Магазин «Добрый свет» в Туле: Какая люстра подойдет вашему дому?

Корреспонденты Myslo побывали в магазине «Добрый свет» на Пролетарской, 2б и узнали, о современный тенденциях дизайна люстр, а также как правильно выбрать люстру для дома.

Интерьер любого помещения слагается из нескольких составляющих: стильной меблировки, качественных отделочных материалов и правильно организованного освещения. Именно оно наполняет пространство особенным настроением и создает уют.

В магазине «Добрый свет», вы найдете большой выбор продукции от известных производителей, которые имеют отличную репутацию на рынке. Продавцы магазина «Добрый свет» на Пролетарской, 2б знают все о правильной организации освещения в любом помещении, будь то квартира или частный дом.

Утонченные, изысканные, легкие, элегантные и неизменно роскошные – классические люстры всегда на пике популярности. Каркас таких люстр выполнен из благородного металла – как правило, из бронзы. Она совмещает в себе величие, визуальную массивность, изящество и плавность линий художественной ковки. При этом благородная, приятная матовая поверхность бронзы минимизирует излишний лоск и блеск. С годами этот металл не потеряет своего изначального цвета и легко восстановится после обычной полировки.

Легкость и воздушность люстрам придают элементы из стекла, фарфора или хрусталя. Хрустальные нити красиво преломляют свет и приносят в помещение волшебное сияние. Они могут располагаться кругами, волнами, иметь несколько ярусов и зигзагов.

Хрусталь может быть не только прозрачным, но и черным, сиреневым или, например, зеленым. Кстати, согласно китайскому учению фэн-шуй, хрусталь белого цвета обладает очищающим действием, желтого — балансирующим, а голубого — укрепляющим.

Профессиональные дизайнеры часто отдают предпочтение люстрам из хрусталя. Они отлично вписываются в любые интерьеры, как традиционные, так и оригинальные. Становятся центральным акцентом в доме и подчеркивают его благородство. Причем не только особняка, но и обыкновенной квартиры. Они эффектно смотрятся в любых помещениях, придавая им аристократический шик, а заодно зрительно увеличивают высоту потолков. Большой выбор хрустальных люстр вы найдете в магазине «Добрый свет».

Также в магазине «Добрый свет» вы найдете люстры в стиле флористика. Они выделяются среди других осветительных приборов разнообразием дизайна и форм. Нежнейшие бутоны, витиеватые стебли, листья экзотических или вовсе сказочных растений никого не оставят равнодушным. Классика, модерн, современный минимализм, хай тек … такая светотехника прекрасно дополнит интерьеры, оформленные в самых разных стилевых направлениях.

Светодиодные люстры – уникальное решение интерьера, отмечают продавцы магазина «Добрый свет». Большая вариативность форм и размеров позволило занять им на рынке светильников лидирующую позицию в своем сегменте. Во-первых, они экономичны – диодные лампы потребляют минимум электричества. У такого светильника второе название – LED-люстра. В магазине «Добрый свет» мы сможете найти свою светодиодную люстру.

LED-люстры бывают подвесные и потолочные. Первые идеально подходят для просторных помещений, вторые – для небольших. Но оба варианта при желании прекрасно можно адаптировать к любым типам помещений, благодаря разнообразию современному дизайну и возможности менять цвет освещения и яркость.

Производители в основном предлагают модели в современных стилях: хай-тек, модерн, минимализм, так же есть светильники, украшенные хрустальными кристаллами. Они прекрасно подходят для освещения гостиной, кухни, спальни прихожей или детской комнаты, гармонично дополняя интерьер своим блеском и нестандартностью.

Включаются такие люстры не привычным многим настенным выключателем, пультом управления. Им можно управлять сменой режимов и цветов можно из любой точки помещения, дистанционно или через интернет при интеграции в систему «умного дома». Устройство такой люстры предполагает встроенный контроллер и устройство для приема радиосигналов. Обилие свето-эффектов развлекает и настраивает на позитив.

Есть даже светильники со встроенной колонкой, соединяющуюся по блютуз с телефоном и воспроизводящая с него музыку в прекрасном качестве. Такие необычные люстры вы найдете в магазине «Добрый свет».

Для тех, кто создает уникальный интерьер, – светильники в стиле лофт. Стиль лофт - появился в далеких 1940-х годах в Америке, как вид оформления оставленных за ненадобностью промышленных зданий. Из-за высоких потолков, просторных помещений их облюбовали люди творческих профессий под мастерские и художественные галереи. Широта пространства дала возможность для полета творческой мысли. Так и появились неординарные и оригинальные светильники в стиле лофт. Из вы обязательно найдете в магазине «Добрый свет».

Сегодня этот стиль чрезвычайно популярен, причем он органично смотрится и в квартирах со свободной планировкой и высокими потолками. Такие светильники подчеркнут индивидуальность владельцев и станут основной доминантой в помещении. Скандинавский стиль отличается умеренностью. Ничего яркого, ничего выдающегося, все только по делу. Даже в таких условиях подобрать красивую и модную люстру возможно, просто не переборщите.

Еще один популярный стиль – модерн. Он универсален и практичен. В нем каждое изделие наполнено индивидуальностью и при этом гармонично сочетается с остальным интерьером. Люстры в стиле модерн просты и утончены. Такие светильники прекрасно подходят для любых комнат в доме. Они не делают акцент на себе, тем самым создают комфортную, мягкую и спокойную атмосферу.

Люстры эконом сити сочетают в себе эргономичность, оригинальные дизайнерские решения, а также надежность. Мода скоротечна и капризна, а удобство ухода и эксплуатации, качества освещения и гармония пространства останутся надолго. Что считать главным критерием – тренд или практическую и эстетическую пользу, каждый хозяин решает сам.

Отличный вариант – если возможен выбор в пользу модного стиля и одновременно экономическая и практическая целесообразность. Выбор люстр сегодня настолько огромен, что вариант этот вполне реален.

Торшеры и настольные лампы – не только элементы освещения, но и предметы, обладающие декоративными свойствами и создающие уют в доме. Современные лампы отличаются фантастическими вариациями и вписываются в любой интерьер. Некоторые дизайнеры при создании ламп и торшеров смешивают несколько стилей, чтобы осветительный прибор стал настоящим произведением искусства. В магазине «Добрый свет» широкий выбор самых разных торшеров.

Какой бы стиль вы не предпочли, важно не забывать несколько главных правил: надо учитывать площадь помещение, его геометрию, количество окон, зонирование пространства. Консультанты магазина «Добрый свет» помогут вам создать правильное освещение в квартире и определиться со стилевым решением.

Кроме этого в «Добром свете» всегда в наличие широкий выбор ламп и комплектующих для любых люстр. Приходите в «Добрый свет» и убедитесь в этом сами.

Магазин «Добрый свет»

г. Тула, ул. Пролетарская, 2б

(Новое здание на парковке ТЦ Макси)

с 10:00 до 21:00

+7 (920) 76-67-444

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