КВН, стрит-арт в «Октаве», «НОЧЬ ТАТТОО» и концерт Юты: выходные в Туле 24-26 сентября

25 сентября на сцене Harat's pub с акустическим концертом выступит российская певица Юта. По-японски «Юта» — это песня, мелодия, творение. Такие псевдонимы не выбирают случайно. Светлая русская музыка и голос – завораживающий, рождающий целую палитру эмоций.
Где: Творческий кластер «Октава». Вход свободный. Регистрация на лекцию поссылке.
25 сентября в творческом кластере «Октава» открывается новая масштабная выставка, посвященная стрит-арту, — «Открытый микрофон». Ее куратором выступит Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки Винзавод | Центр современного искусства.
Кроме того, в день открытия в 17.00 каждый желающий сможет послушать лекцию художника, куратора и теоретика уличного искусства Игоря Поносова «Стрит-арт на улице или в музее?».
25 сентября в парке «Патриот» пройдет традиционный фестиваль по силовому многоборью «Универсальныйсолдат».
Мужчины будут состязаться в упражнениях «Выход на две руки» и «Прыжки на сплинт», на время держать на вытянутых руках два пулемета и тянуть броневик «Тигр». Представительницам прекрасной половины человечества предлагается посоревноваться в сгибании туловища на скамье, приседаниях и тяге груза.
25 сентября в ТРЦ «Макси» откроется уникальная интерактивная выставка Лего «Мир кубиков».
«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.
Петровы — самая обычная семья: он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного, но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма. Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» – обладателю призов литературных премий НОС и «Национальный бестселлер».
«Цареубийца» (12+)
С 23 сентября в эксклюзивный прокат выходит психологический триллер Карена Шахназарова – к 30-летнему юбилею фильма и после полной реставрации изображения и звука. Показы фильма будут сопровождаться эксклюзивным бонусом – видеорассказом о том, как создавался шедевр.