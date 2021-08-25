Рак груди и кожи: как проверить себя?

Самообследование – простая и эффективная процедура, позволяющая обнаружить признаки заболевания и вовремя обратиться к врачу. Myslo и портал Минздрава РФ onco-life.ru рассказывают, как проверить себя, чтобы не проморгать опасную болезнь.

Как обследовать грудь...

Диагностика рака молочной железы на ранней стадии имеет принципиальное значение: абсолютное большинство пациенток, прошедших лечение на ранней стадии, достигают ремиссии!

Обнаружить проблему вы можете сами, регулярно проводя самообследование. Исследование проводится методом пальпации (ощупывания) молочных желёз, делать его нужно регулярно, отмечая любые изменения.

Особенно важной эта процедура становится для девушек и женщин, которые входят в группу риска:

отягощенный онкологический семейный анамнез;

нарушения гормонального фона;

наличие доброкачественных образований;

отсутствие беременностей;

аборты;

отказ от грудного вскармливания;

раннее начало менструаций (до 12 лет) и поздняя менопауза (после 55 лет).

Осмотр состоит из нескольких простых шагов. Но важно соблюдать правила: проводить самообследование необходимо регулярно, 1 раз в месяц, на 5-12 день цикла. Женщинам старшего возраста рекомендуется обследовать молочные железы каждыи? месяц в один и тот же день. Самообследование следует проводить при дневном освещении перед зеркалом. Обязательно обратите внимание на белье или одежду: нет ли на ткани любых выделении? из соска?

Шаг 1. Визуальная оценка. Осмотрите перед зеркалом обе груди. Железы должны иметь одинаковую форму и размер, быть симметричными, соски и нижние границы желез должны быть на одном уровне, без смещения и втянутости сосков, которые не выводятся при потягивании за них. Особое внимание обращайте на дефекты, которых не было раньше.

Шаг 2. Осмотрите кожу на груди: нет ли покраснений, побледнений, потемнений, сыпи. Приподнимите грудь и рассмотрите её с нижнеи? стороны. В некоторых случаях скрытая в железе опухоль может придавать коже вид «лимоннои? корки».

Шаг 3. Осмотр сосков. Сосок не должен быть уплощен или втянут в грудь. Обратите внимание, нет ли шелушения, изменения окраски, язвочек. При сдавливании пальцами из соска не должны появляться выделения (если вы не беременны и не кормите грудью).

Шаг 4. Пальпация желез. Ощупайте молочные железы и подмышечные впадины в положении стоя и лежа на спине. Круговыми движениями ощупайте грудь от соска к наружному краю железы по радиусу, по часовои? стрелке, не пропуская ни одного участка. Убедитесь, что в груди нет каких-либо образований (затвердений, узелков, тяжей или «шариков»).

Шаг 5. Ощупайте подмышечные впадины на предмет увеличенных лимфоузлов. Если вы обнаружили один из перечисленных признаков, пожалуйста, не откладывайте визит к врачу для исключения онкозаболевания.

...и родинки

Родинки (невусы) бывают разных видов: пигментные, сосудистые и бородавчатые, плоские и выпуклые, большие и маленькие. Они различаются и по цвету – бывают серыми, коричневыми, голубыми, черными.

Самостоятельную диагностику родинок специалисты рекомендуют проводить до 10 раз в год. В основном, изменения в состоянии и росте родинок могут происходить летом, когда воздействие солнечных лучей наиболее активно, и после него. При обнаружении любых изменений по одному из параметров, необходимо незамедлительно обращаться к врачу для выявления причины.

Есть несколько тревожных признаков, которые должны побудить записаться на приём к врачу: неравномерное окрашивание, изменение формы или резкое увеличение размера, болезненность и появление вокруг одной родинки новых невусов, воспаления и кровоточивости. Также нужно следить за родинками, которые находятся в местах трения: подмышки, воротниковая зона, пах, пояс и т. д. Родинки могут перерасти в злокачественные образования.

Как правильно самостоятельно обследовать кожу? Лучше всего проводить осмотр после принятия душа или ванны. Вам понадобится 2 зеркала – в полный рост и небольшое, желательно с длинной ручкой. Такая комбинация зеркал позволит тщательно рассмотреть все участки тела. Также для осмотра головы понадобится расческа-гребень или фен – они позволят обнажить участки кожи под волосяным покровом. Осмотр обязательно нужно проводить в хорошо освещённом помещении. При необходимости используйте фонарик.

Стоя перед большим зеркалом, осмотрите лицо: обратите внимание на губы, кожу возле ушей и глаз. С помощью использования фонарика проверьте полость рта, ноздри и ушные раковины. После этого осмотрите шею, плечи, грудь. Возьмите второе зеркало и с его помощью осмотрите кожу за ушами, шею и верхнюю часть спины. Использование ручного зеркала и фена/гребня позволят осмотреть кожу головы. Если возникли трудности – попросите помочь близких. Проверьте кожу в области живота и боков. Обязательно уделите внимание спине, поскольку именно эта часть тела является очень распространенной локализацией злокачественных новообразований. Осмотрите область гениталий и ягодиц. Стоя перед зеркалом, поднимите руки и осмотрите их со всех сторон. Не забудьте про подмышки и кожу между пальцев. Осмотрите ноги. Осмотр удобнее производить в положении сидя. Согните одну ногу и с помощью ручного зеркала проверьте все участки кожи, включая ступни и пальцы на ногах.