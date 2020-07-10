Выходные в Туле: 10-12 июля

В программе выходных: прогулки по Сиднею, экскурсии в экзотариуме и Музее станка, трансляция детского спектакля на «Октаве», а еще все вместе болеем за «Арсенал»!

Матч «Арсенал» — «Тамбов»

Когда: 11 июля, суббота, 16.00.

Как попасть: игру транслирует телеканал «Матч Премьер» или смотрите бесплатно по ссылке.

В эту субботу «Арсенал» проведет последний домашний матч сезона против «Тамбова». Наша команда расположилась на десятой строчке турнирной таблицы Тинькофф Российской Премьер-Лиги 2019-2020. В копилке клуба 31 очко. «Тамбов» занимает 14 место с 28 очками. Клубы уже встречались в рамках премьер-лиги, в первом круге нынешнего чемпионата. В Саранске туляки победили 1:0, гол забил Евгений Луценко.

Экскурсии в Тульском экзотариуме

Режим работы здания на Октябрьской:

Понедельник — санитарный день

Вторник с 12.00 до 20.00, касса до 19.30

Среда-воскресенье с 10.00 до 19.30 Режим работы новой экспозиции: Понедельник — санитарный день Вторник-воскресенье с 10.00 до 20.00, касса до 19.00.

27 июня Тульский экзотариум вновь распахнул свои двери для туляков и гостей оружейной столицы. Сотрудники приготовили новую экспозицию «Под пологом тропического леса». Однако меры предосторожности никто не отменял. Онлайн-спектакль «Фрида в царстве зверей» Когда: 11 июля, суббота, 17.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

На онлайн-площадке кластера «Октава» состоится детский онлайн-спектакль от театра «БАЧА».

Спектакль «Фрида в царстве зверей» расскажет юным онлайн-гостям о том, как всемирно известная художница во время творческого процесса ненароком упала в мир собственного полотна. Ребята увидят отнюдь не автобиографичную историю, а фантазию о кукольной Фриде в сюре собственного воображения. Кукольная Фрида ближе к нам и рисует на полотнах не попугаев и лемуров, а голубей, медведей и собак.

Все они встречаются ей в зазеркалье ее картины и помогают найти выход обратно в мир людей, по пути заряжая художницу вдохновением от чудес царства зверей. Приключения, как во сне!

Экскурсии в Музее станка Когда: понедельник-воскресенье с 12.00 до 21.00.

Как попасть: приобрести билеты можно на сайте. 1 июля открылся Музей станка и библиотека кластера «Октава».

Площадки будут ждать гостей в привычном графике с 12.00 до 21:00. «Октава» заботится о вашей безопасности, поэтому билеты в Музее станка можно купить бесконтактно, а посещать его можно только небольшими группами до 5 человек. В библиотеке сотрудник подскажет места для безопасной рассадки, и на обеих площадках будут доступны санитайзеры для рук. Все помещения будут полностью обрабатываться каждые 2 часа. В Музее, и в библиотеке вас ждут новые возможности: в книжный магазин и библиотеку во время карантина поступили новые книги, к которых мы расскажем в следующих постах. К слову, если вдруг вы не успели до пандемии познакомиться с новыми экскурсиями в Музее станка — самое время сделать это сейчас! Одна из них познакомит вас с городом так, как до этого не делал никто: экскурсия «Тула — мастерская России» с помощью самого доступного языка мультимедиа расскажет о том, как конструкторы боролись за любовь, оружейники мастерили кухонную утварь, агрономы становились поэтами, и почему Тула занимает важное место в истории страны. А для семейного похода мы приготовили «Экскурсию Станочка и Шпинделя», рассказ для самых юных пытливых умов и их родителей: вы соберете на конвейере самокат, выясните, что на 3-d принтере можно печатать шоколадные конфеты и подружитесь с забавными героями-ведущими — малышом Станочком и щенком Шпинделем!

Курс «Вокруг света». Онлайн-экскурсия по Сиднею

Когда: 12 июля, воскресенье, 19.00.

Как попасть: пройти регистрацию по ссылке.

Сидней — столица австралийского штата Новый Южный Уэльс, пестрый и многоликий, самый крупный и старый город Австралии, расположенный на юго-востоке страны. Сидней был основан 26 января 1788 года Артуром Филлипом, главой первой партии британских колонистов, и назван по имени английского министра внутренних дел лорда Сидни. 12 июля лицензированный гид в Сиднее, Мельбурне, Кэрнсе, Дарвине, и в Тасмании (Хобарт) Сергей Яшумов устроит для онлайн-гостей кластера интереснейшею экскурсию по столице Австралии. Сергей не только проведет по туристическим маршрутам, но и покажет достопримечательности, о которых не пишут в популярных журналах и блогах.

