Готовимся к холодам: Пришло время выбирать радиаторы в «Леруа Мерлен»

Как бы нам не хотелось продлить лето, отопительный сезон не за горами. Сейчас самое время подумать о том, как будет обогреваться ваша квартира или дом. Рассказываем, где купить все необходимое.

Пословица про то, что сани нужно готовить летом, как нельзя лучше отражает проблему подготовки к отопительному сезону. Уже через пару месяцев за окном будет настоящая холодная осень, а значит, пора позаботиться о тепле в доме.

«Леруа Мерлен» к отопительному сезону уже готов! На главной витрине магазина при входе летние товары сменились радиаторами различной мощности, а также автономными отопительными приборами.

Здесь представлены три основных типа радиаторов: алюминиевые, стальные и биметаллические. Какие выбрать, рассказывает эксперт.

Роберт Айрапетян, руководитель торгового сектора:

– Биметаллические радиаторы традиционно используются в многоквартирных домах. Они способны выдержать большое давление в системе и прослужат вам долгие годы. Они удобны в монтаже и недороги.

Алюминиевые радиаторы отличаются быстрой теплоотдачей, но использовать их можно только в частных домах. Они современные, легкие, долговечные. А вот в систему центрального отопления такие радиаторы ставить не рекомендуется: из-за низкого качества теплоносителя (плохой водоподготовки в городских теплосетях) может начаться коррозия радиатора. Кроме того, алюминиевые радиаторы восприимчивы к гидроударам и перепадам давления. Стальные радиаторы тоже лучше устанавливать в частных домах, так как из-за центрального отопления в квартирах они быстро забиваются.

В «Леруа Мерлен» вы найдете радиаторы, которые впишутся в любой интерьер, а при желании станут его изюминкой. В наличии в магазине представлены модели белого и черного цвета, но на сайте можно заказать радиаторы самых разных цветов и даже в дизайнерском исполнении. С таким выбором можно воплотить даже самые смелые идеи. Срок доставки – около двух недель.

Также в наличии есть все для установки системы отопления: установочные комплекты, Thermagent, жидкости и т.д.

Также в «Леруа Мерлен» представлены электрические нагревательные приборы. Компактные тепловентиляторы спасут вас от холода до начала отопительного сезона, или придутся кстати на даче или в гараже. Несмотря на небольшой размер, их мощность позволяет хорошо обогревать даже большое помещение.

Более объемные отопительные конвекторы подойдут для того, чтобы переждать время до включения отопления или могут использоваться как базовый отопительный прибор.

В «Леруа Мерлен» вы найдете отопительное оборудование на любой вкус и кошелек. На стенде представлены товары низкого и среднего ценового сегмента. Большая часть продукции производится компанией Rifar в России на итальянском оборудовании. Компания сотрудничает с поставщиками уже много лет, а качество проверено тысячами покупателей.

Это тот случай, когда за качество не нужно переплачивать. «Леруа Мерлен» дает гарантию лучшей цены на рынке. Вы можете убедиться в этом сами!

Если вы не хотите покупать радиаторы и обогреватели в период ажиотажа, не стоять в очередях и не мерзнуть ни дня, приходите за покупками в «Леруа Мерлен» уже сейчас!

Тула, ул. Аркадия Шипунова, 5.

Телефон (4872) 25-27-88.

leroymerlin.ru

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