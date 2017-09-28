Празднуем новогодний корпоратив-2018 в ресторане

Обзор тульских ресторанов, которые будут рады устроить для вас замечательный новогодний корпоратив или семейный праздник.

В октябре многие компании уже планируют свой новогодний корпоратив. Сейчас ещё есть возможность выбрать для этого самое подходящее заведение и удобную дату, спокойно спланировать меню и развлекательную программу. Предлагаем вам шесть тульских ресторанов и банкетных залов, которые будут рады устроить для вас незабываемый праздник.

Тургеневъ, ресторан

Ресторан «Тургеневъ» располагается в историческом здании конца XVIII – начала XIX веков, в одноимённом изысканном пятизвёздочном бутик-отеле, который имеет все основания претендовать на статус самого престижного отеля нашего города.

Ресторан расположен в центре Тулы и идеально подходит для проведения новогоднего торжества.

Команда поваров сотворит к вашему праздничному столу изысканные авторские блюда европейской и русской кухни, приготовленные по уникальным рецептам из свежайших продуктов, приобретённых на лучших гастрономических площадках России. Будет очень вкусно, небанально, что порадует даже самых искушенных ценителей.

Удивительно красивый и роскошный зал ресторана «Тургеневъ» станет дополнительным украшением вашего новогоднего корпоратива. Изысканная роспись на потолке, изящная лепнина, произведения искусства, коллекция старинных бронзовых часов французских мастеров XIX века. Окунитесь в красоту и величественность стиля ампир!

Роскошь — не значит недоступно и дорого. Цены на проведение торжества вас приятно удивят.

Почувствуйте вкус истинной красоты в ресторане «Тургеневъ»: проведите свой новогодний вечер в изысканном интерьере, с доброжелательным персоналом, хорошей музыкой и, конечно, же отменной кухней!

Тула, ул. Тургеневская, 13

8 (4872) 25-97-25 , 8 (963) 939-19-99

restoran-turgenev.ru

Императоръ, ресторан

Ищете, где отпраздновать вместе с коллегами или в большом семейном кругу уходящий год, насладиться вкусной едой и напитками, повеселиться вместе с известными шоуменами и артистами? Добро пожаловать в ресторан Гостевого дома «ИмператорЪ»!

Здесь проходят одни из самых ярких новогодних корпоративов в Туле. Вас ждёт безудержное веселье на протяжении всего вечера, яркая и увлекательная шоу-программа и вкуснейшие праздничные блюда, зимняя сказочная атмосфера во дворике отеля.

Выбирайте для своего праздника один из трёх залов ресторана: «Эрмитаж» вместимостью до 150 персон (подробности предложения праздника в этом зале), «Бордовый», в котором с удобством разместятся 75 гостей (подробности предложения праздника в этом зале) или уютный «Лазурный», рассчитанный на 35 персон (подробности предложения праздника в этом зале).

В «Императоре» вы отдохнёте на славу и сможете устроить праздничную фотосессию в изысканных интерьерах этого Гостевого дома.

Отпразднуйте незабываемый корпоратив в ресторане «Императоръ»!

Тула, посёлок Октябрьский (Зареченский район), ул. Богучаровская, 2-а

8 (4872) 430-403

imperator-hotel.ru

Группа ВК

Bohem Hall

Ресторан Bohem Hall с гостеприимством и радушием встретит вас и устроит новогодний праздник, на котором вы отдохнёте в изящной атмосфере, повеселитесь и насладитесь вкусной кухней.

В вашем распоряжении стильно оформленный зал вместимостью до 170 человек и слаженная

команда специалистов.

Шеф-повар Bohem Hall проявляет внимательность при разработке меню для каждого торжества. Вы сможете заказать для своего корпоратива как авторские блюда на любой вкус, так и классику. Разнообразие меню порадует гурманов и любителей кулинарных экспериментов. Здесь можно попробовать и оценить истинный вкус хитов мировой кулинарии от поваров-профессионалов.

Обслуживанием гостей в Bohem Hall занимаются опытные профессионалы. Для вашего праздника в этом ресторане подготовят специальную новогоднюю развлекательную программу. К вашим услугам опытный звукооператор и качественное музыкальное оборудование.

Встречайте новый, 2018 год вкусно и весело в ресторане Bohem Hall!

