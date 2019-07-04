Диетолог Марина Болотских о здоровом питании, голодании и идеальном завтраке

Ожирение – болезнь, и ее можно вылечить

Марина Болотских – Грань между ожирением и избыточным весом для нашего организма не важна. Оба этих отклонения ведут к бесплодию, гипертонии, сахарному диабету и другим болезням. Главное, что нужно знать всем пациентам: ожирение лечится, но выздороветь можно только тогда, когда человек поменяет полностью привычки, питание, образ жизни. Перестать есть тортики зачастую недостаточно.

Советы из интернета обсуждайте с врачом

– Понять, какие советы о похудении в соцсетях и на телевидении правильные, может только врач. Например, говорят: чтобы похудеть, нужно питаться дробно – 5-6 раз в день. Специалисты уже это оспорили: за шесть раз человек съест гораздо больше, чем переел бы после большого перерыва между завтраком и обедом. Большинству из нас отлично подходит трехразовое питание. А небольшое голодание в 14 часов даже полезно для человека. В 2016 году японский врач получил Нобелевскую премию за открытие процесса аутофогии. Он доказал, что во время голодания клетка начинает искать источник энергии внутри себя, использует для питания мутированные и поломанные компоненты и так самоочищается.

А чего стоят всевозможные таблетки для похудения, которые с экрана советуют всем? Одни такие тайские препараты сначала поселяли в организме человека паразитов, а потом избавляли от них. Естественно, такой способ пользы организму не принесет.

Из всего этого напрашивается один вывод: если хотите основательно взяться за свое здоровье, идите на прием к специалисту. Сейчас доступны анализы на генетику, которые показывают, как организм конкретного человека воспринимает те или иные вещества.

Почему мы толстеем?

– Одни люди могут есть что угодно и не толстеть, у других прибавляются килограммы даже после выпитого кофе. Всё это влияние наших генов. Наши предки добывали еду охотой, добыча попадалась не каждый день. Тогда выживали сильнейшие: те, чей организм хорошо запасал жировую ткань. Те, у кого жир не скапливался, погибали. Именно поэтому сейчас тех, кто ест и не толстеет, – меньшинство, такие гены ушли в процессе естественного отбора. Нормальная генетика предполагает, что организм должен запасать жировые ткани.

Что съесть, чтобы похудеть?

– В вопросах похудения важна не только еда. Первое, что нужно наладить, – сон и питьевой баланс. Больше спите, пейте достаточно воды и занимайтесь посильными физическими нагрузками. А дальше начнем разбираться с причинами лишнего веса. В Америке исследовали питание жителей 20 лет назад и сейчас: люди стали потреблять меньше калорий, а ожирение выросло. Парадокс? А вот и нет.

Всем давно известно, что дело не в жире. Ожирение зарабатывают на углеводах: сахарах и мучной пище. Например, вы съели на завтрак сладкую сдобу, манную кашу, кусочек торта или даже творог с вареньем. От полученных углеводов в организме выработался инсулин – гормон, который понижает сахар в крови, чтобы не допустить диабета. Он же способствует росту жировой ткани. Как правило, от сладкого и мучного инсулина выбрасывается много, и сахар в крови понижается слишком сильно. Через пару часов организм подскажет, что его нужно восполнить, и вам снова захочется перекусить, желательно чем-нибудь сладеньким. Так вы становитесь заложниками этого замкнутого круга.

Здоровое питание должно состоять из белков и жиров, а вот за углеводами нужно следить. Если речь идет о завтраке, то идеально было бы съесть порцию жирной красной или белой рыбы или омлет с овощами. Это кладезь полезных витаминов и микроэлементов.

Кстати, овсяная каша каждый день – не лучший вариант. В оболочке злаковых содержатся сильнодействующие вещества, например фитиновая кислота. Это необходимо, чтобы зерно проросло в земле и не было уничтожено там микроорганизмами. Для нас они небезопасны, и ежедневное поедание овсянки может негативно сказаться на кишечнике.

Не переедайте фруктов

– Для нашей полосы характерна сезонность фруктов, но сейчас они доступны в любое время года. От этого нередко возникает переизбыток фруктозы в организме и, как следствие, – жировой гепатоз печени.

Печень человека с ожирением и сахарным диабетом и печень вегетарианца часто выглядят одинаково именно из-за переизбытка фруктозы в рационе последних. Этот углевод расходуется во время физической активности. Так что ешьте фрукты утром. За день фруктоза переработается, а полезные микроэлементы и витамины останутся. Но вечерний просмотр телевизора с килограммом черешни к похудению вас не приведет.