Финал «МолоТняКа-2025»: жарко, громко, по-настоящему

Фото Алексея Пирязева. Видео Аллы Захаровой.

Шесть молодых команд, четыре часа живого звука и лишь три победителя! Как это было — в репортаже Myslo.

Финал 17-го сезона тульского фестиваля молодых рок-групп «МолоТняК-2025» прошел на площадке ММЦ «Родина» 6 апреля.

По результатам отборочного тура, проходившего 16 и 17 февраля, в финал попали шесть команд: SAND WITCH (нью-метал; Тула), POLY (альтернативный рок; Новомосковск), «А дальше что?» (инди-рок, альтернативный рок; Алексин), ZASUHA (альтернативный рок; Тула), Revange (инди-рок, прогрессив-рок, метал, эмокор; Тула), MAIN REASON (треш-метал; Тула).

Прелюдия

В «Родине» неспокойно: пространство холла заполняет гомон взволнованных музыкантов, бряцанье струн и топот высоких платформ. Финалисты в последний раз прогоняют свои партии, завершают образы и встречают близких — сегодня их поддержка как нельзя кстати.

Время близится к началу. Как по команде музыканты и зрители построились в долгую черную шеренгу и, бряцая цепями и поблескивая пирсингом, двинулась в концертный зал.

Найти сидячее место трудно — полный аншлаг! Еще немного ожидания — и свет наконец гаснет, софиты обращаются к сцене, колонки прибавляют громкости.

Овации, вступительное слово организаторов, еще овации. Сейчас главное — жеребьевка. По секрету нам рассказали, что каждая группа надеется выступить третьей. В этот раз счастливцами оказались нью-металисты SAND WTCH.

Коллективы поспешно ретировались со сцены, чтобы подготовиться. Пока те заняты, публику разогревают «выпускники» «МолоТняКа-2023» — группа «Те самые».

Толпа, высыпавшая на длинный узкий танцпол, стихийно разделилась на две части. Левая половина не спешила оттаивать от ледяного дождя — стояла неподвижно и изредка подпевала. А вот ребята справа сразу стали согреваться плясками. Танцевальная чума перекинулась с правого берега на левый, и к концу сета «Тех самых» безучастных слушателей не осталось. Краснолицая аудитория со всклоченными прическами тепло проводила саппортов и приготовилась к основному блюду.

Первыми на сцену поднялись новомосковские альтернативщики POLY. Судя по аплодисментам и визгу из зала, в качестве поддержки группа привезла половину родного города.

POLY ворвалась в атмосферу заводной трелью барабанов — группа выложилась на все 100% уже на первом треке «Одна ночь». Но публику как молнией поразило: мертвая стена фанатов испытующе смотрит на сцену в ожидании следующей песни.

«Танцуй» пусть и не заставила слушателей двигаться, зато собрала больше оваций. А на последних двух треках — «Мой яд» и «Что-то о любви» — танцпол будто щелкнул переключателем: публика бодро выкидывает ноги вперед-назад и вертит «мельницу». Провожали первенцев дружным «на бис!».

На протяжении всего выступления фронтгерл группы Полли ни разу не вышла из образа. Сойдя со сцены, она показывает трясущиеся побагровевшие пальцы:

— Фух! — девушка переводит дух, прежде чем заговорить: еще бы, столько прыгать! — Отыграли, наверное, хорошо. Выступать первыми мы не хотели. Но раз так вышло — почему нет? Старались как могли.

Мы очень долго готовились к финалу — не вылезали из репточки две недели. Надеюсь, жюри это увидят и оценят!

А дальше — инди-рок из Алексина. Ребята пошли на рискованный шаг и полностью обновили сет-лист: ни одна из четырех песен еще не звучала на отборочных концертах.

После приветствия наступила неуютно долгая пауза — почему-то группа все никак не могла начать. Наконец воздух разорвали риффы «Клетки».

Однако на первой песне неприятности не закончились. На втором куплете трек «Миллион» онемел: микрофоны просто выключились.

— Мы немного испугались вначале, — отшутился фронтмен.

— Это нас микрофоны испугались! — продолжил кто-то из участников.

За стрессовым «Миллионом» последовал романтичный медляк «Взгляд».

— «Зверя» мы приберегли напоследок… — фронтмен Алексей выдержал интригующую паузу. — Хотите послэмиться?

