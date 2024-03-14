Актриса и певица Валерия Ланская: «Улыбайтесь! Солнцу и друг другу, это так важно для всех нас»

Фото Дмитрия Дзюбина.

Актриса приехала в наш город, чтобы встретиться со студентами – тульскими и иностранными, которые гостят в Туле в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Встреча прошла в обновленном фойе Молодежного многопрофильного центра «Родина». Валерия и сама выглядела как студентка — маленькая, хрупкая, очень обаятельная, женственная, с обезоруживающей улыбкой.

Свою творческую встречу Валерия начала с песни:

Сначала Валерия отвечала на вопросы студентов, а потом и журналистам Myslo удалось заглянуть в ее гримерку и пообщаться с актрисой. Разговор получился живым и интересным.

— Валерия, Ваши родители — танцовщики. Как это повлияло на Вас?

— Я родилась в семье танцоров и фигуристов. Моя мама — тренер по фигурному катанию, ставит ледовые шоу. Поэтому с раннего возраста мне было очень интересно все, что было связано с искусством, движением, творчеством. С трех лет занималась фигурным катанием, пела, играла на музыкальных инструментах.

И благодаря родителям и тому, что я так много умела, я выбрала театр, где могу делать все это сразу.

Театр обожаю именно за то, что там можно проявляться разносторонне. Очень люблю петь и поэтому больше всего люблю работать в музыкальном театре.

— Сейчас Вы очень много времени посвящаете театру. В чем для Вас принципиальное отличие между театром и кино? Что Вам ближе?

— В театре есть зритель, и это живая энергия здесь и сейчас, которую ни с чем нельзя сравнить. Также в театре есть возможность прожить жизнь своего героя от начала и до конца. В кино же мы можем в первый съемочный день, в начале съемок, снять финал, а потом, уже в самом конце, снимать начало. И если фильм снимают в течение года, то очень сложно сохранить всю динамику роли, чтобы потом, когда все смонтируют, это было единым целым. И ужасно то, что второго шанса сыграть ту или иную сцену у тебя не будет. Сыграл плохо — это останется навсегда в кино.

— В связи с уходом западного кино на экраны выходит все больше отечественных фильмов. Как Вы считаете, какие сюжеты, жанры и образы в российском кино наиболее интересны зрителю?

— Основной акцент в кино сейчас, кончено, на патриотическую тему. На все наше исконно русское. Наши легенды, басни, наши легендарные герои из старинных сказок — и в мультфильмах, и в кино это сейчас стало популярным. Ну и, конечно же, все фильмы на тему Великой Отечественной войны.

— Вы преподаете в ГИТИСе. Как Вам роль педагога?

— ГИТИС — один из крупнейших театральных институтов нашей страны. Мне предложили набрать свой курс и быть мастером и педагогом актерского мастерства. Не так давно я набрала курс и сейчас очень много занимаюсь со своими студентами. Конечно, это очень ответственно — передавать свои знания, говорить, что должен делать другой человек, но я сейчас получаю огромное удовольствие, работая со студентами, и я у них тоже учусь.

— С таким плотным рабочим графиком как находите время для семьи?

— Это самый сложный вопрос (смеется). Нет рецепта. Знаю только, что когда есть большое желание, то время всегда найдется. А для семьи желание всегда есть, я всегда туда стремлюсь и хочу скорее затискать сына. Но это случается крайне редко. Вот и сегодня здесь, с вами, я спустя неделю отсутствия дома — я ездила по разным городам, сегодня я в Туле и надеюсь, что ночью все-таки увижу малыша.

— Вы в Туле в первый раз?

— О нет, я много раз здесь была! Я в кремле выступала — и на улице, и внутри. И со спектаклями к вам приезжала, и друзья у меня здесь есть.

Круто, что публика в Туле очень театральная, здорово принимают музыкальные спектакли, знают их, приезжают в Москву и смотрят наши мюзиклы.

Туляки ценят качество! Так что я сегодня к вам приехала с теплотой. Я люблю ваш город.

— В каких проектах сейчас работаете? Где мы Вас скоро увидим?

— В работе два проекта, съемки идут, но я пока не имею права о них говорить. Могу только сказать, что это полный метр и сериал. И еще в моей жизни много театра! В Московской оперетте «Анна Каренина», «Граф Орлов», «Монте Кристо», в Театре мюзикла «Принцесса цирка», в репертуарном «Театре на Трубной» много спектаклей плюс моноспектакль. Плюс два спектакля, с которыми я езжу по всем городам нашей необъятной страны: рок-опера «Карамазовы» по Достоевскому и мюзикл «Из Chicago в Mamma Mia!».

— Что за моноспектакль?

— Это спектакль «Женское счастье» по пьесе Михаила Барщзевского, который на меня поставил Дмитрий Астрахан в «Театре на Трубной».

— Насколько сложно быть на сцене одной и «держать» зрителя?

— У меня там есть партнеры, они приходят и уходят на некоторые сцены. А я как вышла — так будьте любезны два часа на сцене. Это тяжело, но я так люблю свою работу, люблю зрителей, этот обмен с ними энергией. Люблю петь. Это моя жизнь.

— В чем Ваш секрет стройности и красоты?

— Не успеваю есть (смеется). Времени не хватает… Ну, а если серьезно, у меня постоянно очень серьезная физическая нагрузка — мы же в мюзиклах очень много танцуем. Мы все время должны держать себя в форме. Плюс проекты, в которых тоже нужно много двигаться. Это держит в тонусе. Ну и стараюсь не есть на ночь и минимизирую всё сладкое.

— Что пожелаете всем нашим читателям?

— Так хочется уже скорее тепла! Уже вроде и чувствуется наступление весны, но хочется, чтобы побыстрее стало теплее. Желаю ценить каждый день, радоваться солнцу и друг другу. Улыбаться как можно чаще, потому что это важно для всех нас. И говорить добрый слова — они всем приятны.

Из досье Myslo

Валерия Александровна Ланская

Родилась 2 января 1987 года в Москве.

Актриса театра и кино, певица.

Окончила театральный институт им. Б. Щукина.

Принимала участие в телепроектах «Ледниковый период-2» и «Ледниковый период — лучшее» (партнер Алексей Ягудин), «Ледниковый период. Снова вместе» (партнёр Роман Костомаров).

С 2015 по 2022 год была замужем за кинорежиссёром Стасом Ивановым, у пары есть сын Артемий (род. 2015).

Избранная фильмография: «Жаркий лед», «Тариф «Новогодний», «Темный мир: Равновесие», «Скорая помощь», «Истребители: Последний бой», «Временно недоступен», «Танец для двоих».