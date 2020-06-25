город
город
Регистрация
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей
Партнерский материал

Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей

В обзоре Myslo – интересные и познавательные курсы для ваших детей. Скучно им точно не будет!

Компьютерная академия «ШАГ»

Тульская шахматная гостиная

Языковая школа ILS

 

Компьютерная академия «ШАГ»

На время летних каникул академия «ШАГ» подготовила для детей 9-14 лет увлекательную программу летнего компьютерного лагеря, которая включает в себя самые интересные IT-направления. Две недели ребята будут создавать различные проекты. По итогу у каждого ребенка будут свои игра, 3D-модель, сайт и др.

Каждый день в лагере ребята будут изучать новое направление из IT-сферы.

В программе:

  • программирование и создание компьютерных игр — разработка собственной игры. Ребенок придумает своего супергероя и будет создавать собственную компьютерную игру.
  • создание сайтов — разработка личных сайта-визитки или интернет-магазина.
  • game-дизайн — это новое компьютерное творчество, увлекательное хобби и первая ступенька к будущей профессии.
  • 3D-моделирование — создание 3D-миров и объектов. Ребенок научится моделировать различные трехмерные объекты: фигуры, детали, и футуристический транспорт.
  • фото/видеолаборатория — обучение монтажу и обработке видео. Обработка фотографий и создание коллажей.
  • школа блогера — обучение съемки видео, как правильно вести себя перед камерой и по другую сторону.
  • анимация и мультипликация — знакомство с созданием тематических анимационных роликов.
  • школа развития — ораторское искусство, четкость и правильность речи. Навык ведения интеллектуальной дискуссии. Отсутствие страха выступать перед публикой. Умение превращать мечты в цели. Развитие лидерских навыков и навыка работы в команде.

Смены лагеря:

  • 2 смена — с 29 июня по 10 июля,
  • 3 смена — с 13 по 24 июля,
  • 4 смена — с 27 июля по 7 августа,
  • 5 смена — с 10 по 21 августа.

Время:

  • с 10.00 до 13.00,
  • с 14.00 до 17.00.

Занятия проходят в дистанционных классах. Ребенку для обучения понадобится:

  • компьютер или ноутбук с выходом в интернет,
  • наушники с микрофоном (либо колонки + микрофон),
  • веб-камера (желательно, но не обязательно).

Летний компьютерный лагерь онлайн — это идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. А самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что это не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.

Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!

Компьютерная академия «ШАГ»


Тула, Центральный переулок, 18, 4-й этаж.
Тел.: +7 (4872) 57-48-47,
+7 (930) 899-15-65.
tula.itstep.org.

 

Тульская шахматная гостиная

Чем занять ребенка на летних каникулах? Тульская шахматная гостиная предлагает прокачать мозги. Открыт набор детей в группу для новичков на онлайн-занятия.

Шахматы — одна из самых интеллектуальных игр. Она развивает ум, логику, память, вырабатывает усидчивость, внимание. Опытные тренеры гостиной научат ребят всем премудростям шахматной игры и окажут всестороннюю поддержку в развитии потенциала и умственных способностей.

Сейчас завершается набор в группу первого года обучения. Приглашаются дети в возрасте от 4 до 15 лет. Все занятия будут проходить онлайн. Ученикам бесплатно предоставят специальное шахматное программное обеспечение.

Спешите, количество мест ограничено!

Что нужно от вас? Только компьютер/ноутбук с установленной ОС Windows.

Занятия будут проходить два раза в неделю. Один онлайн-урок длится около 80 минут. Расписание для группы новичков: понедельник и четверг в 18.30. Однако можно заниматься и в другое время, тренеры гостиной готовы подстроить его под ученика.

Чему научится ваш ребенок?

  • Рассуждать и мыслить логически,
  • нестандартно думать,
  • понимать последствия своих действий,
  • быть ответственным,
  • анализировать действия противника и предугадывать его поведение,
  • стремиться к победе.

А еще юный шахматист сможет получить спортивный разряд.

Чтобы закрепить на практике полученные знания, для ребят устраивают различные турниры с призами.

Как только позволит эпидобстановка, ребята смогут заниматься в помещении гостиной. При этом онлайн-формат по-прежнему будет доступен для всех желающих. 

В Тульской шахматной гостиной набор в группы начинающих проходит каждые три месяца. И уже сейчас можно записаться, в том числе, в группы, которые стартуют с 1 сентября. 

Тульская шахматная гостиная
Адрес: Тула, пр. Ленина, 16, 2-й этаж (вход со двора).
Телефон: 8 (915)789-789-6.
Подробности обучения можно узнать на сайте или в группе «ВКонтакте».

 

Языковая школа ILS

Летние каникулы — самое счастливое время для всех школьников. Но важно не только отдыхать и веселиться, но и не растерять знания, полученные во время учебного года.

