё.

Британские ученые выяснили, что если мужчина не дарит женщине подарки каждый день, то она всегда и во всем права. Вы согласны с этим?

– В состав этой исследовательской группы входил хотя бы один мужчина?

Мужчина до сих пор так и не купил шубу своей женщине. Вопрос: какого размера должна быть пила, чтобы вешалка с шубой уместилась в шкаф?

– Как человека, которому пришлось покупать шубу самостоятельно, меня тоже волнует этот вопрос.

Что имеет в виду женщина, когда отвечает на вопрос: «Да нет, наверное»?

– Ничего хорошего. Объявлен жёлтый уровень опасности. Будьте осторожны: обходите стороной всевозможные уточняющие вопросы и тщательно подбирайте слова.

Если бы тараканы в женской голове умели говорить, какие три первых слова они бы сказали, оказавшись «на свободе»?

– Ну всё, держитесь!

Как можно назвать женщину, которая знает, что такое карбюратор, ключ на 10 и присадка?

– Siri.

Говорят, ничто так не снимает сонливость, как чашечка крепкого горячего кофе, выплеснутая на живот. А что ещё можно сделать, чтобы не уснуть?

– Купить себе новые туфли. Взбодриться это не поможет, но зато сделает вас счастливой. По крайней мере, до звонка разъяренного мужа, которому придёт смс о списании денежных средств с его карты.

Новый сезон Comedy Woman выходит по пятницам в 20.00 на ТНТ.

Шоу отмечает двойной юбилей: в этом году ему исполняется 10 лет, а новый сезон станет 10-м! К такому празднику Comedy Woman подготовились основательно. Новые декорации, новый зал, новые номера и новые участницы. Говорят, это будет самый масштабный сезон за всю историю проекта.

В новом сезоне Comedy Womаn к основному составу присоединились три новые участницы – Тамара Турава (девушка с Кавказа, с характером, прямолинейная, уверенная, говорит то, что думает, очень вспыльчивая и громкая), Валерия Товстолес и Алина Кошарная (девушки-модели, красивые, наивные, но уверенные в себе).

Comedy Woman сменило локацию. Шоу переехало в единственный в Москве концертный зал с женским именем — в Музыкальный театр «Русская песня» Надежды Бабкиной. А значит, в новом сезоне шоу все будет широко, ярко, с размахом, с вечной молодостью и интересными мужчинами! Изменения коснулись и закулисья. Теперь зрители не увидят разборок, которые происходят за сценой между девочками, зато услышат реальные истории из жизни друг друга, рассказанные участниками шоу.