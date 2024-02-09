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Вьетнам и Тай быстрого приготовления: пробуем редкие азиатские «бэпэшки»

Вьетнам и Тай быстрого приготовления: пробуем редкие азиатские «бэпэшки»

Вкусный проект Myslo: пробуем еду и делимся впечатлениями!

Всякий раз, когда мы делаем обзор ресторанных блюд, вы пишете в комментариях: «Где поесть, где поесть… Дома!» А если хочется Том Ям или Фо Бо? А если еще чего-то такого, остренького, азиатского? Вы опять скажете «дома»? Собственно, почему бы и нет.

Сегодня пробуем Таиланд и Вьетнам, только быстрого приготовления. Согласитесь, иногда такого очень хочется!

В Туле лапшу быстрого приготовления, привезенную из далеких солнечных стран можно купить в сетевых магазинах. Mama, например, есть и в «Магните», и в «СПАРах», и много где еще. Основными же локациями, где любители могут пополнить запасы азиатских «бомж-пакетов», стали «Глобус» и «Перекресток». А еще — вьетнамское кафе Pho Dat Viet в «Гостинке» — там их продают в достаточном количестве. Но есть нюанс: не на всех есть русский перевод, поэтому о том, как их готовить, что у них внутри, какой вкус, острые ли они, можно узнать, только спросив или загнав картинку в Гугл Фото.

Вот что мы купили:

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Четыре из них нужно было просто заварить на три минуты, добавив любименький глутамат))) и специи, одну — Ansung — пришлось варить. Все «бэпэшки», кроме «Фо Бо», — пшеничные. В общем, они все разные, сравнивать их не будем, просто расскажем о том, съедобно это вообще или нет.

Поехали!

 

Лапша LAU THAI («Глобус»)

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Вес: 60 г.

Цена: 79 руб.

Сделано во Вьетнаме.

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Лапша в сухом виде легкая, легко крошится. Целых 4 пакетика с наверняка вредными, но точно вкусными добавками: суповая основа, сушеные овощи, специи и масло. В составе, написанном на упаковке, есть несколько ингредиентов «Е» (всякие разрыхлители, стабилизаторы и т. д.), они есть во всех купленных «бэпэшках». Также в составе заявлено пальмовое масло. Есть и вполне себе натуральные ингредиенты.

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Вкусная! По консистенции самой лапши — ну чистый «дошик»! Но запах и вкус — совсем другое дело. Азиатское! Четкая нотка лемонграсса, овощи и чили — настоящая тайская лапша, кто пробовал — знает.

Острая, но в меру: то что нужно, с утра «вспоминаться» точно не будет. Понравилась легкая, хорошенько запеченная лапша. В общем, советуем.

 

Лапша KIMCHI («Глобус») 

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Вес: 80 г.

Цена: 79 руб.

Сделано во Вьетнаме.

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Это лапша того же производителя, что и LAU THAI, поэтому описывать ее неготовую особого смысла нет. Отметим, что в ней присутствует куркума, другой набор овощей, ароматизаторы рыбы, яиц и соевых бобов.

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Несмотря на название, лапша совсем неострая, приятная, пахнет перчиком. Нежная и мягкая. Кипяток сделал из «гербария» настоящие зелень и овощи, один из пакетиков добавил аромата специй, еще один сделал воду бульоном… Что сказать — магия «бэпэшки»! Отметим, что эта лапша больше всего похожа на нашу, привычную.

 

Лапша ANSUNG («Глобус»)

_ZYB3909.JPG

Вес: 125 г.

Цена: 178 руб.

Сделано в Корее.

_ZYB3919.JPG

Огромный брикет толстенной лапши + всего один «пакетик вкуса». И да — эту «бэпэшку» нужно варить, в отличие от всех остальных. Но недолго: 4 минуты в микроволновке — и она готова. 

В составе производитель заявил пшеничную лапшу, картофельный крахмал, пальмовое масло, рисовую муку, специи и их экстракты (даже экстракт зеленого чая). В сушеном бульоне есть сушеные водоросли и грибы, чили и прочая, прочая…

_ZYB3924.JPG

Эта лапша нам не понравилась. Несмотря на то, что готовили мы ее в соответствии с инструкцией, она разварилась, стала клейкой и разбрюзгшей. Зелень развернулась и вяло плавала в бульоне огромными кусками. 

Лапша оказалась реально острой. Но это скорее плюс, чем минус. Тем не менее эта тарелка осталась после эксперимента почти нетронутой.

 

Лапша MAMA («Перекресток»)

_ZYB3914.JPG

Вес: 90 г.

Цена: 155 руб.

Сделано в Таиланде.

_ZYB3920.JPG

Mama — самая распространенная «бэпэшка» из «экзотов». Мы взяли Mama Yellow Curry — это небольшая порция лапши с тремя «вкус-пакетами» и почти традиционным составом. Из необычного: здесь добавлено сухое кокосовое молоко, в приправах — карри.

_ZYB3923.JPG

Забегая вперед, скажем, что эту лапшу схомячили первой. Нежная, вкусно пахнет, при этом запах совсем нехимозный. На вкус островатая, но в меру. Сама лапша легкая, почти невесомая. Бульон необычный — непрозрачный, сладковатый, вкусный. Эта лапша — наш победитель, рекомендуем!

 

«Фо Бо»

(Купили во вьетнамском кафе)

_ZYB3915.JPG

Вес: 65 г.

Цена: 150 руб.

Сделано во Вьетнаме.

_ZYB3921.JPG

Это единственная рисовая лапша из всех. И это снова тот же вьетнамский производитель Vifon. На упаковке читаем: рисовая лапша быстрого приготовления со вкусом говядины. Приятный набор специй: корица, гвоздика, анис, имбирь. Есть сушеные овощи.

_ZYB3926.JPG

Это самый специфический вкус из всех сегодня закупленных. Ну просто потому что это Фо Бо. Несмотря на то, что это всего лишь «бэпэшка», по вкусу она очень приятная и действительно напоминает этот вьетнамский суп. Эта лапша мягкая и вкусная, бульон не острый. Нам понравился, рекомендуем!

 

Итоги:

Самая дорогая и самая большая — корейская Ansung (178 руб.).

Самая вкусная — Mama и «Фо Бо».

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