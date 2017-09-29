Празднуем с коллегами и друзьями новогодний корпоратив в ресторане

Обзор Myslo: тульские рестораны, в которых можно весело отметить праздник.

Выбор кафе или ресторана для новогоднего корпоратива лучше начинать заранее. Ведь ближе к декабрю обычно уже остаётся мало свободных мест, и самые неудобные даты. Мы собрали этом обзоре семь заведений нашего города, в которых можно отлично отпраздновать с коллегами новый год.

Аида, ресторанный комплекс

Встречай Новый Год в РК «Аида»! Новогодняя ночь в этом ресторане это весело и душевно! Кто празднику рад- тот заранее заказывает корпоратив. В ресторанном комплексе «Аида» уже начался прием заявок на новогоднее торжество.

В последнюю неделю декабря в «Аиде» вас ждёт незабываемая

музыкальная программа.

Понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье с 20:00 до 01:00 — живой звук, с 01:00 до 03:00 — дискотека. Пятница, суббота с 20:00 до 01:00 — поют три вокалиста. С 01:00 до 04:00 — дискотека.

«Аида» готова удивить и порадовать новогодним застольем любые компании, от совсем скромных до многочисленных. Банкетный зал «Самира» вмещает 250 человек, «Европейский» зал — 100 человек, «Тульский» зал — 50−60 человек, «Восточный» зал — 50−60 человек, VIP-зал с караоке —30 человек и две комнаты отдыха — на 10 и 12 человек.

Выбирайте подходящий зал, и —

добро пожаловать в прекрасную

новогоднюю сказку!

Стоимость праздника: от 1500 руб. с человека в «Тульском» и «Восточном» зале, от 2500 руб. в зале «Самира» и «Европейском». Музыкальное сопровождение — 500 руб. с человека.

На новогодних праздниках в «Аиде» вас ждут подарки, призы и розыгрыши.

Выбирайте меню для своего праздника из богатого набора блюд азербайджанской, русской и европейской кухни, и наслаждайтесь отдыхом в «Аиде». Здесь повара-профессионалы действительно знают своё дело и готовы удивлять гостей, дарить им настоящее гастрономическое удовольствие. Вам предложат более 200 наименований блюд: одних салатов тут больше 40 разновидностей, множество интересных и классических закусок, 12 первых блюд и, конечно, разнообразные горячие мясные и рыбные блюда, на любой вкус. И какой же праздник без сочного шашлыка? Выбирайте тот, что будет по душе, из 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда.

Ресторан «Аида»: ваш отдых — наша забота!

Тула, улица Кутузова, 131 Б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Конгресс-Центр Тульского Дома Науки и Техники

Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники специально созданы для того, чтобы уютно, весело и вкусно отпраздновать новый 2018 год с коллегами или большой семейной компанией.

Это заведение сочетает в себе все важные моменты, которые учитывают при выборе места для праздника: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.

Выбирайте любой из двух залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал специально подготовят для вашего корпоратива: красочно оформят и обеспечат всем необходимым оборудованием. Шеф-повар ресторана подготовит для вашего торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.

Банкетный зал «Золотой».

Многофункциональный просторный зал площадью 320 м² и вместимостью до 200 человек. Отлично подходит для проведения больших праздников с богатой музыкальной программой и множеством гостей. В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.

Банкетный зал «Лазурный».

Площадь зала — 150 м². Здесь можно удобно разместить до 60 гостей. Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники — это:

Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал;

Расположение в самом центре города Тула в нескольких сотнях метров от Кремля, Белого дома, центральной площади;

Большая парковка;

Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня,

Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование

Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.

В этих банкетных залах ваш праздник пройдёт на высоте!

Тула, Менделеевская, 1

8 (4872) 36-45-81 , 8 (910) 160-21-21

congresscenter.ru

Загородный комплекс «Петушки»

Загородный комплекс «Петушки» приглашает к себе гостей на празднование Нового 2018 года. Комплекс расположен на природе, но недалеко от города — в посёлке Высокое на территории Пролетарского района.