Тула, Станиславского, 49/Головина, 11

8 (4872) 355-335

voyage71.ru/restaurant

Дом приемов и торжеств La Couronne

La Couronne – это банкетный комплекс, созданный специально для проведения торжеств на самом высоком уровне. Два просторных зала, оснащенных всем необходимым для организации незабываемого праздника, профессиональная банкетная служба, удобное расположение рядом с Центральным парком им. П. П. Белоусова, большая парковка – в La Couronne все создано для того, чтобы сделать ваш банкет уникальным и неповторимым!



Фото Елены Губановой.

Зеркальный зал La Couronne с высокими потолками и хрустальными люстрами – это уникальная площадка для банкетов с большим количеством гостей. Площадь зала – 450 кв. метров, при этом зал абсолютно правильной формы и без колонн, что дает возможность всем гостям видеть каждый момент праздничной шоу-программы. В зале есть сцена и комната для артистов, гардеробная, а также большой лаунж-бар со специально оборудованной зоной для курения.

Уже в начале декабря в Зеркальном зале устанавливают роскошную новогоднюю елку высотой более пяти метров, которая по праву считается одной из самых больших в городе.

Жемчужный зал La Couronne рассчитан на прием от 40 до 80 гостей. Изысканный интерьер зала в светлых тонах идеально подходит для сказочных зимних праздников, а заснеженные ели в серебряных украшениях создадут незабываемую волшебную атмосферу. В Жемчужном зале, так же как и в Зеркальном, есть сцена и большой танцпол.

Оба зала оснащены профессиональным световым и звуковым оборудованием.

Банкетное меню в La Couronne – это изысканный набор самых разнообразных блюд европейской и авторской кухни, в том числе блюд, приготовленных на открытом огне. Основные блюда подаются на саджах с подогревом, что позволяет им оставаться горячими в течение долгого времени, что особенно актуально во время танцевальных пауз или выступлений артистов.



Фото Таши Пряниковой.

На банкетах разрешается свой алкоголь, пробковый сбор отсутствует! Также в La Couronne есть своя кондитерская, которая предлагает десертный бар и вкуснейшие торты. Новогодний корпоратив в La Couronne – яркое и незабываемое событие уходящего года!

Тула, ул. Болдина, 94

8 (919) 078-07-57

lacouronne.ru

Група ВК

Инстаграм

Собрание, ресторан-бар

Ресторан «Собрание» приглашает вас в декабре отпраздновать с коллегами новогодний корпоратив в атмосфере уюта, хорошего настроения и душевной красоты.

Для вашего праздника здесь готовят красиво оформленный зал, вмещающий до 80 гостей, и специальное меню, разработанное для новогодних вечеров.

Кухня в этом заведении сформирована под влиянием всей европейской гастрономии и каждое блюдо создано с индивидуальным штрихом от высококлассных поваров. Здесь, на праздновании, вы сможете по-настоящему насладиться замечательным застольем и попробовать что-то новое.

Ваш корпоратив пройдёт весело и будет наполнен позитивом благодаря специальной развлекательной программе:

Живая музыка и вокалисты;

Ведущий Роман Борисов;

DJ;

Несколько незабываемых шоу-программ;

Дед Мороз и Снегурочка.

Начало новогодних программ в 18.00.

В «Собрании» создано всё для того, чтобы помочь каждому гостю хотя бы на время избавиться от забот и усталости, отдохнуть и получить заряд отличного настроения.

После новогоднего корпоратива в «Собрании» вы захотите

вернуться сюда снова!

Тула, улица Болдина, 33

8 (4872) 710-600

restoran-sobranie.ru

Группа ВК

Этажи, банкетный зал

Банкетный зал «Этажи» станет отличным выбором для вашего новогоднего праздника с коллегами или для большого семейного торжества в честь Нового года. Вечер здесь пройдёт на высшем уровне!



В этом заведении всё создано для праздника, который останется в памяти гостей навсегда. Для новогодних праздников в «Этажах» готовят специальные шоу-программы и при заказе учтут все ваши пожелания, предложив варианты на любой бюджет.

Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — в этом зале вам предоставят профессиональный свет и звук.

Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножит ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.

Изысканная и разнообразная кухня порадует каждого гостя вечера, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены.

Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на корпоратив без пробкового сбора.

В банкетном зале «Этажи» для вас:

новогодний банкет до 85 человек;

банкет за 2000 руб. на человека;

профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;

организация развлекательной программы;

удобное расположение в городе;

изысканная кухня и безупречный сервис.

Банкетный зал «Этажи» сделает ваш Новый год незабываемым!

Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТЦ «РИО»)

8 (4872) 71-63-54

банкетвтуле.рф

Группа ВК

Инстаграм