Протекла крыша в многоквартирном доме: что делать?

За содержание общедомового имущества отвечает управляющая компания. И если в результате эксплуатации этого имущества жильцам нанесен ущерб, ответственность за это несет также УК. Так что если крыша протекла и в квартире испорчен ремонт и мебель, спрашивать нужно с «управляшки». Как? Расскажем!
Алгоритм действий
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Самостоятельно фиксируем факт протечки — делаем фото и видео.
- Если протечка случилась днем, звоним в УК. Также заявку можно оставить в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», если оно есть. В вечернее и ночное время набираем номер аварийно-диспетчерской службы и сообщаем ей о проблеме. Например, аварийно-диспетчерская служба большинства, но не всех УК Тулы — 56-54-54. Информация о контактном номере вашей УК и аварийной службы имеется на квитанциях за квартиру.
- В течение 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу представители управляющей организации должны прибыть и составить акт. При невозможности подписания акта собственником (или его представителем) акт подписывает исполнитель и два незаинтересованных лица, например соседи.
Акт составляют в двух экземплярах: один — собственнику, второй остается у исполнителя (основание — п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).
- В течение суток УК должна устранить протечку (приложение № 2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170). Разговоры о том, что здесь требуется капитальный ремонт, неуместны, УК обязана содержать крышу в нормативном состоянии и выполнять текущий ремонт до начала капремонта. Просьбы подождать начала строительного сезона также неуместны. Течет сейчас — устранять причину нужно тоже сейчас!
- В случае причинения ущерба имуществу жильцов УК должна его компенсировать, например закупить материалы и сделать ремонт своими силами или же выплатить компенсацию.
- Если УК не выполнила обязательства в положенный срок, нужно продублировать обращение, но уже в письменной форме. На копии обращения в УК должны поставить отметку о получении с датой и желательно с печатью.
Заявление о протечке можно отправить и заказным письмом с уведомлением. Тогда оно считается полученным по умолчанию.
Одновременно с этим можно подать жалобу на бездействия УК в Государственную жилищную инспекцию, приложив копию обращения в «управляшку». Если обращение изначально было подано через приложение «Госуслуги.Дом», там можно в один клик перенаправить электронную жалобу в надзорное ведомство.
К сожалению, на этом быстрые сроки заканчиваются. У ГЖИ на проверку обращения есть целый месяц — 30 дней. По окончании вы должны получить письменный ответ, а УК — получить от инспекции предписание об устранении протечки.
Если УК игнорирует
Допустим, представители управляющей компании не составили акт или недостаточно подробно описали причину протечки и ее последствия. Собственники могут обратиться в любую экспертную организацию для составления заключения: зафиксировать факт протечки, установить ее причины, объем повреждений и ущерб.
Затем отправьте в УК досудебную претензию: либо отнесите лично (в двух экземплярах), либо заказным письмом с уведомлением.
Иногда достаточно продемонстрировать серьёзность своих намерений, чтобы управляющая компания начала шевелиться.
В претензии нужно описать обстоятельства появления протечки, историю обращений в УК, свои требования и сроки, в которые вы считаете необходимым их удовлетворить. Обычно это 10 дней со дня получения претензии. Эта дата будет указана в отметке УК на вашем экземпляре или в уведомлении, если претензия отправлена почтой.
В тексте обязательно ссылайтесь на нормы права, регулирующие ваши отношения с УК в данной ситуации. Последняя строка — сообщение о том, что в случае отказа удовлетворить требования вы обратитесь в суд.
К досудебной претензии прикладываете копии документов: акта о протечке, заключения оценщика, подтверждения ваших обращений в УК (заявления с пометкой о регистрации или уведомления о доставке писем) и перечень этих документов.
К счастью, как показывает практика, если в результате протечек нанесен ущерб собственникам квартир, чаще всего без суда не обойтись.
УК продолжает не замечать обращение или «кормит завтраками»? Подавайте в суд. К слову, если ваш дом построен недавно и еще на гарантии, потребовать компенсацию можно и у застройщика. Но в любом случае на этом этапе необходима квалифицированная оценка ситуации и полный комплект документов.
Какие документы нужны для суда:
- Акт о факте протечки. Если УК отказалась его оформлять, составьте его сами, а подписи просите поставить соседей.
- Копия заявления в УК или подтверждённый отказ его принять.
- Фото и видео ущерба.
- Документы об оценке ущерба (протокол осмотра оценщика, товарные чеки за материалы, купленные для ремонта).
- Копия досудебной претензии с пометкой о вручении.
- Исковое заявление, в котором указаны все детали общения с УК (повторяет досудебную претензию), копия паспорта и документа, подтверждающего право собственности на квартиру, подтверждение регулярной и своевременной оплаты услуг ЖКХ (оплаченные счета или справку об отсутствии задолженностей).
Госпошлину платить не нужно — иски по статье о защите прав потребителей от неё освобождены.
На какие статьи закона ссылаться
- Ст. 161 ЖК РФ обязывает УК содержать общедомовое имущество в надлежащем состоянии.
- Часть 1 ст. 165 ст. 16 ЖК РФ: размер платы за ЖКУ установлен в размере, достаточном для содержания жилья. Если УК ссылается на отсутствие средств, используйте этот пункт.
- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491, п. 42: УК несёт ответственность (в том числе материальную) за ненадлежащее выполнение своих обязательств.
- Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170, прил. № 2: протечки кровли в отдельных местах должны устраняться в течение 24 часов с момента поступления жалобы.
- Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ № 6464/10 от 29.09.2010: все текущие работы по содержанию жилья обязана выполнять УК, вне зависимости от того, прописаны ли они в договоре.