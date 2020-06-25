Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей

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Компьютерная академия «ШАГ»

Тульская шахматная гостиная

Языковая школа ILS

На время летних каникул академия «ШАГ» подготовила для детей 9-14 лет увлекательную программу летнего компьютерного лагеря, которая включает в себя самые интересные IT-направления. Две недели ребята будут создавать различные проекты. По итогу у каждого ребенка будут свои игра, 3D-модель, сайт и др.

Каждый день в лагере ребята будут изучать новое направление из IT-сферы.

В программе:

программирование и создание компьютерных игр — разработка собственной игры. Ребенок придумает своего супергероя и будет создавать собственную компьютерную игру.

создание сайтов — разработка личных сайта-визитки или интернет-магазина.

game-дизайн — это новое компьютерное творчество, увлекательное хобби и первая ступенька к будущей профессии.

3D-моделирование — создание 3D-миров и объектов. Ребенок научится моделировать различные трехмерные объекты: фигуры, детали, и футуристический транспорт.

фото/видеолаборатория — обучение монтажу и обработке видео. Обработка фотографий и создание коллажей.

школа блогера — обучение съемки видео, как правильно вести себя перед камерой и по другую сторону.

анимация и мультипликация — знакомство с созданием тематических анимационных роликов.

школа развития — ораторское искусство, четкость и правильность речи. Навык ведения интеллектуальной дискуссии. Отсутствие страха выступать перед публикой. Умение превращать мечты в цели. Развитие лидерских навыков и навыка работы в команде.

Смены лагеря:

2 смена — с 29 июня по 10 июля,

3 смена — с 13 по 24 июля,

4 смена — с 27 июля по 7 августа,

5 смена — с 10 по 21 августа.

Время:

с 10.00 до 13.00,

с 14.00 до 17.00.

Занятия проходят в дистанционных классах. Ребенку для обучения понадобится:

компьютер или ноутбук с выходом в интернет,

наушники с микрофоном (либо колонки + микрофон),

веб-камера (желательно, но не обязательно).

Летний компьютерный лагерь онлайн — это идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. А самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что это не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.

Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!

Компьютерная академия «ШАГ»



Тула, Центральный переулок, 18, 4-й этаж.

Тел.: +7 (4872) 57-48-47 ,

+7 (930) 899-15-65 .

tula.itstep.org.

Чем занять ребенка на летних каникулах? Тульская шахматная гостиная предлагает прокачать мозги. Открыт набор детей в группу для новичков на онлайн-занятия.

Шахматы — одна из самых интеллектуальных игр. Она развивает ум, логику, память, вырабатывает усидчивость, внимание. Опытные тренеры гостиной научат ребят всем премудростям шахматной игры и окажут всестороннюю поддержку в развитии потенциала и умственных способностей.

Сейчас завершается набор в группу первого года обучения. Приглашаются дети в возрасте от 4 до 15 лет. Все занятия будут проходить онлайн. Ученикам бесплатно предоставят специальное шахматное программное обеспечение.

Спешите, количество мест ограничено!

Что нужно от вас? Только компьютер/ноутбук с установленной ОС Windows.

Занятия будут проходить два раза в неделю. Один онлайн-урок длится около 80 минут. Расписание для группы новичков: понедельник и четверг в 18.30. Однако можно заниматься и в другое время, тренеры гостиной готовы подстроить его под ученика.

Чему научится ваш ребенок?

Рассуждать и мыслить логически,

нестандартно думать,

понимать последствия своих действий,

быть ответственным,

анализировать действия противника и предугадывать его поведение,

стремиться к победе.

А еще юный шахматист сможет получить спортивный разряд.

Чтобы закрепить на практике полученные знания, для ребят устраивают различные турниры с призами.

Как только позволит эпидобстановка, ребята смогут заниматься в помещении гостиной. При этом онлайн-формат по-прежнему будет доступен для всех желающих.

В Тульской шахматной гостиной набор в группы начинающих проходит каждые три месяца. И уже сейчас можно записаться, в том числе, в группы, которые стартуют с 1 сентября.

Тульская шахматная гостиная

Адрес: Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж (вход со двора).

Телефон: 8 (915)789-789-6.

Подробности обучения можно узнать на сайте или в группе «ВКонтакте».

Летние каникулы — самое счастливое время для всех школьников. Но важно не только отдыхать и веселиться, но и не растерять знания, полученные во время учебного года.