Услышав заветное слово, мальчишки и девчонки пришли в нечеловеческий восторг. Разгоряченная толпа зашевелилась и, подбадриваемая вокалистом, превратилась в живое месиво. В правом ее конце так вообще происходило что-то запредельное (надеемся, все остались целы).

— К сожалению, выступление прошло не без технических неполадок, — выдыхает вокалист. — Я думаю, что мы чисто на харизме вытянули, — постарались как минимум.

В первый раз у ударника не было «ушей» — их почему-то то включали, то выключали. На второй песне у нас отключили мониторы и микрофоны. Возможно, это было случайно — я не знаю… Надеемся, жюри нас заметят!

Третьи — нью-металисты из Тулы. В том году SAND WITCH дебютировали на фестивале и забрали приз зрительских симпатий. Оно и видно: гитаристу приходится отбиваться от жадных фанатских пальчиков, тянущихся к нему через сцену.

Первая песня — «Спаси меня». Бесконтрольная злая энергия накрыла танцпол с головой. Культурный — по меркам гигов — слэм перерос в настоящий шабаш.

Во главе него — маленькая фигурка вокалистки Валерии. Не дайте себя обмануть — экстрим-вокал у этой девушки почище, чем у здоровых лбов!

— Рвать только так будем! — рявкнула в микрофон девушка. — Надеюсь, вы хорошенько отдохнули, потому что дальше будет мясо!

И мясо было… Жирные риффы и бластбит на «Овцах» превратили шеи фанатов в сверла, вращающиеся на тысячах оборотов.

Агрессия сменилась нежным медляком — зал подсветил «Падшую» фонариками. На последнем треке («Там, где тебя нет») танцпол сплелся объятиями в один большой полумесяц и дружно скакал.

— Ребята сыграли очень хорошо, — голос у Валерии слегка осипший. — Все очень постарались, потому что репетировали мы правда много. Кхм! Насчет своего вокала скажу, что могла бы и лучше, это правда. Честно говоря, мы не рассчитываем попасть в тройку лидеров. Кхм-кхм! Конкуренция очень высокая, так что, скорее всего, нас обойдут…

Четвертая группа — MAIN REASON — самые юные финалисты сезона. Несмотря на возраст, парни играют олдскульный забористый треш.

— Мы на этой сцене будем рвать и метать до последнего! — прорычал вокалист и гитарист Максим.

Сет начался с трека «Камикадзе». Правое крыло танцпола превратилось в настоящую камикадзе-мясорубку. «Гривотрясы» в джинсовых жилетках ритмично выкидывают «козу» и выкрикивают: «Банзай!»

Зал одобрительно загудел, когда Макс объявил следующую песню — их главный хит. На «Терминаторе» обезумевшая от пота и жары толпа танцует из последних сил, пока со сцены на них выливаются килолитры «раскаленного» метала.

Пара последних песен — «Гильотина» и «Саморазрушение» — загипнотизировала даже «сидячих», и те послушно кивают головами в такт.

— За эти несколько месяцев после отборочного тура у нас появился новый трек, — Максим скромно заложил руки за спину.

— В этот раз мы репетировали меньше, чем в прошлый, — признается бас-гитарист Вова, — приехали на концерт буквально из репточки.

— Сегодня отыграли хуже, чем на отборочных, — подтверждает барабанщик Влад, — партии были сложнее, импровизации еще… Плюс финал — волнуемся. Но в целом неплохо. Возможно, попадем в тройку лидеров!

Предпоследними выступают Revange — разножанровые туляки. Первый трек «Ты оставил меня одну» напомнил нам «Арию», «Побег» и «Города» — что-то из российского женского поп-рока, а «Ночь» так и вовсе отдавала Аврил Лавин.

Тонкий вокал Яны пролетел через весь зал и запал в душу прожженным металистам, которые минуту назад готовы были разорвать друг друга. В конце выступления аудитория дружно призналась коллективу в любви, скандируя: «Реванш! Реванш!»

— Отыграли неплохо, — рассказывает вокалистка Яна. — Был момент, когда мы дали лажи — на последней песне. В конце концов, это всего лишь второе наше выступление в таком составе!

