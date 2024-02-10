Протекла крыша в многоквартирном доме: что делать?

Февраль и март — месяцы текущих крыш. Именно они наглядно показывают качество работы УК. Если она подготовилась к зимнему периоду спустя рукава, то результат не заставит себя ждать.

За содержание общедомового имущества отвечает управляющая компания. И если в результате эксплуатации этого имущества жильцам нанесен ущерб, ответственность за это несет также УК. Так что если крыша протекла и в квартире испорчен ремонт и мебель, спрашивать нужно с «управляшки». Как? Расскажем!

Алгоритм действий

Самостоятельно фиксируем факт протечки — делаем фото и видео. Если протечка случилась днем, звоним в УК. Также заявку можно оставить в мобильном приложении «Госуслуги.Дом», если оно есть. В вечернее и ночное время набираем номер аварийно-диспетчерской службы и сообщаем ей о проблеме. Например, аварийно-диспетчерская служба большинства, но не всех УК Тулы — 56-54-54. Информация о контактном номере вашей УК и аварийной службы имеется на квитанциях за квартиру. В течение 12 часов с момента обращения в аварийно-диспетчерскую службу представители управляющей организации должны прибыть и составить акт. При невозможности подписания акта собственником (или его представителем) акт подписывает исполнитель и два незаинтересованных лица, например соседи.

Акт составляют в двух экземплярах: один — собственнику, второй остается у исполнителя (основание — п. 152 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам, Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). В течение суток УК должна устранить протечку (приложение № 2 к Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170). Разговоры о том, что здесь требуется капитальный ремонт, неуместны, УК обязана содержать крышу в нормативном состоянии и выполнять текущий ремонт до начала капремонта. Просьбы подождать начала строительного сезона также неуместны. Течет сейчас — устранять причину нужно тоже сейчас! В случае причинения ущерба имуществу жильцов УК должна его компенсировать, например закупить материалы и сделать ремонт своими силами или же выплатить компенсацию. Если УК не выполнила обязательства в положенный срок, нужно продублировать обращение, но уже в письменной форме. На копии обращения в УК должны поставить отметку о получении с датой и желательно с печатью.

Заявление о протечке можно отправить и заказным письмом с уведомлением. Тогда оно считается полученным по умолчанию.



Одновременно с этим можно подать жалобу на бездействия УК в Государственную жилищную инспекцию, приложив копию обращения в «управляшку». Если обращение изначально было подано через приложение «Госуслуги.Дом», там можно в один клик перенаправить электронную жалобу в надзорное ведомство.

К сожалению, на этом быстрые сроки заканчиваются. У ГЖИ на проверку обращения есть целый месяц — 30 дней. По окончании вы должны получить письменный ответ, а УК — получить от инспекции предписание об устранении протечки.

Если УК игнорирует

Допустим, представители управляющей компании не составили акт или недостаточно подробно описали причину протечки и ее последствия. Собственники могут обратиться в любую экспертную организацию для составления заключения: зафиксировать факт протечки, установить ее причины, объем повреждений и ущерб.

Затем отправьте в УК досудебную претензию: либо отнесите лично (в двух экземплярах), либо заказным письмом с уведомлением.

Иногда достаточно продемонстрировать серьёзность своих намерений, чтобы управляющая компания начала шевелиться.

В претензии нужно описать обстоятельства появления протечки, историю обращений в УК, свои требования и сроки, в которые вы считаете необходимым их удовлетворить. Обычно это 10 дней со дня получения претензии. Эта дата будет указана в отметке УК на вашем экземпляре или в уведомлении, если претензия отправлена почтой.

В тексте обязательно ссылайтесь на нормы права, регулирующие ваши отношения с УК в данной ситуации. Последняя строка — сообщение о том, что в случае отказа удовлетворить требования вы обратитесь в суд.

К досудебной претензии прикладываете копии документов: акта о протечке, заключения оценщика, подтверждения ваших обращений в УК (заявления с пометкой о регистрации или уведомления о доставке писем) и перечень этих документов.

К счастью, как показывает практика, если в результате протечек нанесен ущерб собственникам квартир, чаще всего без суда не обойтись.

УК продолжает не замечать обращение или «кормит завтраками»? Подавайте в суд. К слову, если ваш дом построен недавно и еще на гарантии, потребовать компенсацию можно и у застройщика. Но в любом случае на этом этапе необходима квалифицированная оценка ситуации и полный комплект документов.

Какие документы нужны для суда:

Акт о факте протечки . Если УК отказалась его оформлять, составьте его сами, а подписи просите поставить соседей.

. Если УК отказалась его оформлять, составьте его сами, а подписи просите поставить соседей. Копия заявления в УК или подтверждённый отказ его принять.

или подтверждённый отказ его принять. Фото и видео ущерба .

. Документы об оценке ущерба (протокол осмотра оценщика, товарные чеки за материалы, купленные для ремонта).

(протокол осмотра оценщика, товарные чеки за материалы, купленные для ремонта). Копия досудебной претензии с пометкой о вручении.

с пометкой о вручении. Исковое заявление, в котором указаны все детали общения с УК (повторяет досудебную претензию), копия паспорта и документа, подтверждающего право собственности на квартиру, подтверждение регулярной и своевременной оплаты услуг ЖКХ (оплаченные счета или справку об отсутствии задолженностей).

Госпошлину платить не нужно — иски по статье о защите прав потребителей от неё освобождены.

На какие статьи закона ссылаться