Не забыть английский язык, попрактиковаться и подтянуть свои знания помогут в языковой школе ILS. Здесь нет скучных уроков и утомительных домашних работ, только интерактивные занятия, обучающие игры и море впечатлений!

Школа ILS предлагает сразу два варианта обучения летом: образовательные программы для взрослых и детей и летние интенсивные программы для детей от 4 до 6 лет и от 7 до 12 лет.

Летние интенсивные программы в школе ILS — это:

  • Познавательные мастер-классы.
  • Оригинальные проекты.
  • Живые занятия с носителем языка.
  • Расширение словарного запаса.
  • Грамматический тренажер.
  • Весело и полезно.
  • Увлекательно и креативно!

Две смены летних интенсивов, которые проходили с начала июня, уже завершились.

3 смена ILSburg. Urban life — с 29 июня по 10 июля. Лето в городе! Посмотри на свой город по-новому. Погрузись со сверстниками в увлекательную городскую жизнь онлайн.

4 смена Adventureland — с 13 по 24 июля. Познай окружающий мир, от космоса до морских глубин, путешествуя с известными персонажами.

5 смена Time machine — с 27 июля по 7 августа. Хочешь узнать тайны прошлого или разгадать загадки будущего? «Машина времени» покажет всё самое интересное и незабываемое.

6 смена Space travel — с 10 по 21 августа. Дотянись до неба и зажги свою звезду! Ребят приглашают в космическое путешествие с ILS.

7 смена Back to school — с 24 по 28 августа. Школа не за горами? Не повод расстраиваться. Расширь свой кругозор с ILS!

Стоимость онлайн-смены:

  • дети 4-6 лет 2925 руб. (за 5 дней) или 5250 руб. (за 10 дней);
  • дети 7-12 лет 3800 руб. (за 5 дней) или 7000 руб. (за 10 дней), если занятия идут 2 академических часа (1 ч. 20 мин.),
  • дети 7-12 лет 5550 руб. (за 5 дней) или 10 500 руб. (за 10 дней), если занятия идут 3 академических часа (2 часа астрономических).

Занятия проводятся ежедневно, смены пройдут в онлайн-режиме, а значит, к ним могут подключиться даже те, кто живет за пределами областного центра. А как только ограничения будут сняты, уроки перейдут в формат при школе.

Преподаватели помогут не только сохранить знания к началу следующего учебного года, но и восстановить пробелы в обучении, что особенно актуально в этом году, когда школьники несколько месяцев учились дистанционно. Ученики ILS возвращаются 1 сентября в школу «на голову» выше в английском языке, чем их сверстники.

Второй вариант обучения — образовательные программы в языковой школе ILS для всех возрастов:

  • малышам 2−3 года — Sandbox,
  • дошкольникам 4−6 лет — Playground,
  • будущим первоклассникам и младшим школьникам 6−8 лет — Easy English,
  • школьникам 8−12 лет — Cool Summer,
  • подросткам 13−17 лет — Cool Summer Teens,
  • взрослые 17+ — General/Light course,
  • дети 10+ и взрослые — Speaking Club.

Обучение по программам проводится от одного до трех раз в неделю. Стоимость занятий на летних программах — от 247 до 405 руб. за один академический час. Чем больше посещений вы покупаете, тем дешевле получаются занятия.

Обучение проводят в интересной форме с еженедельными мастер-классами с носителями языка. Планы составляются индивидуально для каждой возрастной группы, так что все ученики максимально вовлечены в процесс.

Обучение уже стартовало. Спешите занять места и провести лето с пользой!

Уже пора бронировать места на обучение. Вас ждут скидки от 10 до 50%.

С 6 по 10 июля в языковой школе ILS состоится английский марафон для ребят от 15 лет и взрослых. Это практика языка для любого уровня — от Elementary до Advanced. Что ждет участников?

  • Быстрая доза полезного английского,
  • 5 дней — 5 разных преподавателей,
  • все домашние задания — в онлайн-формате.

Занятия пройдут ежедневно с 19.00. Стоимость марафона — 2500 рублей (500 рублей в день за 2 академических часа).

За подробной информацией обращайтесь по тел. +7 (4872) 52-64-60, +7-961-261-79-72.

Галерея
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей, Фото: 1
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей, Фото: 2
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей, Фото: 3
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей, Фото: 4
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей, Фото: 5
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей, Фото: 6
Летние каникулы с пользой: онлайн-занятия для детей, Фото: 7
показать все фотографии

Тула, ул. Демонстрации, 19.

ils-school.com

WhatsApp: 7-961-261-79-72.

tula@ils-school.com

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 17:19 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Компьютерная Академия ШАГТульская шахматная гостинаяязыковая школа ILSонлайн-занятиязанятия для детейканикулы
Заказываем вкусные роллы и пиццу на дом или в офис!
Заказываем вкусные роллы и пиццу на дом или в офис!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.