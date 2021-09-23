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КВН, стрит-арт в «Октаве», «НОЧЬ ТАТТОО» и концерт Юты: выходные в Туле 24-26 сентября

КВН, стрит-арт в «Октаве», «НОЧЬ ТАТТОО» и концерт Юты: выходные в Туле 24-26 сентября

А еще день рождения Тульского экзотариума, фестиваль по силовому многоборью, выставка Лего и многое другое — в нашем обзоре выходных.

Юта

Когда: 25 сентября, суббота, 20.00.

Где: Harat's pub.
Стоимость: от 1350 руб.

Юта

25 сентября на сцене Harat's pub с акустическим концертом выступит российская певица Юта. По-японски «Юта» — это песня, мелодия, творение. Такие псевдонимы не выбирают случайно. Светлая русская музыка и голос – завораживающий, рождающий целую палитру эмоций.
 

НОЧЬ ТАТТОО

Когда: 25 сентября, суббота, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 300 руб.

НОЧЬ ТАТТОО

25 сентября «НОЧЬ ТАТТОО» ждет тебя в самом большом клубном пространстве Тулы — Concert Hall. Долгожданное яркое событие для тульских любителей тату-культуры! (18+)

 

Открытый микрофон

Когда: 25 сентября, суббота, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Вход свободный. Регистрация на лекцию по ссылке

Открытый микрофон

25 сентября в творческом кластере «Октава» открывается новая масштабная выставка, посвященная стрит-арту, — «Открытый микрофон». Ее куратором выступит Сабина Чагина, руководитель направления Urban + Art фонда поддержки Винзавод | Центр современного искусства.
 
Кроме того, в день открытия в 17.00 каждый желающий сможет послушать лекцию художника, куратора и теоретика уличного искусства Игоря Поносова «Стрит-арт на улице или в музее?».
 

Wildways

Когда: 25 сентября, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1100 руб.

Wildways

25 сентября на сцене клуба Backstage состоится долгожданное возвращение группы Wildways с презентацией альбома Anna.
 

Универсальный солдат

Когда: 25 сентября, суббота, 12.00.

Где: Парк «Патриот».

Универсальный солдат

25 сентября в парке «Патриот» пройдет традиционный фестиваль по силовому многоборью «Универсальный солдат». 
 
Мужчины будут состязаться в упражнениях «Выход на две руки» и «Прыжки на сплинт», на время держать на вытянутых руках два пулемета и тянуть броневик «Тигр». Представительницам прекрасной половины человечества предлагается посоревноваться в сгибании туловища на скамье, приседаниях и тяге груза. 
 

Психологический клуб: Как работает мотивация

Когда: 25 сентября, суббота, 17.30.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 250 руб. Регистрация по ссылке.

Психологический клуб: Как работает мотивация

25 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?
 
Нас всех учили «не быть тряпкой» и «зажимать волю в кулак», чтобы достичь нужного результата. Мы отчаянно старались, но не всегда приходили к финишу довольными и получившими похвалу.
 

1/2 финала «Оружейной лиги» КВН

Когда: 26 сентября, воскресенье, 14.00, 17.00.

Где: Концертный зал ТулГУ.
Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать у администратора лиги.

1/2 финала «Оружейной лиги» КВН

26 сентября в концертном зале Тульского государственного университета пройдет серия полуфинальных игр «Оружейной лиги» КВН.
 

Пиковая дама

Когда: 25 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Пиковая дама

25 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 

Три дня дождя

Когда: 24 сентября, пятница, 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1200 руб.

Три дня дождя

24 сентября на сцене клуба Backstage выступит группа «Три дня дождя». Любовь, аддикции, откровенные истории в динамичном звучании.
 

Выставка Лего «Мир кубиков»

Когда: 25 сентября, суббота, 10.00.

Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.

Выставка Лего «Мир Кубиков»

25 сентября в ТРЦ «Макси» откроется уникальная интерактивная выставка Лего «Мир кубиков».

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

 

День рождения Тульского экзотариума

Когда: 25 сентября, суббота, 10.00, 11.50.

Где: Тульский экзотариум (старая и новая экспозиции).

День рождения Тульского экзотариума

25 сентября Тульский экзотариум отмечает день рождения. Посетителей двух экспозиций и пользователей интернета ждет разнообразная программа. (6+)
 

Новые тайны тульских улиц

Когда: 25 сентября, суббота, 13.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Зарегистрироваться на встречу можно по ссылке

Новые тайны тульских улиц

25 сентября в творческом кластере «Октава» пройдёт презентация книги Сергея Гусева, журналиста и краеведа, из серии «Новые тайны тульских улиц. Быт и трагедии ХХ века».
 

День рождения Исторического музея

Когда: 25-27 сентября, суббота-понедельник, 11.30.

Где: Тульский филиал Государственного исторического музея.

День рождения Исторического музея

27 сентября филиал Исторического музея в Туле отмечает день рождения
В честь этого филиал подготовил трехдневную программу праздничных мероприятий

25 и 26 сентября посетителей ждут экскурсии, интерактивные программы, исторические викторины и мастер-классы, специальная музыкальная программа. 
 

Билет на М.А.Р.С.

Когда: 26 сентября, воскресенье, 17.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 150 руб.

Билет на М.А.Р.С.

26 сентября тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.».

На открытии концертного сезона музыканты представят программу Tribute to Duke Ellington.
 
 

«Академия Михайлова» - «СКА-Нева»

Когда: 26 сентября, воскресенье, 17.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» - «СКА-Нева»

26 сентября в рамках Высшей хоккейной лиги «Академия Михайлова» примет «СКА-Неву» из Санкт-Петербурга.
 

Пижамная вечеринка

Когда: 24 сентября, пятница, 22.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.

Пижамная вечеринка

24 сентября в Concert Hall пройдет пижамная вечеринка. Гостей ждет первоклассная музыка от диджеев – резидентов клуба. (18+)
 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Петровы в гриппе» (18+)

Петровы — самая обычная семья: он – автослесарь, она – библиотекарь, у них есть сын, но вместе они не живут. Казалось бы, ничего особенного, но повседневная реальность взрывается в тот момент, когда семья заболевает гриппом и жизнь оказывается полной безумия, фантастики и сюрреализма. Фильм снят по бестселлеру Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него» – обладателю призов литературных премий НОС и «Национальный бестселлер».
 

«Цареубийца» (12+)

С 23 сентября в эксклюзивный прокат выходит психологический триллер Карена Шахназарова – к 30-летнему юбилею фильма и после полной реставрации изображения и звука. Показы фильма будут сопровождаться эксклюзивным бонусом – видеорассказом о том, как создавался шедевр.

 

Хороших выходных!

 

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23 сентября, в 21:22 +2
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