Готовим ребенка к школе: без какой цифровой техники не обойтись

В современной школе без гаджетов никуда. Сделали для вас подборку товаров от «Ситилинк», которые помогут вашему чаду в учебе.

Стационарный компьютер

Прошлый год показал: обучение в любой момент может стать дистанционным, поэтому дома без компьютера не обойтись. Стационарный компьютер решит все необходимые задачи, а большой монитор будет кстати школьникам с плохим зрением.

К тому же стационарный компьютер долго будет актуален, детали и элементы легко меняются, можно приобрести новый системный блок или его составные элементы.

Компьютер DELL Vostro 3888 – доступный и комфортный вариант для учебы. Модель поддерживает Bluetooth и Wi-Fi, поэтому трудностей с подключением беспроводных устройств и интернета не возникнет. За счет лаконичного черного корпуса компьютер гармонично впишется в любой интерьер.

Покупая компьютер DELL Vostro 3888, вы получаете гарантию от производителя на 12 месяцев. В комплекте идет проводная периферия - мышь и клавиатура. Двухъядерный процессор Intel Pentium Gold G6400 гарантирует высокую производительность при работе с любыми приложениями. На передней и задней панелях устройства имеются разъемы HDMI, D-Sub, USB 3.0 и USB 2.0 и разъемы для подключения наушников и микрофона.

Стоимость в «Ситилинк» – 29 590 рублей.

Компьютер IRU Home 615, Intel Core i5 10400F – универсальное устройство, которое подойдет для работы и учебы. Благодаря строгому дизайну и черному цвету компьютер будет сочетаться с любой техникой и подойдет под современный интерьер.

Компьютер IRU Home 615 предназначен для продуктивной работы. Шестиядерный процессор Intel Core i5 10400F с частотой 2900 МГц эффективно справляется с нагрузкой в современных приложениях. Оперативная память DDR4 позволяет работать в многозадачном режиме.

Стоимость в «Ситилинк» - 29 990 руб.

Ноутбук

Ноутбук нужен старшеклассникам, его можно взять с собой на учебу, в поездки или даже на дачу, чтобы делать уроки в любом удобном месте. Он не занимает много места, мобильный, а еще работает от аккумулятора.

Как правило, его производительность чуть ниже, чем у стационарного компьютера, но с основными школьными задачами он отлично справляется. Если выбираете ноутбук, с которым школьник будет часто передвигаться, или затем возьмет его с собой после поступления в университет в другом городе, отдайте предпочтение компактной модели.

Ноутбук ACER Aspire 1 A114-33-C13A, 14" именно такой. Он отлично справится с любыми пользовательскими задачами на достойном уровне. Его дисплей обладает привычным для многих людей разрешением 1366х768 пикселей, которое комфортно для глаз и обеспечивает хорошую детализацию объектов на экране. 8 Гб оперативной памяти позволят держать активными две и более ресурсоемких программы и в их работе владелец не заметит замедлений или зависаний.

Предустановленная в ноутбуке ACER Aspire 1 A114-33-C13A система Windows 10 отличается стабильной работой и дружественным интерфейсом, в котором быстро освоится любой пользователь. Устройство легкое (1.9 кг), поэтому его можно без труда носить в рюкзаке или сумке на плече. Классическое сочетание черных клавиш и белых символов на клавиатуре позволяет лучше разглядеть буквы и набрать текст.

Стоимость в «Ситилинк» – 27 990 рублей.

Ноутбук ACER Aspire 3 A315-56-313U, 15.6" – это шаг навстречу новым технологиям. Наслаждайтесь четким изображением и реалистичной цветопередачей с экраном с разрешением 1920 х 1080. Ноутбук ACER Aspire 3 A315-56-313U весит всего 1,9 кг: его удобно брать с собой в поездки, в школу или в гости. Энергоемкий аккумулятор обеспечивает автономность устройства до 9 часов. Двухъядерный процессор Intel Core i3 1005G1 с частотой 1.22 ГГц повышает производительность ноутбука, а оперативная память DDR4 позволяет работать в многозадачном режиме. Решайте рабочие задачи, просматривайте веб-страницы, загружайте видео – быстро и без задержек.

Стоимость в «Ситилинк» - 34 990 руб.

Планшет

Экран телефона слишком мал, планшет же подойдет для чтения книг, на нем можно рисовать, составлять презентации, смотреть обучающие видео и многое другое.

