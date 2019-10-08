Обзор: Где в Туле есть бесплатный Wi-Fi

Мы лично обошли самые популярные туристические и прогулочные места Тулы и проверили наличие там Wi-Fi.

Казанская набережная, улица Металлистов, общественные пространства… С каждым годом в оружейной столице растёт число красивых и интересных мест для прогулок, которые за небольшой промежуток времени успели полюбиться тулякам и вызывают огромный интерес у туристов. Плюс привычные и любимые многими уютные скверы и парки. А как там обстоят дела с бесплатным Wi-Fi?

Исторический центр

Тульский кремль, Кремлёвский сквер, улица Металлистов, Казанская набережная, площадь Ленина — здесь проблем с бесплатным Wi-Fi нет.

Общественные пространства

Новое городское пространство «Искра», творческий индустриальный кластер «Октава», торгово-деловой квартал Likerka Loft. Приём Wi-Fi уверенный.

Скверы

Здесь тоже проблем нет. Почти сразу можно поймать сеть в Толстовском сквере между проспектом Ленина, 87 и улицей Ф. Энгельса, в Театральном сквере возле драмтеатра, в сквере у памятника воинам-интернационалистам на улице Демонстрации, 10-б.

Московский вокзал

На Московском вокзале Тулы — хороший бесплатный интернет. Это, без сомнения, поможет пассажирам скоротать время ожидания поезда или электрички. Wi-Fi прекрасно работает как в самом здании вокзала, так и на близлежащей территории.

Тульские парки

В Центральном парке отличный сигнал Wi-Fi возле арт-объекта «Зелёная планета» и в радиусе нескольких сотен метров вокруг, около фонтана и на крупных аллеях.

Общественный транспорт

Троллейбусы, автобусы, трамваи. Wi-Fi реально работает и подключается моментально. Очень удобно тем, кто далеко едет.

Музеи

В тульских музеях и на прилегающих к ним территориях также функционирует бесплатный Wi-Fi. Например, в новом Музее оружия: здесь интернет доступен уже около памятника Никите Демидову.

Банки. Торговые центры. Гостиницы. Бассейны

Помимо популярных туристических зон в любом торговом центре, банке или гостинице, а также в фойе бассейна Центрального стадиона посетителям предлагается бесплатный Wi-Fi.