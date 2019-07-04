7 книг, по которым сняты культовые сериалы

Телевизионные экранизации этих книг уже высоко оценили миллионы зрителей и читателей. Даже те, кто обычно сериалы не смотрит. Причина в отличной работе режиссеров, сценаристов, актеров и, конечно, в высоком качестве литературного первоисточника. Представляем самые «киношные» книги от сети магазинов «Читай-город».

Джордж Р. Р. Мартин «Игра престолов», 16+

Добро пожаловать в Вестерос, на материк, разделённый на семь королевств. Каждым правит благородный дом, который подчиняется верховному королю. Дом Старков из Винтерфелла, Аррены из Орлиного Гнезда, Ланнинстеры с Утёса Кастерли, Баратеоны из Штормового Предела, Тиррелы, Грейджои, Мартеллы и истреблённый дом Таргариен. Каждый правящий дом мечтает стать главным, каждый наследник или наследница мечтает занять Железный Трон Вестероса. Повествование ведётся от лица представителей разных семей и домов. На их глазах вершатся судьбы всего Вестероса, гибнут их родные и близкие, совершаются подвиги и туже затягивается клубок политических интриг.

Экранизация этого произведения изменила представление миллионов людей о том, как должен выглядеть сериал, снятый в современных реалиях. Масса спецэффектов, продуманный до мелочей сценарий, хорошо подобранный актерский состав и интрига. Благодаря этому экранизированная книга стала настолько популярной и востребованной, что двухминутный тизер 8-го сезона на канале HBO посмотрели 25 млн человек.

Маргарет Этвуд «Рассказ служанки», 18+

В дивном новом мире женщины не имеют права владеть собственностью, работать, любить, читать и писать. Они не могут бегать по утрам, устраивать пикники и вечеринки, им запрещено вторично выходить замуж. Им оставлена лишь одна функция. Фредова — Служанка. Один раз в день она может выйти за покупками, но ни разговаривать, ни вспоминать ей не положено. Раз в месяц она встречается со своим хозяином — Командором — и молится, чтобы от их связи получился здоровый ребенок. Потому что в дивном новом мире Служанка — всего-навсего сосуд воспроизводства. Обжигающий нервы роман лауреата Букеровской премии Маргарет Этвуд «Рассказ Служанки» — убедительная панорама будущего, которое может начаться завтра.

Одноименный сериал получил премию «Эмми» как лучший драматический сериал года, а Элизабет Мосс, Энн Дауд и Алексис Бледел были отмечены как лучшие актрисы. Приятным бонусом стало то, что в первом эпизоде небольшую роль сыграла и сама Маргарет Этвуд.

Нил Гейман «Американские боги», 18+

В этом романе оригинально переплетается современная американская реальность, фантастика и древняя мифология. Старые Боги (Локи, Один, Анубис и другие) давно забыты людьми. На смену им пришли Новые — боги современной жизни и прогресса технологий. Главный герой по имени Тень досрочно выходит из тюрьмы и становится телохранителем загадочного мистера Среда. Тень сопровождает нового босса в путешествии по Америке и ещё не знает, что ему предстоит стать свидетелем эпической битвы между Старыми и Новыми богами.

Нил Гейман принял активное участие в создании сценария одноименного сериала, «пославшего к черту законы телевидения».

Майкл Доббс «Карточный домик», 16+

Фрэнсис Уркхарт, главный организатор правящей партии Великобритании, недоволен своим нынешнем положением. Должность у него, конечно, высокая, но реальной власти не дает. А Фрэнсису хочется принимать участие в действительно больших делах, наряду с избранными управляя страной. Он приложил все усилия, чтобы на очередных выборах премьер-министр пусть и с трудом, но сохранил свой пост. После этого Фрэнсис представил ему план изменения состава кабинета министров, намекая на свои заслуги. Однако премьер уже принял план дальнейших действий, и в нем, увы, нет места Уркхарту. И тогда Фрэнсис решает отомстить. Причем сделать все так, чтобы премьер-министр был уничтожен, а он, Уркхарт, занял его место. И это будет поистине страшная месть…

Экранизация книги — политический триллер с Кевином Спейси в главной роли — стала первым интернет-сериалом, номинированным на телевизионную премию «Эмми»: в 2013 году за свой первый сезон фильм получил девять номинаций, в том числе за режиссуру.

Лиана Мориарти «Большая маленькая ложь», 16+

Мадлен, веселая, остроумная, страстная, мать троих детей. Она всегда готова прийти на помощь подруге, защитить тех, кого несправедливо обидели, однако ее возмущает, что ее бывший муж с новой женой поселился рядом, а их общая дочь-подросток, больше любит отца, а не мать. Селеста, богатая и ослепительно красивая, мать чудесных мальчиков-близнецов. Их с мужем считают самой счастливой парой в городке. Однако за внешне благополучным фасадом их брака скрывается страшная тайна. Джейн, молодая мать-одиночка, недавно переехала в городок на побережье, а потому ее нередко принимают за няню, а не за мать собственного сына. Близнецы Селесты, младшая дочь Мадлен и сын Джейн учатся в одном подготовительном классе. Селеста и Мадлен опекают Джейн. Казалось, ничто не предвещает беды, но зачастую, когда человек начинает верить в собственную ложь, это приводит к трагедии…

Одноименный сериал удачно балансирует между детективным сюжетом, мыльной оперой о богатых, которые тоже плачут, и современной драмой, где главное — психологическая достоверность и актерская игра. В ролях — Риз Уизерспун, Николь Кидман, Мэрил Стрип.

Джейн Остин «Гордость и предубеждение», 16+

Роман «Гордость и предубеждение» — признанный шедевр английской писательницы Джейн Остин, сочетает простоту сюжета, глубокие психологические портреты персонажей и классический английский юмор. В семье мистера Беннета — пять молоденьких дочерей. У них небольшие шансы удачно выйти замуж, поскольку семья небогата. Правда, две старшие дочери при отсутствии приданого обладают редкими достоинствами — они прекрасно воспитаны, умны и обворожительны. Когда в соседнее поместье приезжает новый арендатор, молодой богатый холостяк, в маленьком провинциальном Хертфорде начинают кипеть нешуточные страсти. Деятельная мать семейства Беннет разворачивает настоящий театр военных действий, чтобы добиться счастья для своих дочерей…

Сериал с Колином Фертом и Дженнифер Эль в главных ролях и армия поклонников по всему миру навеки вписали роман «Гордость и предубеждение» в летопись лучших историй о любви, побеждающей любые преграды.

Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза», 16+

Роман «Зулейха открывает глаза», получивший премию «Большая книга», начинается зимой 1930 года в глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши — все встретятся на берегах Ангары.

Телесериал, снятый по роману, с Чулпан Хаматовой в главной роли — еще не вышел на экраны, но находится в одном шаге от зрителей. На телеканале «Россия 1» уже появился его первый трейлер.

«читай-город»

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