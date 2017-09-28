Празднуем новогодний корпоратив-2018 в ресторане
Обзор тульских ресторанов, которые будут рады устроить для вас замечательный новогодний корпоратив или семейный праздник.
В октябре многие компании уже планируют свой новогодний корпоратив. Сейчас ещё есть возможность выбрать для этого самое подходящее заведение и удобную дату, спокойно спланировать меню и развлекательную программу. Предлагаем вам шесть тульских ресторанов и банкетных залов, которые будут рады устроить для вас незабываемый праздник.
Тургеневъ, ресторан
Ресторан «Тургеневъ» располагается в историческом здании конца XVIII – начала XIX веков, в одноимённом изысканном пятизвёздочном бутик-отеле, который имеет все основания претендовать на статус самого престижного отеля нашего города.
Ресторан расположен в центре Тулы и идеально подходит для проведения новогоднего торжества.
Команда поваров сотворит к вашему праздничному столу изысканные авторские блюда европейской и русской кухни, приготовленные по уникальным рецептам из свежайших продуктов, приобретённых на лучших гастрономических площадках России. Будет очень вкусно, небанально, что порадует даже самых искушенных ценителей.
Удивительно красивый и роскошный зал ресторана «Тургеневъ» станет дополнительным украшением вашего новогоднего корпоратива. Изысканная роспись на потолке, изящная лепнина, произведения искусства, коллекция старинных бронзовых часов французских мастеров XIX века. Окунитесь в красоту и величественность стиля ампир!
Роскошь — не значит недоступно и дорого. Цены на проведение торжества вас приятно удивят.
Почувствуйте вкус истинной красоты в ресторане «Тургеневъ»: проведите свой новогодний вечер в изысканном интерьере, с доброжелательным персоналом, хорошей музыкой и, конечно, же отменной кухней!
Тула, ул. Тургеневская, 13
Императоръ, ресторан
Ищете, где отпраздновать вместе с коллегами или в большом семейном кругу уходящий год, насладиться вкусной едой и напитками, повеселиться вместе с известными шоуменами и артистами? Добро пожаловать в ресторан Гостевого дома «ИмператорЪ»!
Здесь проходят одни из самых ярких новогодних корпоративов в Туле. Вас ждёт безудержное веселье на протяжении всего вечера, яркая и увлекательная шоу-программа и вкуснейшие праздничные блюда, зимняя сказочная атмосфера во дворике отеля.
Выбирайте для своего праздника один из трёх залов ресторана: «Эрмитаж» вместимостью до 150 персон (подробности предложения праздника в этом зале), «Бордовый», в котором с удобством разместятся 75 гостей (подробности предложения праздника в этом зале) или уютный «Лазурный», рассчитанный на 35 персон (подробности предложения праздника в этом зале).
В «Императоре» вы отдохнёте на славу и сможете устроить праздничную фотосессию в изысканных интерьерах этого Гостевого дома.
Отпразднуйте незабываемый корпоратив в ресторане «Императоръ»!
Тула, посёлок Октябрьский (Зареченский район), ул. Богучаровская, 2-а
8 (4872) 430-403
Bohem Hall
Ресторан Bohem Hall с гостеприимством и радушием встретит вас и устроит новогодний праздник, на котором вы отдохнёте в изящной атмосфере, повеселитесь и насладитесь вкусной кухней.
В вашем распоряжении стильно оформленный зал вместимостью до 170 человек и слаженная
команда специалистов.
Шеф-повар Bohem Hall проявляет внимательность при разработке меню для каждого торжества. Вы сможете заказать для своего корпоратива как авторские блюда на любой вкус, так и классику. Разнообразие меню порадует гурманов и любителей кулинарных экспериментов. Здесь можно попробовать и оценить истинный вкус хитов мировой кулинарии от поваров-профессионалов.
Обслуживанием гостей в Bohem Hall занимаются опытные профессионалы. Для вашего праздника в этом ресторане подготовят специальную новогоднюю развлекательную программу. К вашим услугам опытный звукооператор и качественное музыкальное оборудование.
Встречайте новый, 2018 год вкусно и весело в ресторане Bohem Hall!
Тула, Станиславского, 49/Головина, 11
8 (4872) 355-335
Дом приемов и торжеств La Couronne
La Couronne – это банкетный комплекс, созданный специально для проведения торжеств на самом высоком уровне. Два просторных зала, оснащенных всем необходимым для организации незабываемого праздника, профессиональная банкетная служба, удобное расположение рядом с Центральным парком им. П. П. Белоусова, большая парковка – в La Couronne все создано для того, чтобы сделать ваш банкет уникальным и неповторимым!
