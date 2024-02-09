Вьетнам и Тай быстрого приготовления: пробуем редкие азиатские «бэпэшки»

Всякий раз, когда мы делаем обзор ресторанных блюд, вы пишете в комментариях: «Где поесть, где поесть… Дома!» А если хочется Том Ям или Фо Бо? А если еще чего-то такого, остренького, азиатского? Вы опять скажете «дома»? Собственно, почему бы и нет.

Сегодня пробуем Таиланд и Вьетнам, только быстрого приготовления. Согласитесь, иногда такого очень хочется!

В Туле лапшу быстрого приготовления, привезенную из далеких солнечных стран можно купить в сетевых магазинах. Mama, например, есть и в «Магните», и в «СПАРах», и много где еще. Основными же локациями, где любители могут пополнить запасы азиатских «бомж-пакетов», стали «Глобус» и «Перекресток». А еще — вьетнамское кафе Pho Dat Viet в «Гостинке» — там их продают в достаточном количестве. Но есть нюанс: не на всех есть русский перевод, поэтому о том, как их готовить, что у них внутри, какой вкус, острые ли они, можно узнать, только спросив или загнав картинку в Гугл Фото.

Вот что мы купили:

Четыре из них нужно было просто заварить на три минуты, добавив любименький глутамат))) и специи, одну — Ansung — пришлось варить. Все «бэпэшки», кроме «Фо Бо», — пшеничные. В общем, они все разные, сравнивать их не будем, просто расскажем о том, съедобно это вообще или нет.

Поехали!

Лапша LAU THAI («Глобус»)

Вес: 60 г.

Цена: 79 руб.

Сделано во Вьетнаме.

Лапша в сухом виде легкая, легко крошится. Целых 4 пакетика с наверняка вредными, но точно вкусными добавками: суповая основа, сушеные овощи, специи и масло. В составе, написанном на упаковке, есть несколько ингредиентов «Е» (всякие разрыхлители, стабилизаторы и т. д.), они есть во всех купленных «бэпэшках». Также в составе заявлено пальмовое масло. Есть и вполне себе натуральные ингредиенты.

Вкусная! По консистенции самой лапши — ну чистый «дошик»! Но запах и вкус — совсем другое дело. Азиатское! Четкая нотка лемонграсса, овощи и чили — настоящая тайская лапша, кто пробовал — знает.

Острая, но в меру: то что нужно, с утра «вспоминаться» точно не будет. Понравилась легкая, хорошенько запеченная лапша. В общем, советуем.

Лапша KIMCHI («Глобус»)

Вес: 80 г.

Цена: 79 руб.

Сделано во Вьетнаме.

Это лапша того же производителя, что и LAU THAI, поэтому описывать ее неготовую особого смысла нет. Отметим, что в ней присутствует куркума, другой набор овощей, ароматизаторы рыбы, яиц и соевых бобов.

Несмотря на название, лапша совсем неострая, приятная, пахнет перчиком. Нежная и мягкая. Кипяток сделал из «гербария» настоящие зелень и овощи, один из пакетиков добавил аромата специй, еще один сделал воду бульоном… Что сказать — магия «бэпэшки»! Отметим, что эта лапша больше всего похожа на нашу, привычную.

Лапша ANSUNG («Глобус»)

Вес: 125 г.

Цена: 178 руб.

Сделано в Корее.

Огромный брикет толстенной лапши + всего один «пакетик вкуса». И да — эту «бэпэшку» нужно варить, в отличие от всех остальных. Но недолго: 4 минуты в микроволновке — и она готова.

В составе производитель заявил пшеничную лапшу, картофельный крахмал, пальмовое масло, рисовую муку, специи и их экстракты (даже экстракт зеленого чая). В сушеном бульоне есть сушеные водоросли и грибы, чили и прочая, прочая…

Эта лапша нам не понравилась. Несмотря на то, что готовили мы ее в соответствии с инструкцией, она разварилась, стала клейкой и разбрюзгшей. Зелень развернулась и вяло плавала в бульоне огромными кусками.

Лапша оказалась реально острой. Но это скорее плюс, чем минус. Тем не менее эта тарелка осталась после эксперимента почти нетронутой.

Лапша MAMA («Перекресток»)

Вес: 90 г.

Цена: 155 руб.

Сделано в Таиланде.

Mama — самая распространенная «бэпэшка» из «экзотов». Мы взяли Mama Yellow Curry — это небольшая порция лапши с тремя «вкус-пакетами» и почти традиционным составом. Из необычного: здесь добавлено сухое кокосовое молоко, в приправах — карри.

Забегая вперед, скажем, что эту лапшу схомячили первой. Нежная, вкусно пахнет, при этом запах совсем нехимозный. На вкус островатая, но в меру. Сама лапша легкая, почти невесомая. Бульон необычный — непрозрачный, сладковатый, вкусный. Эта лапша — наш победитель, рекомендуем!

«Фо Бо»

(Купили во вьетнамском кафе)

Вес: 65 г.

Цена: 150 руб.

Сделано во Вьетнаме.

Это единственная рисовая лапша из всех. И это снова тот же вьетнамский производитель Vifon. На упаковке читаем: рисовая лапша быстрого приготовления со вкусом говядины. Приятный набор специй: корица, гвоздика, анис, имбирь. Есть сушеные овощи.

Это самый специфический вкус из всех сегодня закупленных. Ну просто потому что это Фо Бо. Несмотря на то, что это всего лишь «бэпэшка», по вкусу она очень приятная и действительно напоминает этот вьетнамский суп. Эта лапша мягкая и вкусная, бульон не острый. Нам понравился, рекомендуем!

Итоги:

Самая дорогая и самая большая — корейская Ansung (178 руб.).

Самая вкусная — Mama и «Фо Бо».