Мы сами не можем сказать, в каком стиле играем. Нам нравится экспериментировать. Я как автор песен человек непостоянный: то в одно тянет, то в другое. Поэтому устоявшегося стиля пока нет. Тем не менее надеемся на первое место!

К концу фестиваля танцпол улетучился и частично осел на синих креслах. В ожидании последней группы у сцены неуверенно топчутся три энтузиаста.

«Метамодернисты русской сцены» ZASUHA уже успели выпустить с десяток синглов, но выступают они лишь во второй раз — и снова на «МолоТняКе». В составе этой группы выступает самый старший участник: вокалисту Анатолию 31 год.

Первые аккорды песни «Мои дни» призвали отдохнувших слушателей подойти к сцене. Горстка самых стойких фанатов в один прыжок оказывается у сцены.

Следом группа презентует новый сингл — «Такая», трек «Погоди» и «Дофамин». Последний они представили на отборочном туре. К слову, с промоушеном у банды все в порядке: в прошлый раз фанаты получали «дофаминки», а в этот — возможность выиграть первый эксклюзивный мерч.

— Играть последними тяжело, — говорит запыхавшийся Анатолий, — потому что долго ждешь, переживаешь эмоции. Приходишь с зарядом, а потом настрой немного уходит на спад. Но ничего: на сцене все ощущения возвращаются.

Отыграли мы отлично! Рассчитываем на первое и только на первое место!

Ну, кто же?!

Пока судейская коллегия подсчитывает голоса, слушателей развлекает группа KreepShow. После часа ожидания на сцену выходит Большое музыкальное жюри:

Анна Крючкова — художественный руководитель проекта, преподаватель вокала в музыкальной школе для детей и взрослых MUSICMASTER, фронтгерл группы Fox Major,

Sodomelle Flavian — концертный фотограф, руководитель контент-агентства,

Алексей Миронов — музыкальная компания «БАСТОН»,

Владимир Комонов — фронтмен, вокалист группы The Overdosed,

Сергей Ежов — саунд-продюсер HALAT-records,

Андрей Лубенец — журналист, телеведущий,

Валерий Лейман — руководитель музыкальной студии Sound Port,

Назар Камбаров — гитарист группы «ТЕ САМЫЕ», преподаватель игры на гитаре.

После долгого обсуждения жюри называет победителей 17-го сезона «МолоТняКа»:

3-е место — MAIN REASON,

2-е место — ZASUHA,

Гран-при — SAND WITCH.

— Мы безумно рады! — улыбается Валерия, вокалистка SAND WITCH. — Я совсем не ожидала, что мы займем первое место. Я думала, что Гран-при заберет либо Revange, либо ZASUHA, — было очень приятно их слушать.

Большое спасибо «МолоТняКу»! Мы будем дальше стараться. Это не конец, а только начало!

Приз зрительских симпатий забрала группа POLY, а Revange и «А дальше что?» получили дипломы за участие в финале.

Наград в специальных номинациях удостоились:

«Лучший барабанщик» — Владислав Лозовский (MAIN REASON),

«Лучший гитарист»— Александр Санталов (Revange),

«Лучший басист» — Даниил Логачев (Revange),

«Лучший фронтмен» — Анатолий Калинин (ZASUHA).

Помимо дипломов, участникам вручили подарки — сертификаты на покупку музыкальной аппаратуры от компании «БАСТОН», сертификаты на профессиональную фотосъемку от Sodomille Flavian и месяц бесплатных репетиций на студии Sound Port.

Ведущая и руководитель фестиваля «МолоТняК» Анастасия Асфандиярова:

Анастасия Асфандиярова — Фестиваль опять собрал полный зал! Была не только молодежь, но и публика старше 35 лет — родственники выступающих и опытные музыканты. Огромное спасибо молодежному центру «Родина», который приютил фестиваль у себя! Сейчас трудно загадывать, каким будет следующий «МолоТняК»: в Туле не осталось концертной площадки для проведения такого технически сложного мероприятия. Возможно, фестиваль перейдет в новый формат. Прием заявок на следующий сезон традиционно начнется 11 ноября 2025 года — в День барабанщика. Оставаться в курсе последних событий тульской молодежной рок-сцены можно в группе «МолоТняКа» в соцсети «ВКонтакте».

Еще больше подробностей — в видеорепортаже Аллы Захаровой.