Как украсили Тулу: 120 фотографий для новогоднего настроения

Наш фотограф Алексей Пирязев поймал в камеру объектива невероятно красивую Тулу — яркую, сияющую и уютную. На фотографиях — ёлки, шары, гирлянды, зверюшки и прочие атрибуты главного зимнего праздника в Центральном парке, на проспекте Ленина, в центре города и в Заречье.

Внимание! После просмотра фотографий возможно возникновение новогоднего настроения, жажда мандаринов и звона бокалов, а также преждевременное желание отправиться на каникулы!