Онлайн-трансляция спектакля «Вождь краснокожих»

Когда: 10 июля, пятница, 18.00.

Как попасть: зайти в назначенное время в группу театра «ВКонтакте» .

10 июля в сообществе ТЮЗа пройдет трансляция архивной записи спектакля «Вождь краснокожих» по пьесе В. Шелкова. Забавная история похищения мальчишки Джонни словно сошла с книжных страниц. Два непутёвых бандита-злодея Билл и Сэм надеются получить за него неплохой выкуп.

Но Джонни устраивает свои игры, правила которых не всегда приятны похитителям! Они уже и сами не рады своей затее.

Неуёмная энергия маленького Дорсета заставляет буквально «гореть» всё вокруг. Эта история в лучших традициях вестерна, на которой юные зрители смогут перенестись в мир дикого запада, а взрослые с удовольствием вспомнят свои детские шалости!

Онлайн-показы в «Эрмитаже» Как попасть: заходить в группу «ВКонтакте» в назначенное время. Несмотря на то, что с 18 марта театрально-концертный центр закрылся на карантин, он продолжает показывать свои мероприятия в режиме онлайн. Показы ведутся ежедневно в группе театра в социальной сети «ВКонтакте». В ближайшие дни можно будет посмотреть следующие события: 10 июля

21.30 Онлайн-спектакль от артистов театра «Эрмитаж». К. Чуковский, «У меня зазвонил телефон».

11 июля

19.00 Встречи при свечах. Повтор от 23.05.20.

12 июля

17.00 Викторина «Серьёзные игры». Видеоответ от руководителя коллектива А. Денисова. Летний детский клуб «Зверские каникулы: ZOO-ZOOM формат» Когда: 3 июля, пятница, 18.00.

Как попасть: записаться можно на сайте. Тульский областной экзотариум открывает набор на первую смену с 13 июля по 24 июля с 11.00 до 18.00 на уникальный двухнедельный онлайн-курс! Приглашаем детей в возрасте от 10 до 13 лет, увлекающихся биологией, а также их родителей, желающих познавать окружающий мир и каждый день совершать маленькие, но очень важные открытия, провести лето интересно, весело и с пользой! А что в кино? Самые свежие новинки в кинотеатрах Premier, Okko, more. tv, ivi, «КиноПоиск HD». Как попасть: Okko — отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней.

— отправить сообщение чатботу @OkkoBro_bot в telegram, подтвердить фотографией нахождение дома и получить код на 14 дней. Premier — зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм.

— зайти на сайт, зарегистрироваться и выбрать нужный фильм. more.tv — зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA.

— зарегистрироваться и ввести промокод SIDIMDOMA. ivi — зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль.

— зарегистрироваться на сайте и оформить подписку на 30 дней за 1 рубль. КиноПоиск HD — зарегистрироваться на сайте и оформить бесплатную подписку на 30 дней.

Буффало-66



Кинотеатры еще не открылись, а это значит, что мы снова подготовили для вас пару кинокартин, которые помогут вам разобраться в себе и хотя бы немного отвлечься от происходящего за окном.

Первой на очереди будет американская мелодрама о парне по имени Билли Браун, который только что вышел из тюрьмы. По дороге домой он захватывает заложницу. Но даже с заложницей дома его не ждут — мать до сих пор тихо ненавидит Билли за то, что в 1966 году она пропустила исторический матч любимой команды, поскольку именно в этот момент рожала сына. Билли вместе с заложницей намерен завоевать расположение своих родителей.

Донни Дарко

Вторым фильмом в нашей маленькой, но от этого не менее важной подборке снова станет драма из США. Брат и сестра Джейк Джилленхол и Мэгги Джилленхол, Патрик Суэйзи, Дрю Берримор, а также дебютант Сет Роген в мистическом триллере «Донни Дарко». Удивительно, но после выхода на большие экраны фильм буквально остался незамеченным, что привело к очень скудным сборам. Однако впоследствии картина стала по-настоящему культовой, завоевав безграничную любовь киноманов по всему миру. Не упустите возможность окунуться в фантастический мир, созданный талантливым молодым режиссером Ричардом Келли.

MYSLO

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что меры предосторожности никто не отменял!