Диагональ экрана, которым производитель оснастил планшет LENOVO Tab M10 Plus TB-X606X, равна 10.3 дюйма. Разрешение модели составляет 1920х1200 пикселей. Поскольку здесь функционирует IPS-матрица, обеспечен такой важный параметр, как широкие углы обзора. Также имеется поддержка многократного одновременного касания. За высокий уровень работоспособности отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P22T.

О быстродействии планшета LENOVO Tab M10 Plus TB-X606X заботятся 2 Гб оперативной памяти. Сама же встроенная память равна 32 Гб, а еще ее можно расширить на 256 Гб при помощи карты памяти. Тут установлен графический контроллер IMG GE8320, который отвечает за высокое качество изображения. Реализована поддержка 3G и 4G технологий.

Стоимость в «Ситилинк» - 14 490 руб.

Планшет SAMSUNG Galaxy Tab A7 SM-T500N станет отличным помощником в школе и дома. Он оснащен всеми передовыми технологиями, чтобы любые современные программы могли функционировать.

В качестве материала корпуса служит металл, который обладает прочностью и приятен на ощупь. Он легко держится в руке и не выскальзывает. Процессор MediaTek Helio P22T обеспечивает вас полноценной работой, потому что отвечает за высокую производительность, обработку данных и все процессы в планшете.

Стоимость в «Ситилинк» – 18 000 рублей.

Принтер

Если ребёнок собирается вести бумажные конспекты или работать с раздаточными материалами — приобретите принтер. С ним будет удобно выполнять домашние задания на бумаге, что полезнее для зрения, чем просиживание за компьютером. А если в школе задают много докладов, домашний принтер поможет сэкономить на услугах печати.

Для печати и сканирования документов отлично подойдет МФУ струйный HP DeskJet Ink Advantage 3789. Данная модель осуществляет печать в формате А4, а также может печатать на конвертах, глянцевых поверхностях в черно-белом и цветном вариантах. Для комфортного использования имеется дисплей, а используя USB разъемы и Wi-Fi интерфейс, вы сможете подключать необходимые устройства.

Компактный МФУ HP DeskJet Ink Advantage 3789 имеет настольный тип установки, благодаря чему его можно разместить в любом удобном месте. За длительный срок службы без поломок отвечают современные технологии, высококачественные материалы и профессиональная сборка.

Стоимость в «Ситилинк» - 3990 руб.

МФУ лазерный HP LaserJet Pro MFP M28a RU – хороший вариант для школьников.. Устройство состоит из черно-белого лазерного принтера, сканера и копировального аппарата. Без снижения общего срока эксплуатации можно напечатать в месяц до 8000 страниц. Печать производится на листы бумаги формата А4 или на конверты. Максимальная скорость печати составляет 18 листов в минуту. Планшетный сканер сканирует изображения размером не более, чем лист А4. При копировании наибольший размер изображения такой же. В лоток подачи бумаги помещается 150 листов.

Стоимость в «Ситилинк» – 11 020 рублей.

Также в «Ситилинк» вы можете сразу же заказать компьютерный стол и стулья. Все модели с подробным описанием есть на сайте. Вы можете выбрать понравившуюся модель вместе с ребенком не выходя из дома.

Здесь же вы найдете настольные лампы, канцтовары и многое другое, без чего школьникам не обойтись.

В Туле и области есть три современных магазина «Ситилинк», так что вы можете выбрать удобную точку вывоза заказов, где бы не находились.

На складе магазина в наличии сотни моделей техники для дома и дачи.

Вы можете заказать их через терминалы в торговом зале и получить в окне выдачи.

Также в «Ситилинк» действует бесплатная доставка в Туле при заказе на сумму от 1990 рублей.

citilink.ru

Магазины:

Тула, пер. Центральный, 7, 1 этаж.

Тула, Калужское шоссе, 1-а, 1 этаж.

Новомосковск, ул. Березовая, 30-а.

Пункты выдачи:

Тула, ул. Металлургов, 90, 1 этаж.

Тула, ул. Пролетарская, 22, корп. А, ТРЦ «РИО».

Новомосковск, ул. Мира, 11-ж.

Алексин, ул. Тульская, 131, ТЦ «Импульс-2», 1 этаж.

Богородицк, ул. Коммунаров, 48, 2 этаж.

Узловая, ул. Кирова, 2/1, 2 этаж.

Щекино, ул. Советская, 24, 1 этаж.

Донской, ул. Октябрьская, 44, 2 этаж.

Ефремов, ул. Свердлова, 42, стр. А, 1 этаж.