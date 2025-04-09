Болит голова? Займитесь йогой, не злоупотребляйте анальгетиками и не ешьте фастфуд и орехи

Это мучительное и лишающее возможности нормально жить состояние. Как с ним справиться?

Сегодня наш эксперт — Марина Вязьмова, заведующая терапевтическим отделением Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

Головная боль знакома каждому из нас. Кому-то она напоминает о себе лишь изредка, кого-то мучает регулярно. Причин головной боли очень много. К огромному счастью, только у 8% больных, которые обращаются за помощью к врачу, головная боль является тяжелым органическим заболеванием (может быть связана с опухолью головного мозга, последствием черепно-мозговой травмы, инфекциями, например менингит). Всё остальное можно вылечить.

Есть две часто встречающиеся разновидности головной боли: стрессорная боль и мигрень.

Стрессорная боль

Такую боль иначе еще называют головной болью напряжения, болью мышечного напряжения или психогенной головной болью.

Характер. Сдавливающая боль, стягивающая, средней интенсивности. Голова болит с двух сторон одновременно. Например, лоб и виски; темя и виски. Если попросить человека описать, что он чувствует, тот скажет, что на голову как будто надели обруч или каску, которые сильно давят.

Причины. Основную роль в развитии стрессорной головной боли играет эмоциональное состояние человека: тревога, депрессия (подавленность, тоска, отчаяние), ипохондрия (чрезмерное внимание к своему здоровью, необоснованная тревога за него, страх заболевания раком др.).

Вызвать стрессорную боль может неудобное положение во время сна, поэтому важно подобрать удобную подушку.

Боль также может вызвать и неудобное положение головы, которое связано с многочасовым напряжением мышц: работа за компьютером, с бумагами, вождение автомобиля, проверка учителем тетрадей и т. д. В таком случае большая нагрузка идет на мышцы шеи, наружные глазные мышцы и мышцы головы.

Легкий и быстрый способ сбросить напряжение — встать из-за стола/выйти из-за руля, походить, аккуратно покрутить головой в разные стороны.

Лечение. С такой головной болью справится психотерапия, аутотренинг, иглорефлексотерапия, массаж, физиотерапия. Будет очень хорошо, если человек запишется в фитнес-клуб на занятия йогой.

У каждого человека должно быть хобби, которое расслабляет нервную систему, перезагружает, помогает забывать о проблемах. У увлеченных любимым делом людей депрессии не бывает!

Использовать анальгетики при сильной боли можно, но однократно или коротким курсом. При мышечной головной боли вместе с анальгетиком однократно можно принять препараты, которые расслабляют мышцы, — миорелаксанты.

Но злоупотреблять анальгетиками ни в коем случает нельзя. И вот почему:

Это приведет к снижению эффективности анальгетиков.

Все анальгетики «сажают» почки, снижая их функцию.

Ежедневный или очень частый прием лекарств через 2-3 месяца может сформировать хроническую головную боль — абузусную (от англ. abuse — злоупотребление). Боль становится постоянной, а если попытаться отменить анальгетик, боль станет просто нестерпимой. Получается замкнутый круг, выбраться из которого может помочь только врач-невролог. Помимо болезненных ощущений, эта патология опасна изменением первоначальной картины заболевания, что смазывает клиническую картину и приводит к погрешностям лечения.

Мигрень

Характер. Длится от четырех часов до трех суток. Мучает человека приступами, и что характерно — болит только одна сторона головы. Боль пульсирующая, интенсивная, мучительная, усиливается при физической нагрузке. Может сопровождаться тошнотой, рвотой. Человек болезненно реагирует на яркий свет и звуки.

Причины. Этой болезни подвержены в основном женщины до 50 лет. Причина мигрени — повышенная возбудимость нервных клеток (нейронов). Это наследственная особенность мозга. Нейроны у людей, страдающих мигренью, чувствительны к внешним и внутренним воздействиям.

На них могут влиять:

изменение уровня гормонов во время менструации;

стресс и его разрешение;

нарушение сна (и недостаточный, и избыточный сон);

алкоголь;

яркий свет или вспышки.

В ответ на триггер в легко возбудимых нервных клетках изменяется электрическая активность и запускается каскад биохимических нарушений, которые вызывают симптомы приступа мигрени.

Лечение. Лечить мигрень должен невролог. При легкой степени врач назначит противовоспалительные препараты плюс препараты, которые влияют на обмен серотонина в головном мозге. Вылечиться навсегда от мигрени невозможно, но с помощью грамотного лечения приступы могут стать редкими и слабыми.

Продукты, которые могут спровоцировать приступ мигрени: красное вино, пиво, темный шоколад, твердые сорта сыра, цитрусовые, орехи, продукты, содержащие консерванты, фастфуд.

Голод тоже может провоцировать мигрень, поэтому важно есть регулярно и сбалансированно.

Хорошие помощники в борьбе с мигренью: гимнастика позвоночника, массаж воротниковой зоны, занятия йогой, плавание.

Когда боль указывает

на заболевания сосудов

Бить тревогу надо, если боль очень сильная и распирающая, появилась внезапно и характер ее незнаком, такой боли вы еще не испытывали. В этом случае надо немедленно вызвать скорую помощь. Такая боль может быть проявлением геморрагического инсульта (кровоизлияние в мозг).

Повышенное артериальное давление (гипертония и гипертонический криз) кроме давящей головной боли выдает такой симптом, как набухшие и покрасневшие сосудики на белках глаз. Нередко к симптомам присоединяется тошнота (вплоть до рвоты), раздражительность, проблемы со сном.

Давление также может быть и пониженным. Кроме ноющей головной боли оно сопровождается вялостью и сонливостью. Человек выглядит уставшим, лицо бледное, глаза запавшие. Можно выпить чашку горячего кофе, какао, черного чая.

Провоцировать головную боль также может прием некоторых лекарственных препаратов. Так, некоторые контрацептивы и сердечные препараты вызывают головные боли. В некоторых случаях специалистам даже приходится отменять назначенное лечение.

У особо чувствительных голова может разболеться от сильного запаха цветов или духов. Выход из этой ситуации — отдалиться от объекта запаха: вынести цветы в другую комнату или на балкон, выйти подышать свежим воздухом.

Не прозевайте болезнь

Важно вовремя обратить внимание на так называемые симптомы опасности: возникновение за короткий срок болей, необычных по характеру и нарастающих по силе; утренняя боль сразу после сна, боль после физического напряжения, потягивания, кашля… Головная боль, сопровождаемая тошнотой, рвотой, высокой температурой.

Если у вас появляются такие головные боли, это повод обратиться к терапевту. Врач измерит артериальное давление, проведет обследование, назначит анализы. При необходимости направит на дообследование у окулиста, который осмотрит глазное дно и его сосуды; дообследование у невролога.

