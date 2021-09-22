Врачи-иностранцы о любви к России, русском языке и призвании спасать людей

Они родились за тысячи километров от Тулы, но судьба их сложилась так, что свой дом они обрели именно в нашем городе, здесь же создали семью и построили карьеру.

Сегодня 77 врачей из других стран и регионов работают в Тульской области. Кто-то из них переехал сюда много лет назад, кто-то – совсем недавно, но для каждого из них Россия стала второй родиной, а Тула — родным домом.

Герои нашей публикации — медики, которые каждый день стоят на страже здоровья туляков. Те, кто своим примером опровергает пословицу «где родился, там и пригодился».

Мохаммад Башир, 52 года. Родился в Афганистане. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургических болезней Тульского мединститута, врач детский хирург, уролог-андролог в детском хирургическом отделении БСМП им. Д. Я. Ваныкина .

– В Туле я живу с 1992 года, стаж моей работы в медицине — 29 лет.

Я родом из Афганистана, город Кабул. А вот медицинское образование получал в Таджикистане еще во времена СССР. Я очень люблю русский язык и говорю на нем без акцента — такие легендарные учителя у нас были! Они с нами очень упорно занимались, да и мы сами стремились выучить язык. Уже 20 лет я преподаю в нашем медицинском институте в Туле и вижу, что студенты тогда и сейчас отличаются друг от друга. В СССР к образованию в медвузах относились очень серьезно, там учились самые достойные, и, естественно, ни о каких платных местах речи не было.

Когда я читаю студентам лекции, то не стою за трибуной, а хожу между рядами, по залу. И многие говорят, что когда не видят меня, а только слышат мой голос, даже не думают, что я нерусский. Ну а когда уже видят внешность, всё становится понятно (смеется). А если я в маске и шапочке, вообще не догадаешься!

Афганистан — страна достаточно специфическая. Там люди, которые хотят учиться и стать достойными членами общества, становятся либо врачами, либо педагогами, либо военными. Вот эти три профессии имеют вес, и уже с раннего детства ты для себя выбираешь, кем хочешь стать и в какой вуз поступить.

В школе я учился на отлично, и отец сказал: «Сын, тебе надо поступать в медицинский вуз». Тогда в Афганистане только начинались военные действия, которые, к сожалению, продолжаются до сих пор, сейчас там обстановка даже хуже и страшнее, и отец очень хотел, чтобы я выбрал мирную профессию. А врач всегда нужен в любом обществе, это так важно — помогать людям.

Когда я приехал из Таджикистана в Россию, страна удивила меня великолепными просторами. Здесь столько места, свежий воздух, потрясающие растения, цветы…

После горных стран русские леса показались мне просто сказочными. Я сразу влюбился в эту страну. Тем более на моем пути мне встретились такие хорошие люди.

Я вообще ни разу в Туле не встретил человека, который бы оставил неприятное впечатление. Судьба сводит меня с такими людьми, что многие потом становятся хорошими друзьями или близкими знакомыми.

В Афганистане я не был уже четыре года. Это просто небезопасно. До этого раз в год всегда ездил – у меня там остались родители, братья, сестры, тоже все врачи. Конечно, скучаю, но я очень занят, провожу на работе целые дни, порой дежурю в выходные, поэтому времени на тоску немного. К тому же у меня много научной работы, работы со студентами.

За столько лет жизни в России я обрусел. Мне нравятся русские традиции, их знание обогащает и культурно, и духовно. У меня много друзей в Туле, Москве, других городах России. Из русской кухни я больше всего полюбил блинчики. Впервые попробовал их в студенческой столовой и – влюбился. Это очень вкусно! Нравятся щи, борщ – в Афганистане вообще нет первых блюд, а я как врач знаю, что горячие первые блюда очень полезны, особенно для такого климата, как в России, где много холодных дней.

Я своих друзей тоже угощаю своей национальной едой. Я неплохо готовлю (смеется) – плов, манты, самса, лепешки...

В Туле очень люблю Центральный парк. После дежурства в больнице на ул. Мира люблю пройтись пешком по парку, особенно заглянуть в его дальние уголки, где нет людей, и там подумать, поразмышлять. Анализ дня на свежем воздухе очень полезен.

Знаю, что в России есть пословица «где родился, там и пригодился». А я последние десять лет своим друзьям говорю – давайте ее поменяем: ты пригодился там, где нужен на тот исторический период, который сложился в твоей судьбе. Если ты не можешь реализовать себя в той стране, где родился, то можно сделать это в другой – там, где в тебе нуждаются. Я чувствую, что очень нужен своим тульским пациентам, меня каждый день ждут в операционной, любят и уважают, и это очень ценно.

В Туле я чувствую себя максимально комфортно, у меня всё получается! Я по городу хожу, гуляю и чувствую себя настоящим туляком.

29 лет я отдал детскому здравоохранению Тульской области. Я не жалею ни секунды, что судьба свела меня с Россией и с Тулой. Ко мне на прием уже приводят своих детей пациенты, которых я оперировал детьми. Это дорогого стоит.

В Туле у меня родились пять детей. Старшая дочь Анастасия работает ассистентом стоматолога, вторая дочь Виктория учится в медицинском институте в Курске, сын Насир – так назвала его моя мама – ходит в 3-й класс, дочке Марине 5,5 лет и самому маленькому, Муниру, – 3,5 года.

В нашей семье Мохаммад – это фамилия, а мое имя Башир, но пишется оно после фамилии. Отчество у нас в документах не пишется. Некоторые пациенты называют меня Мохаммад, кто-то – доктор Башир, кто-то – просто Башир.

