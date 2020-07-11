Курьерская доля: как студенту работается в службе доставки еды

Фото Виктории Коневой

Студентка 2 курса ТулГУ поработала одну смену с доставщиком еды и расспросила его о нюансах курьерской жизни, необычных клиентах и бесплатных блюдах. Мы публикуем первую пробу нашей будущей коллеги Виктории Коневой.

«Я бы так не смогла», – первая мысль, возникающая в моей голове при виде человека с жёлтой или зелёной коробкой за спиной. Быть курьером тяжёлый труд. Только представьте, в жару они крутят педали, гоняют по всему городу, а некоторые ходят пешком, чтобы принести клиентам заветный заказ. Гораздо проще сделать этот самый заказ и, сидя дома с кондиционером, ожидать звонка.

Но что, если бы мы поменялись с ними местами? Вы бы смогли так работать? Мне стало интересно, я нашла одного из них, проработала с ним целый день и узнала обо всех тонкостях работы в курьерской службе. Знакомьтесь – Денис Розанов, 22 года, студент 4 курса ТулГУ. Курьером работает больше полугода.

– Зачем ты пошёл в сферу доставки?

– Это единственная работа в городе, с которой получается совмещать учёбу. К тому же можно выставлять себе удобный график. Если был бы выбор, возможно, работал бы где-нибудь еще, в месте с более стабильным заработком.



– Что ты открыл для себя за время работы? Может какой-то секрет?

– Работать надо столько, сколько можешь осилить, иначе работа очень скоро начнёт напрягать, а затем упадет продуктивность. Нужно научиться получать от работы удовольствие.

– Какую сумму ты зарабатываешь за неделю/месяц?

– Платят минималку – 90 рублей в час, плюс есть свои нюансы, иногда платят больше. В среднем за неделю получаю около 2500 рублей, для жизни не хватает, но хоть какая-то копеечка. Но сейчас, с переходом на самозанятость, стали платить за доставку каждого заказа непосредственно курьеру. Выходит где-то 8000 рублей.

– Что тебя больше всего раздражает в работе?

– Логистика: доставка убрала автокурьеров и теперь пешие доставщики и велосипедисты гоняют по всей Туле, независимо от выбранного района, хотя изначально обещают работу недалеко от дома. Техподдержка, которая ничем не может помочь в реально непростых ситуациях. Работа мобильного приложения тоже оставляет желать лучшего.

– Самая тяжелая вещь в жизни курьера?

– Это его сумка, иногда слишком неподъёмная. А если честно, то погодные условия – несмотря на ливень, холод или адское пекло (а часто всё это бывает в один день), курьеры вынуждены не сходить с маршрута и доставлять заказы людям.

– Расскажи несколько интересных случаев

– Дело было так: позвонил в дверь, чтобы отдать заказ, вышли две девушки, они предложили пройти и поужинать с ними. Я заглянул, а у них уже сидел один наш курьер, наслаждался жизнью. Я вежливо отказался и продолжил работу. Вот так заказывают не еду, а курьеров.

Обожаю моменты, когда люди отказываются от заказов, когда я их уже забрал с кухни. Вся еда достаётся тебе бесплатно. Ты сыт, доволен и счастлив. Очень нравится, когда клиент рад твоему приходу, шутит, смеётся, а не выглядывает через щёлочку открытой двери, что-то бормочет и отбирает пакеты.

– Что бы ты посоветовал новичкам?

– Наверное, поскорее узнать свои права как работника, так как работодатель склонен как можно чаще их нарушать и наседать тебе на шею, как бы грубо это ни звучало. Не забывайте про свои прямые обязанности, относитесь к курьерской службе как к полноценной серьезной работе. Если не хотите работать или вдруг заболели – лучше отмените свои слоты на завтра до 12 часов текущего дня. Не ведитесь на рекламу. Ну и, конечно, не забывайте каждую субботу в 14.30 заходить в приложение и выбирать слоты – к 14.35 их уже не остаётся.

– Если бы ты мог изменить условия труда, чтобы ты сделал в первую очередь?

– Сделал бы паузу подольше, за 20 минут ничего не успеваешь сделать: ни поесть, ни отдохнуть, а иногда даже не могу до дома доехать. Ну и, конечно, давал бы эту самую паузу, а то работаешь целый день, а тебе пишут, что из-за большой загрузки ты уйти не можешь, и всё.

– Твои планы на будущее, как долго думаешь проработать на этом месте?

– Буду работать здесь пока не найду наиболее выгодную работу, ну или посмотрю что будет после окончания университета.

От автора: в этот день мы доставили больше 8 заказов, люди не всегда приветливы. Они ожидают сверхбыструю доставку за 5 минут из ресторана, находящегося на другом конце города. Со стороны видно, что люди забывают простую истину – курьеры такие же люди, как и все мы.

Виктория Конева