Фото Елены Губановой.
Зеркальный зал La Couronne с высокими потолками и хрустальными люстрами – это уникальная площадка для банкетов с большим количеством гостей. Площадь зала – 450 кв. метров, при этом зал абсолютно правильной формы и без колонн, что дает возможность всем гостям видеть каждый момент праздничной шоу-программы. В зале есть сцена и комната для артистов, гардеробная, а также большой лаунж-бар со специально оборудованной зоной для курения.
Уже в начале декабря в Зеркальном зале устанавливают роскошную новогоднюю елку высотой более пяти метров, которая по праву считается одной из самых больших в городе.
Жемчужный зал La Couronne рассчитан на прием от 40 до 80 гостей. Изысканный интерьер зала в светлых тонах идеально подходит для сказочных зимних праздников, а заснеженные ели в серебряных украшениях создадут незабываемую волшебную атмосферу. В Жемчужном зале, так же как и в Зеркальном, есть сцена и большой танцпол.
Оба зала оснащены профессиональным световым и звуковым оборудованием.
Фото Таши Пряниковой.
На банкетах разрешается свой алкоголь, пробковый сбор отсутствует!
Также в La Couronne есть своя кондитерская, которая предлагает десертный бар и вкуснейшие торты.
Новогодний корпоратив в La Couronne – яркое и незабываемое событие уходящего года!
Тула, ул. Болдина, 94
8 (919) 078-07-57
Собрание, ресторан-бар
Ресторан «Собрание» приглашает вас в декабре отпраздновать с коллегами новогодний корпоратив в атмосфере уюта, хорошего настроения и душевной красоты.
Для вашего праздника здесь готовят красиво оформленный зал, вмещающий до 80 гостей, и специальное меню, разработанное для новогодних вечеров.
Кухня в этом заведении сформирована под влиянием всей европейской гастрономии и каждое блюдо создано с индивидуальным штрихом от высококлассных поваров. Здесь, на праздновании, вы сможете по-настоящему насладиться замечательным застольем и попробовать что-то новое.
Ваш корпоратив пройдёт весело и будет наполнен позитивом благодаря специальной развлекательной программе:
- Живая музыка и вокалисты;
- Ведущий Роман Борисов;
- DJ;
- Несколько незабываемых шоу-программ;
- Дед Мороз и Снегурочка.
Начало новогодних программ в 18.00.
В «Собрании» создано всё для того, чтобы помочь каждому гостю хотя бы на время избавиться от забот и усталости, отдохнуть и получить заряд отличного настроения.
После новогоднего корпоратива в «Собрании» вы захотите
вернуться сюда снова!
Тула, улица Болдина, 33
8 (4872) 710-600
Этажи, банкетный зал
Банкетный зал «Этажи» станет отличным выбором для вашего новогоднего праздника с коллегами или для большого семейного торжества в честь Нового года. Вечер здесь пройдёт на высшем уровне!
В этом заведении всё создано для праздника, который останется в памяти гостей навсегда. Для новогодних праздников в «Этажах» готовят специальные шоу-программы и при заказе учтут все ваши пожелания, предложив варианты на любой бюджет.
Вам не придётся заботиться о технической стороне подготовки — в этом зале вам предоставят профессиональный свет и звук.
Уютный интерьер и необычная форма зала с колоннами, мягкий свет из больших окон днём и яркое световое оформление вечером украсят ваше событие и приумножит ощущение праздника. Банкетный зал «Этажи» просторный и свободный, здесь вам и вашим гостям будет где разгуляться и потанцевать.
Изысканная и разнообразная кухня порадует каждого гостя вечера, и даже самые взыскательные гурманы будут приятно удивлены.
Свой алкоголь, а также безалкогольные напитки в «Этажи» можно принести на корпоратив без пробкового сбора.
В банкетном зале «Этажи» для вас:
- новогодний банкет до 85 человек;
- банкет за 2000 руб. на человека;
- профессиональное звуковое, световое и проекционное оснащение;
- организация развлекательной программы;
- удобное расположение в городе;
- изысканная кухня и безупречный сервис.
Банкетный зал «Этажи» сделает ваш Новый год незабываемым!
Тула, ул. Чапаева, 34-а (200 м за ТЦ «РИО»)
8 (4872) 71-63-54