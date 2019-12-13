Как украсили Тулу: 120 фотографий для новогоднего настроения
Нет снега, морозов и новогоднего настроения? Смотрите большой фоторепортаж Myslo.
Наш фотограф Алексей Пирязев поймал в камеру объектива невероятно красивую Тулу — яркую, сияющую и уютную. На фотографиях — ёлки, шары, гирлянды, зверюшки и прочие атрибуты главного зимнего праздника в Центральном парке, на проспекте Ленина, в центре города и в Заречье.
Внимание! После просмотра фотографий возможно возникновение новогоднего настроения, жажда мандаринов и звона бокалов, а также преждевременное желание отправиться на каникулы!
Галерея
9 декабря, в 17:25, 54 3530 1
9 декабря, в 14:44, 120 7716 4
8 декабря, в 13:58, 53 8078 6
5 декабря, в 17:40, 13 5745 4
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