Для меня родина – это Афганистан, по природе я афганец, но родное место, где мне приятно, комфортно жить и где я отдыхаю душой, – это Россия. Я даже на всех чемпионатах мира по футболу болею за нашу, российскую команду. Я туляк!

Тимофей Максименко, 30 лет. Родился в Горловке Донецкой области. Врач-онколог в поликлинике Тульского областного онкологического диспансера.



С женой Евгенией.

– Работаю в Туле с марта 2021 года. Сюда переехал с семьей из Луганской Народной Республики и вот уже семь месяцев принимаю туляков в поликлинике областного онкологического диспансера.

Из Украины мы с семьей переехали по всем известной причине… Если можно так сказать, из разрушенной страны в цивилизацию. Принять такое решение было непросто – на родине остались отчий дом, родственники, друзья. Мы оставили прошлую работу — я шесть лет проработал в Республиканском онкологическом диспансере в торакальном отделении. Уезжать было очень тяжело оттуда, где прожил всю жизнь.

Но я достаточно быстро реабилитировался, если можно так сказать, прижился в Туле и уже чувствую себя здесь в своей тарелке. Тем более что Тула встретила меня радушно, город оказался очень гостеприимным.

Я сменил работу в операционной на поликлиническую, но мечтаю со временем вернуться в стационар. Хочется расти в этом плане, совершенствоваться. В поликлинике работа интересная, разнообразная, но как молодому специалисту мне хотелось бы больше развиваться в оперативной деятельности.

Врач — самая благородная профессия, и, сколько себя помню, я мечтал работать только в медицине. То, что это будет онкология, я решил уже ближе к окончанию института. Это очень интересная область медицины, большой диапазон нозологических форм, объемные интересные оперативные вмешательства. В моей семье никогда не было врачей, но меня сильно интересовала анатомия, еще в школе. Плакаты, учебники, я ими зачитывался, покупал литературу… Всё это привело меня в медицинский институт.

Тимофей Максименко с женой и дочкой.

Тулу мы всей семьей уже очень полюбили, особенно Центральный парк, часто гуляем там в выходные. Я очень счастлив, что судьба привела меня в Россию, в Тулу.

Моя семья — жена Евгения и 4-летняя дочка Варя. Жена после декрета, кстати, поступила в ординатуру по онкологии и в будущем будет работать в поликлинике онкологом.

Родился я в Донецкой области, в Горловке, но никогда не рассматривал возможность работать только в своем родном городе. Как профессионал я буду раскрываться именно в Туле. Тула для меня и моей семьи стала новым домом. На Украину я могу поехать лишь проведать родственников и обязательно вернусь обратно.

Титал Броян, 30 лет. Родился в Армении. Заведующий отделением рентгено-хирургических методов диагностики и лечения регионального сосудистого центра на базе Новомосковской городской клинической больницы.

– Я живу в Новомосковске с 10 лет. Отучился в Первом Московском государственном медицинском университете им. Сеченова, потом — ординатура на базе Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева. С 2017 года работаю в Новомосковском сосудистом центре.

Мы с родителями жили в Армении. После землетрясения 1988 года девяностые там были очень тяжелыми. Сначала в Россию на заработки уехал отец, а через шесть лет, в 2001 году, он перевез всю семью. С тех пор в Армении я ни разу не был, мой дом — в России. У меня практически русский менталитет, с небольшим смещением в свою национальность — я езид. Это очень редкая национальность, в Тульской области нас всего около тысячи человек. Езиды говорят на диалекте курдского языка — курманджи. Язык сложный, он с территории современных Сирии, Ирака, Ирана, части Турции. Я его знаю, знаю и армянский язык. Но у меня абсолютно русское мышление, думаю и говорю я на русском языке.

Езиды очень ориентированы на религию, она лежит в фундаменте быта людей. Конечно же, традиции у нас очень сильны. Например, езиды могут создавать семью и вступать в брак только с представителями своей национальности, что я и сделал.

Вот еще одна традиция. Есть дата, которую можно интерпретировать как празднование Нового года, приходящееся на конец марта — начало апреля. Накануне мы обязательно печем кулич, в него прячется монетка. Утром, когда вся семья садится пить чай, глава семейства разрезает кулич. Сначала его делят для наших святых, далее — на всех членов семьи. Кому в кусочке достанется монетка, тот становится главным человеком, который весь год будет приносить семье удачу.



Титал Броян с женой и детьми.

У нас с женой Тиной трое детей: старшему Максиму 7 лет, Лиане 5 лет, а в 2019 году родился младший сын — Артем. Мы, конечно же, выбрали для них привычные русскому человеку имена. Меня зовут Титал Сиабандович, и для русского слуха это сильно непривычно, выговаривать сложно, поэтому пациенты часто называют меня просто доктор. Но мне не обидно, я прекрасно понимаю, что это не типичное для России имя, это не Иван Иванович или Александр Васильевич. Кстати, Титал – езидское имя, его можно перевести как лидер.

Я абсолютно счастлив тем, что живу в России. Приехать сюда было не моим решением, а родителей, и я очень благодарен им за это. Если бы не российское образование, если бы не российская школа, а затем и университет, крупные центры сердечно-сосудистой хирургии, то вряд ли из меня получилось бы то, что получилось. Без таких возможностей в плане доступности образования, скорее всего, я никогда бы не стал врачом.

Медицина для меня — это призвание. Еще в 5-м классе я решил, что стану врачом. Об этом мечтали мои папа и дедушка, но дед особенно. И у меня всё получилось! Я выбрал самую благородную профессию — спасать жизни. До сих пор не понимаю, как люди могут работать кем-то другим, – такая у меня профессиональная деформация (смеется).