Свежий воздух, хрустящий искрящийся снег, живописные окрестности комплекса, добавят красоты в праздник воспоминаний о событиях уходящего года, и встречи нового, и оставят прекрасные воспоминания.

Уютная территория комплекса «Петушки» станет отличным местом для проведения оригинальной новогодней фотосессии в окружении зимних пейзажей.

В «Петушках» созданы все условия для красивого, уютного и незабываемого новогоднего корпоратива: внимательный персонал, достойный сервис и доступные цены.

Вы можете доверить менеджерам комплекса организацию всего торжества: застолья, шоу-программы, подбора живой музыки и ведущих. Наслаждайтесь праздником, а все заботы возьмут на себя профессионалы.

Тёплый и уютный банкетный зал, оформленный в средневековом стиле, вмещает до 150 гостей.

После окончания торжества гостям можно не торопиться разъезжаться по домам. В «Петушках» можно остановиться на ночь, или на несколько дней в деревянных уютных домиках, готовить шашлык на мангале, и продолжать отдыхать.

Опытные повара ресторана загородного комплекса «Петушки» предлагают своим гостям богатый выбор блюд, приготовленных из самых свежих и качественных продуктов.

Для вашего события здесь могут разработать специальное банкетное меню с учетом гастрономических пристрастий гостей, начиная от традиционных закусок и блюд, и заканчивая необычными авторскими блюдами. Даже самые искушенные гости праздника останутся довольны. Алкогольные напитки и фрукты на банкет можно привезти свои.

«Петушки» — это одно из лучших мест в Туле для проведения

новогоднего праздника.

Тульская область, поселок Высокое

8 (920) 776-51-16

petushki-tula.ru

instagram.com/petushkitula

Комплекс «Gatsby» Бар&Караоке

Gatsby приглашает к себе в декабре на новогодние корпоративы. Если уж отдыхать ярко и праздновать новый год с коллегами, то в Gatsby!

Этой осенью комплекс встретил гостей новым меню и новым интерьером.

Три тематические зоны позволят вам отдохнуть именно так, как хочется: зона LOUNGE, КАРАОКЕ и ТАНЦПОЛ.

Вашу компанию от 5 до 80 человек уютно разместят в зоне отдыха, которая стала ещё удобнее: отдельные столы с комфортными диванчиками.

Для вашего новогоднего стола здесь приготовят любые варианты блюд, от традиционных закусок и разнообразных канапе, до специального меню от шеф-повара.

Команда «Гэтсби» готова

к любым экспериментам.

Выбирайте тематику и для вас всё сделают вкусно и красиво!

Фишка меню этого осенне-зимнего сезона — блюда, приготовленные на экологически чистом лавовом гриле. Попробуйте рыбу и мясо с неповторимым и запоминающимся вкусом под авторским соусом от шеф-повара.

В комплексе Gatsby вы сможете танцевать от всей души, отдельный танцпол позволит вам насладиться музыкой и танцем. Команда опытных диджеев не позволит вам скучать. Просторная сцена с профессиональным звуковым и световым оборудованием вмещает как кавер группы, так и танцевальные шоу.

В зоне караоке царит своя неповторимая атмосфера, которую создают сами гости. Пойте с удовольствием!

В Gatsby вы можете заказать для своего новогоднего вечера индивидуальную шоу-программу на любой бюджет.

Тула, ул. Тургеневская, 9/ул. Советская, 70 (напротив «Гостиного двора»)

8 (4872) 31-24-74

Группа ВК

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Пафос, ресторан



Ресторан «Пафос» приглашает к себе на новогодние корпоративы в декабре. Празднуйте с коллегами окончание года в уютном ресторане, расположенном в тихом зелёном месте, и в то же время в городе.

