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Как украсили Тулу: 120 фотографий для новогоднего настроения

Как украсили Тулу: 120 фотографий для новогоднего настроения

Нет снега, морозов и новогоднего настроения? Смотрите большой фоторепортаж Myslo.

Наш фотограф Алексей Пирязев поймал в камеру объектива невероятно красивую Тулу — яркую, сияющую и уютную. На фотографиях — ёлки, шары, гирлянды, зверюшки и прочие атрибуты главного зимнего праздника в Центральном парке, на проспекте Ленина, в центре города и в Заречье.

 

Внимание! После просмотра фотографий возможно возникновение новогоднего настроения, жажда мандаринов и звона бокалов, а также преждевременное желание отправиться на каникулы!

 

 

Галерея
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 1
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 2
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 3
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 4
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 5
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 6
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 7
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 8
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 9
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 10
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 11
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 12
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 13
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 14
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 15
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 16
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 17
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 18
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 19
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 20
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 21
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 22
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 23
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 24
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 25
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 26
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 27
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 28
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 29
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 30
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 31
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 32
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 33
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 34
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 35
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 36
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 37
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 38
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 39
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 40
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 41
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 42
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 43
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 44
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 45
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 46
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 47
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 48
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 49
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 50
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 51
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 52
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 53
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 54
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 55
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 56
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 57
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 58
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 59
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 60
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 61
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 62
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 63
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 64
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 65
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 66
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 67
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 68
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 69
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 70
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 71
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 72
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 73
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 74
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 75
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 76
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 77
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 78
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 79
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 80
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 81
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 82
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 83
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 84
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 85
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 86
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 87
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 88
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 89
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 90
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 91
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 92
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 93
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 94
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 95
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 96
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 97
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 98
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 99
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 100
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 101
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 102
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 103
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 104
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 105
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 106
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 107
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 108
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 109
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 110
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 111
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 112
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 113
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 114
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 115
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 116
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 117
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 118
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 119
Как украсили Тулу к Новому году, Фото: 120
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:09 +5
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