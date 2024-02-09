Неделя науки 2024, концерт Rock Privet и Лыжня России: выходные в Туле

Неделя науки 2024
Где: Кластер «Октава».
С 5 по 10 февраля в «Октаве» пройдет Неделя науки 2024. А это значит, что пришло время развивать свои знания и расширять горизонты в различных научных областях.
В течение всей недели вас будет ждать: фестиваль научного кино, лекции российских и тульских ученых, выставочная экспозиция молодежных проектов, проектов вузов и инновационных предприятий, игротека научных игр, турниры.
Полная программа по ссылке.
Rock Privet
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2000 руб.
9 февраля в Concert Hall выступит группа Rock Privet. Проект Наиля Шариязданова существует уже седьмой год и за это время набрал серьёзные обороты. Их видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров, а уровень шоу неизменно растёт.
На концерте Rock Privet вас ждут драйвовая программа, все самые любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры новых номеров в формате фирменной рок-дискотеки. Команда готовится порадовать своих поклонников целой обоймой зажигательных боевиков, наиболее тепло принимаемых публикой, а также парой неожиданных сюрпризов.
Лыжня России
Где: Лыжероллерный центр «Веденино».
10 февраля Тульская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России».
Квартирники в кафе «Октавы»
Где: Кластер «Октава».
10 февраля в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит Darchoir — творческий коллектив Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского. Основа репертуара коллектива образцы мировой музыкальной культуры, аранжированные и исполненные в стиле gospel (госпел), который лег в основу современной музыки.
Белые розы, розовые слоны
Где: Тульский камерный драматический театр.
10 февраля в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны».
Мастер и Маргарита
Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.