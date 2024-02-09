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Неделя науки 2024, концерт Rock Privet и Лыжня России: выходные в Туле

Неделя науки 2024, концерт Rock Privet и Лыжня России: выходные в Туле

А еще квартирник в кафе «Октавы» и спектакль по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны» — в нашем обзоре.

Неделя науки 2024

Когда: 5-10 февраля.

Где: Кластер «Октава».

Неделя науки 2024

С 5 по 10 февраля в «Октаве» пройдет Неделя науки 2024. А это значит, что пришло время развивать свои знания и расширять горизонты в различных научных областях.

В течение всей недели вас будет ждать: фестиваль научного кино, лекции российских и тульских ученых, выставочная экспозиция молодежных проектов, проектов вузов и инновационных предприятий, игротека научных игр, турниры.

Полная программа по ссылке.

 

Rock Privet

Когда: 9 февраля, пятница, 20.00.
Где: Concert Hall.

Стоимость: от 2000 руб.

Rock Privet

9 февраля в Concert Hall выступит группа Rock Privet. Проект Наиля Шариязданова существует уже седьмой год и за это время набрал серьёзные обороты. Их видеоклипы набирают сотни тысяч просмотров, а уровень шоу неизменно растёт.

На концерте Rock Privet вас ждут драйвовая программа, все самые любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры новых номеров в формате фирменной рок-дискотеки. Команда готовится порадовать своих поклонников целой обоймой зажигательных боевиков, наиболее тепло принимаемых публикой, а также парой неожиданных сюрпризов.

 

Лыжня России

Когда: 10 февраля, суббота, 11.30.

Где: Лыжероллерный центр «Веденино».

Лыжня России

10 февраля Тульская область присоединится к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». 

 

Квартирники в кафе «Октавы»

Когда: 10 февраля, суббота, 19.00.

Где: Кластер «Октава».

Квартирники в кафе «Октавы»

10 февраля в кафе «Октавы» в рамках квартирников выступит Darchoir — творческий коллектив Тульского колледжа искусств им. А.С. Даргомыжского. Основа  репертуара коллектива образцы мировой музыкальной культуры, аранжированные и исполненные в стиле gospel (госпел), который лег в основу современной музыки. 

 

Белые розы, розовые слоны

Когда: 10 февраля, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Белые розы, розовые слоны

10 февраля в Тульском камерном драматическом театре состоится премьера спектакля по одноименной пьесе Уильяма Гибсона «Белые розы. Розовые слоны». 

В своей пьесе американский драматург рассказывает удивительную историю о монахине Молли Иган и судье Генри Пулэски. Молли участвует в пикетировании лаборатории, которая изготавливает ядерное оружие, вследствие чего в четвертый раз оказывается в суде. Генри проникается мыслями Молли и пытается ей всячески помочь.

 

а что в кино?

Мастер и Маргарита

Москва 30-х годов. Известный писатель на взлете своей карьеры внезапно оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, коллеги демонстративно избегают встречи, в считанные дни он превращается в изгоя. Вскоре после этого он знакомится с Маргаритой, которая становится его возлюбленной и музой.

Воодушевленный ее любовью и поддержкой писатель берется за новый роман, где персонажи — это люди из его окружения, а главный герой — загадочный Воланд, прообразом которого становится недавний знакомый иностранец. Писатель уходит с головой в мир своего романа и постепенно перестает замечать, как вымысел и реальность сплетаются в одно целое.
 

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сегодня, в 16:57 0
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