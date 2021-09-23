КВН, стрит-арт в «Октаве», «НОЧЬ ТАТТОО» и концерт Юты: выходные в Туле 24-26 сентября

25 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба. Как работает мотивация. Сила воли и насилие: есть ли разница? Какие ошибки мы совершаем, пытаясь себя мотивировать?

Нас всех учили «не быть тряпкой» и «зажимать волю в кулак», чтобы достичь нужного результата. Мы отчаянно старались, но не всегда приходили к финишу довольными и получившими похвалу.