Здесь вы сможете выбрать для корпоратива любой из трёх банкетных залов вместимостью 30, 75 и 100 человек, в зависимости от масштабов торжества. А если вы планируете праздничный вечер в небольшом кругу коллег, для этого в «Пафосе» есть уютная VIP-комната.

Ресторан «Пафос» недавно обновил меню, и добавил много интересных блюд средиземноморской кухни.

На новогоднем корпоративе вы сможете отведать много интересных и вкусных угощений от шеф-повара.

В предновогодние дни гостей корпоративов в этом ресторане ждёт яркая развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, шоу-балета, фокусников, живой музыки с исполнителями.

Стоимость корпоратива на человека (банкет+шоу-программа) — 2400 руб.

Алкоголь для новогоднего застолья можно принести свой либо заказать на месте. При заказе корпоратива вам помогут выбрать оптимальный вариант сочетания напитков и блюд, который устроит всех гостей праздника.

Отдыхайте и наслаждайтесь незабываемым ярким и весёлым торжеством за прекрасно сервированными столами, вкуснейшими блюдами, слушайте живую музыку, танцуйте, общайтесь с гостями вашего вечера в непринужденной и уютной атмосфере ресторана «Пафос».

Ваш новогодний корпоратив в ресторане «Пафос» пройдёт ярко, уютно и со вкусом!

Тула, улица Калинина, 26-б

8 (4872) 40-52-00

Love you, ресторан

Ресторан Love you приглашает к себе в декабре на новогодние корпоративы. Это заведение удобно расположено недалеко от центра города, и сюда удобно добираться на любом виде транспорта.

В зале ресторана смогут удобно разместиться до 170 гостей. Так что если у вас большой коллектив — ресторан Love you вам

отлично подойдёт.

Авторское меню от шеф-повара ресторана Ивана Савенкова порадует каждого гостя. Вы сможете насладиться как традиционными и любимыми банкетными блюдами Европейской кухни, так и попробовать новые кулинарные шедевры, которые шеф-повар специально разработал для корпоративных банкетов в честь нового 2018 года.

На новогоднем корпоративе в Love you вас ожидает не только вкуснейшее застолье, но и живая музыка и специальная праздничная шоу-программа. Отдохните от всей души!

Дополнительно вы можете заказать здесь услуги фотографа, видеографа и ведущего.

Ваш корпоратив в ресторане Love you пройдёт незабываемо!

Тула, ул. Луначарского, 1

8 (4872) 47-67-87, 8 (919) 087-35-75

Хомяковские поляны, кафе

Отпразднуйте корпоративный новогодний вечер с коллегами в уютном загородном кафе «Хомяковские поляны». Оставьте все заботы и тяготы уходящего года, и отдохните в атмосфере тишины и красоты зимней природы.

Здесь с радостью ждут как маленькую дружескую компанию, так и большой веселый коллектив. В этом кафе вас заботливо встретят, вкусно накормят и устроят незабываемый новогодний вечер, который будет приятно вспоминать весь следующий год.

К празднованию Нового, 2018 года кафе «Хомяковские поляны» готовит для гостей оригинальную шоу-программу с живой музыкой и душевными ведущими, и замечательную

живую музыку.

В «Хомяковских полянах» вы сможете разместиться в любом из трёх красивых и уютных залов на 30, 50 и 120 посадочных мест. Для романтического праздника вдвоём, вам предложат небольшие столики на двоих, которые идеально подходят для уютного вечера.

Для своего стола вы сможете выбрать вкуснейшие блюда из богатого меню русской и европейской кухни. Заказ можно сделать как из основного меню, так и попробовать заказные кулинарные шедевры, которые повар специально приготовит к вашему торжеству.

Какой же праздник без ароматного

и нежного шашлыка?

Кроме классических закусок, салатов и горячего, вы можете дополнить свой праздничный стол блюдами на мангале.

Новогодний вечер в «Хомяковских полянах» захочется вспоминать снова и снова!