Репортаж: Как живут обитатели Хитровщинского Дома милосердия

В селе Хитровщина Кимовского района Тульской области существует дом, в который каждый может прийти за помощью, – дом милосердия.

В новогодние каникулы сюда с поздравлениями и подарками, продуктами и одеждой приехала семья волонтеров – Роман и Олеся. Они же попросили присоединиться к доброму делу и детских врачей частной клиники «Семейная». Вместе с ними побывал в доме милосердия и корреспондент Myslo.

Жизнь невозможно предсказать заранее: в одночасье сгорел дом, и многодетная семья оказалась на улице, человек вырвался из пут секты или просто оказался в сложной жизненной ситуации... Во всех таких случаях нужна не только крыша над головой, но и простое человеческое участие. Найти это можно в Хитровщинском доме милосердия.

Хитровщинский дом милосердия был создан в 2007 году как автономная некоммерческая организация по защите прав малообеспеченных семей и социально незащищенных слоев населения. Расположился он в пустующем здании, где некогда была школа. Комиссия по церковной социальной деятельности и частные благотворители помогли выкупить здание, отремонтировать и создать условия для жизни.

Этот дом – мостик в новую жизнь для всех, кому нужна помощь. Здесь не делают различий между вероисповеданием и причинами, которые привели к порогу дома. Если человек просит о помощи, значит, ему это нужно.

Ольга Фролова – У нас все по-разному живут, кому-то достаточно месяца, чтобы встать на ноги, другие живут по нескольку лет. Часть тех, кто к нам обращался, – приезжие многодетные семьи, какое-то время находились на территории страны законно, а потом по разным причинам оказались нелегалами. Когда детишек много, то в первую очередь следишь за ними, а потом уже за сроками документов, – рассказывает руководительница дома милосердия Ольга Фролова.

Ольга Ивановна вместе с мужем и старшими детьми и стала инициатором создания Хитровщинского дома милосердия. Они с супругом воспитали пятерых своих детей и также брали под опеку малышей-сирот и детей из неблагополучных семей.

Н а кухне сейчас ведется ремонт, пояснили постояльцы Дома, поэтому не прибрано.

Дом милосердия стал логичным продолжением дела жизни Ольги – официальная организация дает возможность помочь большему количеству людей. За 13 лет официальной работы через этот дом милосердия прошли сотни семей.

– Каждый приходит со своей историей. Например, женщина сбежала от мужа-агрессора из цыганского табора. У нее пятеро детей, и все без свидетельств о рождении. Мы помогли оформить документы и получить жилье. Другой пример – молодой человек поссорился с родственниками, приехал к нам и попросился помощником в дом. Несколько месяцев прожил, познакомился в поселке с девушкой, вскоре они поженились. Или у женщины умер муж, а свекровь выгнала ее из квартиры, идти ей некуда. Часто к нам попадают выпускники детдомов, за которыми формально жилье закреплено, но оно в полуразрушенном состоянии. Решить проблему с жильем многодетным семьям удается через маткапитал – это хорошее подспорье от правительства. Активно сотрудничаем с соцслужбами, в том числе получаем путевки для детей в загородные лагеря.

В числе тех, кому помогла Ольга Фролова, – Лилия Заруба:

Лилия Заруба – Мы из Таджикистана. Сначала сын уехал в Подмосковье на заработки, женился, у них родилась двойня. Я приехала помогать, а через какое-то время он с женой и дочерью уехал, а второго ребенка – мальчика – оставил мне. Вывезти я его домой не могла – он зарегистрирован на фамилию снохи. Знакомые подсказали телефон Ольги Ивановны, я с ней созвонилась. Она мне сначала присылала продукты и вещи для ребенка, а через какое-то время я приехала сюда. Сняли в Хитровщине квартиру – дом милосердия ее оплачивал. А потом приехала дочь с детьми, получили маткапитал и выкупили квартиру. Гражданство РФ у нас всех было еще с 1995 года, но пришлось долго его восстанавливать. Сейчас дочь работает в Москве, а я внуков воспитываю и помогаю в доме – веду кружки для детишек.

Елена Пироженкова с семью детьми – одна из трех семей, которые сейчас живут в доме милосердия. Они приехали в Тулу из Новороссийска к родственникам, но найти их не смогли, а обратно с такой оравой ехать было сложно. Пошли за помощью в храм, и батюшка направил к Ольге Фроловой.

Елена Пироженкова с дочерьми.

– Ольга Ивановна в тот же день приехала в Тулу за нами и поселила здесь, прописала у себя, помогла оформить пособия, – рассказывает Елена Пироженкова.

Дом милосердия – это большая семья, в который бывшие постояльцы, для которых закончилась черная полоса в жизни, часто приходят проведать Ольгу Ивановну и помочь тем, кто сейчас находится в сложной ситуации. Вместе собираются в праздники. Многие из них занимаются с детишками тех, кто еще живет в доме, а кроме этого опекают отделение сестринского ухода в Новольвовске, где находятся одинокие и больные старики.

В доме милосердия постояльцы живут скромно, без излишеств и по принципу общежития. Какого-то особого распорядка дня здесь нет, обязательных часов молитвы и прочего тоже нет – всё по желанию. В общем распоряжении кухня, ванная, большая игровая, спальни.

Основные нужды по продуктам удается закрыть собственным огородом, на котором все вместе выращивают картошку и другие овощи. Есть и небольшое хозяйство – поросята, куры, в этом году его пополнили две коровы, купленные на пожертвования прихожан московского храма Александра Невского при МГИМО. Теперь постояльцы обеспечены свежими молочными продуктами.

Но помощь никогда не бывает лишней. Нужны не только продукты питания, но и моющие средства, детское питание, подгузники. Мебель, посуда, постельные принадлежности и одежда всегда необходимы – дом помогает обустроиться в квартирах постояльцам, которые приобрели свое жилье.

Медпомощь тоже не лишняя. Все дети имеют медицинские полисы и прикреплены к кимовской поликлинике, но все же, когда детей много, не всегда есть возможность ехать так далеко.

Поэтому врачей клиники «Семейная» встретили очень тепло. Педиатр и лор осмотрели деток – и тех, кто сейчас живет в доме, и тех, кто уже живет в своем жилье. В большинстве случаев серьезных нареканий к здоровью детей у медиков не было. Врачи дали необходимые рекомендации родителям и пообещали приехать еще.