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Правила покупок в интернете: Как не получить мешок с песком вместо платья?
Покупки в интернете – всегда риск, поэтому сайт каждого продавца нужно тщательно проверять. На фото туляки Калерия Платонова и Руслан Горбачев.

Правила покупок в интернете: Как не получить мешок с песком вместо платья?

Покупки в интернете уже плотно вошли в нашу жизнь, но по-прежнему люди совершают ошибки и получают вместо желаемых товаров ненужные безделушки.

Неудачные покупки в интернете совершали почти все. Татьяна выбирала брендовые кроссовки и почти уже сделала заказ, когда увидела в интернете рекламу сайта, на котором на них действует огромная скидка. На официальной площадке кроссовки стоили 13 тысяч рублей, на той самой из рекламы – всего четыре! Такую выгоду покупательница решила не упускать.

А спустя несколько недель вместо обуви известного бренда получила китайскую подделку, еще и на несколько размеров больше. Сразу же после этого телефон, по которому совершался заказ, перестал отвечать, а звонки с других номеров операторы сбрасывали всякий раз, когда слышали о проблеме.

Лариса тоже купилась на рекламу и заказала белые кожаные кроссовки Lacoste по очень выгодной акции за 3500 рублей. А когда получила на почте тканевые бирюзовые кеды, обнаружила, что предъявить претензию некому: на сайте нет адреса обратной связи, телефона и сведений о продавце. 

Посылка Надежды была еще более неожиданной. Женщина заказала себе два платья, а вместо них получила ночные сорочки и мешочек с песком.

Деньги, потраченные на новогодние наряды, вернуть вряд ли получится. Информация о продавце на сайте не указана. В такой же ситуации оказался и Николай, который вместо обещанного глюкометра получил часы.

Что делать, чтобы дистанционные покупки не стали неприятным сюрпризом, рассказывает начальник отдела защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по ТО Надежда Андрианова.

Надежда Андрианова

Надежда Андрианова

– Покупки, совершенные через интернет, относятся к категории дистанционной продажи, так же как и заказы через каталоги, брошюры и телемагазины. И правила, указанные ниже, применимы ко всем этим категориям.

Можно ли отказаться от покупки в интернет-магазине?

– Покупатель имеет право отказаться от товара в любое время до момента его получения. При этом если вы уже оплатили покупку в момент заказа, деньги вам обязаны вернуть. 

Есть оговорка: если товар был уже отправлен вам, то покупателю придется возместить расходы на пересылку или работу курьера.

От товара, купленного через интернет, также можно отказаться в течение семи дней с момента получения.

Эти правила действуют для товаров, у которых нет дефектов. В случае если пришел некачественный продукт, в силу вступают другие правила.

Как проверить сайт? 

– Интернет-покупка – это всегда риск. Поэтому прежде чем заплатить деньги, попытайтесь узнать максимум о магазине. На сайте порядочного продавца обязательно должны быть указаны: 

  • Подробная информация о производителе;
  • Информация о продавце, в том числе, адрес, контактные данные, ИНН и ОГРН;
  • Описание свойств товара;
  • Условия продажи, доставки и возврата (последнее особенно важно).

Изучите отзывы о сайте. Конечно, они не всегда отражают реальную репутацию магазина, а некоторые положительные комментарии на форумах могут быть куплены. Однако недовольные покупатели с большой охотой пишут о проблемах с товарами, так что есть шанс прочитать негативный отзыв и уберечь себя от обмана.

А еще обратите внимание на цену.

Если на сайте вам предлагают товар по явно заниженной цене, скорее всего, с магазином и продукцией что-то не так.

Большинство обманутых потребителей купились именно на низкую цену.

Как взыскать убытки, если товар повредился во время доставки?

– Это один из самых проблемных вопросов. Например, для транспортировки габаритных товаров – мебели, бытовой техники, крупных автодеталей и т.д. – привлекаются сторонние компании-перевозчики. И если товар поврежден, то продавец и компания по доставке часто пытаются переложить вину друг на друга.

Такие проблемные вопросы, как правило, решаются в суде. Чтобы избежать этого, в идеале нужно задать вопросы продавцу об ответственности за доставку до момента оплаты покупки, а еще лучше – указать это в договоре.

Что делать, если прислали фейк или некачественный товар?

– В этом случае потребителей защищает тот же закон, что и при совершении покупок в обычных магазинах. Вы можете предъявить одно из четырех требований: заменить товар на аналогичный качественный, заменить на другую модель с перерасчетом стоимости, попросить уменьшить цену за товар/оплатить ремонт или расторгнуть договор и вернуть деньги. 

При этом, если вещь была некачественной, все убытки по транспортировке несет продавец. И деньги за товар он должен вернуть в течение 10 дней с момента требования. Кстати, в этом случае свои претензии и требования лучше оформить в письменной форме. Законом это не регламентируется, но в случае разбирательства переписка может служить доказательством в суде. Идеально, если вы направите письмо с уведомлением о получении. Но даже если это невозможно и выбор стоит между звонком или перепиской в сети, выбирайте второе.

Правда ли, что покупатель имеет право посмотреть вещь, прежде чем ее оплачивать?

– По закону, продавец должен произвести предпродажную подготовку товара. В случае с интернет-покупками это не всегда возможно. Получая вещь на почте или от курьера, вы не взаимодействуете с продавцом напрямую. Нет правила, обязывающего курьера демонстрировать товар перед отдачей или оплатой.

Курьер и почта выполняют доставку и отвечают только за ее качество, а значит, вы можете оценить только целостность упаковки.

Если вам обязательно необходимо посмотреть товар перед получением, попросите продавца отразить это требование в договоре.

Можно ли доказать свою правоту, если купил некачественный товар в соцсетях?

– Законом «О защите прав потребителей» четко определены субъекты надзора – это предприниматели и юридические лица. Если вы покупаете что-то у физического лица, то в силе только гражданско-правовые отношения и доказать свою правоту можно только в суде. Роспотребнадзор не регулирует такие отношения, поэтому деньги вернуть будет сложнее.

Чтобы проверить, зарегистрирован ли продавец как предприниматель, спросите его ИНН и ОГРН и проверьте в реестре открытой налоговой базы.

Где получить консультацию? 

  • Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Тульской области оказывает бесплатные консультации. Обращение можно написать на сайте https://petition.rospotrebnadzor.ru/petition/. Составить обращение нужно в свободной форме, без ссылок на законы. Так что справиться с этим сможет даже юридически неподкованный человек. 
  • Также можно получить консультацию по телефону горячей линии – 55-55-50 и лично, придя в отдел защиты прав потребителей.
  • Помощь, в том числе в составлении претензий, можно получить в здании отдела на ул. Мира, 25 на первом этаже в правом крыле в кабинете №3 и в левом крыле в кабинете №4 (специалист ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Тульской области»). Все консультации бесплатны. 

Горячая линия и специалисты работают по будням с 10.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).

только цифры

42% россиян заказывают товары онлайн.

46% любителей онлайн-покупок заказывают одежду и обувь, 43% 

– средства гигиены и ухода, 37% – декоративную косметику и парфюмерию*.

*данные исследования Яндекс. Маркета.

 

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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