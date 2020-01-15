«Уговорит любую киску!» Забавные объявления туляков, устраивающих питомцам личную жизнь

Фото: avito.ru и youla.ru.

В том, что туляки — люди креативные, мы даже не сомневались. На сайтах бесплатных объявлений хозяева нахваливают ищущих интима котов, собак и козлов. Кто-то хвалится родословной, кто-то — обаянием и настойчивостью, кто-то — хорошими генами или просто красотой хвоста. Как у людей на сайтах знакомств!

Мы собрали милых женихов с сайтов бесплатных объявлений. Орфография и пунктуация авторов в выдержках из публикаций сохранены.

фрэнки всё сделает сам!

Этого французского бульдожку зовут Фрэнки. Посмотрите, как он мил! Хозяева предлагают его любовь за 3500 р.

Хозяйка пишет о нем очень много и подробно. Из объявления мы узнали, что Фрэнки 5 лет и у него большой опыт [отношений с противоположным полом]. «Всё делает без инструктора, — уточняет хозяйка. — Не было ни одного раза, чтобы что-то не получилось!»

У него «характер истинного бульдога — темпераментный, бесстрашный, спортивного телосложения, компактный, не агрессивный … Кобель c богaтыpским здоровьем. Не храпит (!)».

козёл ивашка

Вот козёл Ивашка, согласно объявлению, как говорится, не про деньги. Он просто «…мечтает о даме! Не продается. Только для удовольствия вашей козочки».

Вот так-то! А говорят, козёл, козёл…

приданое с невесты и съемка процесса

Без шуток! Этот парняга, судя по тексту объявления, «красивый и ласковый, ждёт вашу даму для любви и кошачьей ласки».

Но есть и ряд требований. Во-первых, это 2000 р. Во-вторых, «у дамы должны быть подстрижены коготки и она должна быть с приданым: лоток, засыпка, корм. Подтверждение процесса — фото хозяевам». Не слишком интимно, но тем не менее!

мальчик по вызову

Ну а как еще назвать этого мачо?

«Предлагается к вязке опытный кот… Вязка на территории кошечки. Пригласить к себе невесту не можем, в доме маленькие дети. Коту 4 года, опыт есть. Котик очень умный, воспитанный, ласковый, красиво ухаживает, не метит территорию».

красавчик «Красивый, крупный, опытный британский кот, ждёт невесту. Жених привит и обработан. Расчёт после вязки, если вязки не было, платить ничего не нужно! Всем удачи!» Так-то, судя по тексту, случаются у британца и осечки. Но зато какие фото! лучший подход к вашей девочке! «Опытный мальчик ищет невесту. Самый лучший подход к вашей девочке) Звоните». Коротко и ясно. в деле проверен! Альпийско-нубийский козлик, по словам хозяев, отличный производитель. «Покроет вашу козочку, в деле проверен. Ждём невест!» — указано в объявлении. К слову, встреча с козлом обойдется козочке в 500 р. ждет …котодевочек! Говорят, лысина — от тестостерона. Может, это про нашего следующего кандидата в любовники? «Канадский сфинкс приглашает на вязку на свою территорию котодевочек». О как! К фотогалерее своего мачо хозяева подошли со всей серьезностью — товарищ выглядит весьма солидно! Вежливый, но настойчивый «Предлагается для вязки чистопородный британский кот окраса серебристая шиншилла. Уговорит любую даму! Вежливый, но настойчивый», — пишут хозяева. У этого кота и взгляд, в общем-то, очень конкретный. молодой жаних! Ищет любви русский охотничий спаниель. «Красивый, умный, молодой жаних, ищет невесту, опыт имеется. По всем интересующим вопросам звоните, не стесняйтесь». На фото жаних, и правда, что надо! не дает покоя! Этот явно мартовский котяра уже и хозяевам проходу не дает. Читаем: «Предлагаем к вязке шотландского красавца-котика. Молодой, очень ласковый, активный. Окрас золотая шиншилла, глаза зеленые. Ждёт ухоженную невесту, покоя нам не дает, приезжайте!» товар лицом Этот британец, ищущий серьезных связей, красноречиво сфотографирован. Товар лицом, как говорится, ну или не лицом… В общем, вы поняли. «Породистый кот для продолжения рода. Окрас голубой. Его родители: отец голубой, мать персиковая. Возраст 1 год». лучший в мире кавалер «Самый лучший кавалер ждёт свою спутницу» — так озаглавлено объявление. «Самый добрый кот на свете, ждет свою кошечку для встречи! Кот шикарный, привит, 4 года, развязан, работал отлично даже на чужих территориях!» К тому же со своим автотранспортом. Шикарный кандидат.

нет никакого терпения…

«Предлагаю мальчика для вязки. Срочно!» — коротко написал владелец этого симпатяги-чиха. В графе «цена» стоит 1 рубль…

опытный джентльмен

Экзотический кот предлагает свою любовь за 2000 р. «Опытный. Джентельмен. Красивые и здоровые котята». Ну разве не прелесть?