Не забыть английский язык, попрактиковаться и подтянуть свои знания помогут в языковой школе ILS. Здесь нет скучных уроков и утомительных домашних работ, только интерактивные занятия, обучающие игры и море впечатлений!

Школа ILS предлагает сразу два варианта обучения летом: образовательные программы для взрослых и детей и летние интенсивные программы для детей от 4 до 6 лет и от 7 до 12 лет.

Летние интенсивные программы в школе ILS — это:

Познавательные мастер-классы.

Оригинальные проекты.

Живые занятия с носителем языка.

Расширение словарного запаса.

Грамматический тренажер.

Весело и полезно.

Увлекательно и креативно!

Две смены летних интенсивов, которые проходили с начала июня, уже завершились.

3 смена ILSburg. Urban life — с 29 июня по 10 июля. Лето в городе! Посмотри на свой город по-новому. Погрузись со сверстниками в увлекательную городскую жизнь онлайн.

4 смена Adventureland — с 13 по 24 июля. Познай окружающий мир, от космоса до морских глубин, путешествуя с известными персонажами.

5 смена Time machine — с 27 июля по 7 августа. Хочешь узнать тайны прошлого или разгадать загадки будущего? «Машина времени» покажет всё самое интересное и незабываемое.

6 смена Space travel — с 10 по 21 августа. Дотянись до неба и зажги свою звезду! Ребят приглашают в космическое путешествие с ILS.

7 смена Back to school — с 24 по 28 августа. Школа не за горами? Не повод расстраиваться. Расширь свой кругозор с ILS!

Стоимость онлайн-смены:

дети 4-6 лет 2925 руб. (за 5 дней) или 5250 руб. (за 10 дней);

дети 7-12 лет 3800 руб. (за 5 дней) или 7000 руб. (за 10 дней), если занятия идут 2 академических часа (1 ч. 20 мин.),

дети 7-12 лет 5550 руб. (за 5 дней) или 10 500 руб. (за 10 дней), если занятия идут 3 академических часа (2 часа астрономических).

Занятия проводятся ежедневно, смены пройдут в онлайн-режиме, а значит, к ним могут подключиться даже те, кто живет за пределами областного центра. А как только ограничения будут сняты, уроки перейдут в формат при школе.

Преподаватели помогут не только сохранить знания к началу следующего учебного года, но и восстановить пробелы в обучении, что особенно актуально в этом году, когда школьники несколько месяцев учились дистанционно. Ученики ILS возвращаются 1 сентября в школу «на голову» выше в английском языке, чем их сверстники.

Второй вариант обучения — образовательные программы в языковой школе ILS для всех возрастов:

малышам 2−3 года — Sandbox,

— Sandbox, дошкольникам 4−6 лет — Playground,

— Playground, будущим первоклассникам и младшим школьникам 6−8 лет — Easy English,

— Easy English, школьникам 8−12 лет — Cool Summer,

— Cool Summer, подросткам 13−17 лет — Cool Summer Teens,

— Cool Summer Teens, взрослые 17+ — General/Light course,

— General/Light course, дети 10+ и взрослые — Speaking Club.

Обучение по программам проводится от одного до трех раз в неделю. Стоимость занятий на летних программах — от 247 до 405 руб. за один академический час. Чем больше посещений вы покупаете, тем дешевле получаются занятия.

Обучение проводят в интересной форме с еженедельными мастер-классами с носителями языка. Планы составляются индивидуально для каждой возрастной группы, так что все ученики максимально вовлечены в процесс.

Обучение уже стартовало. Спешите занять места и провести лето с пользой!

Уже пора бронировать места на обучение. Вас ждут скидки от 10 до 50%.

С 6 по 10 июля в языковой школе ILS состоится английский марафон для ребят от 15 лет и взрослых. Это практика языка для любого уровня — от Elementary до Advanced. Что ждет участников?

Быстрая доза полезного английского,

5 дней — 5 разных преподавателей,

все домашние задания — в онлайн-формате.

Занятия пройдут ежедневно с 19.00. Стоимость марафона — 2500 рублей (500 рублей в день за 2 академических часа).

За подробной информацией обращайтесь по тел. +7 (4872) 52-64-60 , +7-961-261-79-72.

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Тула, ул. Демонстрации, 19.

ils-school.com

WhatsApp: 7-961-261-79-72.

tula@ils-school.com