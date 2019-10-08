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Обзор: Где в Туле есть бесплатный Wi-Fi

Обзор: Где в Туле есть бесплатный Wi-Fi

Мы лично обошли самые популярные туристические и прогулочные места Тулы и проверили наличие там Wi-Fi.

 
 
Казанская набережная, улица Металлистов, общественные пространства… С каждым годом в оружейной столице растёт число красивых и интересных мест для прогулок, которые за небольшой промежуток времени успели полюбиться тулякам и вызывают огромный интерес у туристов. Плюс привычные и любимые многими уютные скверы и парки. А как там обстоят дела с бесплатным Wi-Fi?
 
Исторический центр

Тульский кремль, Кремлёвский сквер, улица Металлистов, Казанская набережная, площадь Ленина — здесь проблем с бесплатным Wi-Fi нет.

 
Общественные пространства

Новое городское пространство «Искра», творческий индустриальный кластер «Октава», торгово-деловой квартал Likerka Loft. Приём Wi-Fi уверенный.

Скверы
 
 
Здесь тоже проблем нет. Почти сразу можно поймать сеть в Толстовском сквере между проспектом Ленина, 87 и улицей Ф. Энгельса, в Театральном сквере возле драмтеатра, в сквере у памятника воинам-интернационалистам на улице Демонстрации, 10-б.
 
Московский вокзал
 
 
На Московском вокзале Тулы — хороший бесплатный интернет. Это, без сомнения, поможет пассажирам скоротать время ожидания поезда или электрички. Wi-Fi прекрасно работает как в самом здании вокзала, так и на близлежащей территории.
 
Тульские парки
 
 
В Центральном парке отличный сигнал Wi-Fi возле арт-объекта «Зелёная планета» и в радиусе нескольких сотен метров вокруг, около фонтана и на крупных аллеях.
 
Общественный транспорт
 
 
Троллейбусы, автобусы, трамваи. Wi-Fi реально работает и подключается моментально. Очень удобно тем, кто далеко едет.
 
Музеи
 
 
 
В тульских музеях и на прилегающих к ним территориях также функционирует бесплатный Wi-Fi. Например, в новом Музее оружия: здесь интернет доступен уже около памятника Никите Демидову.
 
Банки. Торговые центры. Гостиницы. Бассейны

Помимо популярных туристических зон в любом торговом центре, банке или гостинице, а также в фойе бассейна Центрального стадиона посетителям предлагается бесплатный Wi-Fi.
 

А вы пользуетесь общественным Wi-Fi? Пишите в комментариях!

 
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Автор: Наталия Дубровская
Фотограф: Наталия Дубровская
вчера, в 13:49 +2
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