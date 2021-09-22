Пожилых людей губят алкоголь, корвалол и одиночество

Уделяйте больше внимания пожилым родственникам, чтобы вовремя распознать проблемы со здоровьем.

По словам специалиста, к такой проблеме нужно относиться серьезно, ведь у людей в этом возрасте есть целый букет хронических заболеваний. Это может значительно осложнить течение алкоголизма.



Ксения Разумовская.

— Что может стать причиной алкоголизма?

– Здесь играет роль ряд факторов, один из которых — одиночество. Из практики могу сказать, что особенные риски у женщин. Например, они вышли на пенсию, муж умер, близких нет. Да и в целом с возрастом у многих происходит социальная дезадаптация. Пожилые люди перестают работать, увлечений нет, друзья своего возраста потеряны. Еще одна проблема, которая приводит к алкоголизму, — материальная несостоятельность.

— Как понять, что у человека проблемы с алкоголем?

– Их можно распознать только при близком контакте. Обращайте внимание на количество бутылок в доме. Часто родственники начинают бить тревогу, когда приходят в гости к бабушкам-дедушкам и видят склады бутылок. Если видите изменения в настроении, деградацию, усугубляющиеся проблемы с памятью, замечаете, что пожилой человек стал менее социализированным, замкнулся, срочно начинайте действовать. Хотя бы просто уговорите родственника прийти на консультацию к наркологу, психиатру.

— Что посоветуете родственникам?

– Если это ваш близкий человек, отнеситесь к нему с вниманием, интересуйтесь его жизнью. Когда в пожилом возрасте развивается алкоголизм, люди часто некритично к этому относятся. Ранее они вели социализированный, здоровый образ жизни, и им тяжелее осознать имеющуюся проблему. Они будут до последнего ее отрицать. Некоторые говорят, что это всё полезно, мол, даже врачи рекомендуют спиртное в малых дозах при сердечно-сосудистых заболеваниях. Но ни к чему хорошему это не приведет.

— Какие последствия для здоровья ждут пожилого алкоголика? Куда обращаться в первую очередь?

– Последствия довольно серьезные. Есть ряд заболеваний, которые распространены у людей в возрасте старше 60 лет. У большинства есть заболевания сердечно-сосудистой системы, изменения церебрального характера, психические патологии. На эти проблемы алкоголизм оказывает самое негативное влияние. Течение болезни в разы ускоряется. Молодой организм может самостоятельно пережить длительный запой, а у пожилых, как правило, он не обходится без медицинской помощи. Зачастую приходится бороться за жизнь пациентов.

— Как человеку самому понять, что он не в порядке? Что делать, если за помощью стыдно обращаться?

– Мы не хотим и у себя признавать любые заболевания, не говоря уже про наркологические. Нужно понимать, что наркодиспансер — такое же лечебное учреждение, как и все остальные. Человек сюда обращается за медпомощью. Есть стандартизированные методы, рекомендованные Всемирной организацией здоровья по количеству принимаемого алкоголя. Но здесь речь идет о среднестатистических людях среднего возраста, здоровых людях. ВОЗ говорит о возможных, не причиняющих вред количествах спиртного. Существуют так называемые алкогольные единицы — дринки. В России всё же наркологическое сообщество склонно считать, что безопасных доз алкоголя не существует.

С возрастом людям рекомендуется снизить количество употребляемого алкоголя.

— Сколько длится лечение от алкогольной зависимости?

– Если зависимость есть, в целом лечение должно быть постоянным. Полностью излечиться от алкоголизма нельзя, но возможно достичь длительной ремиссии. Она может длиться всю жизнь. В принципе, ремиссия ничем не будет отличаться от выздоровления, однако человек не сможет вернуться к приему алкоголя. Выздоровление возможно только при условии полного отказа от спиртного.

— Как понять, есть ли у человека депрессия? И что стало ее первопричиной — алкоголизм или, наоборот, из-за нее развилась алкогольная зависимость?

– Нередко первопричиной является депрессия, на фоне которой уже развивается алкогольная зависимость. Алкоголь — народный антидепрессант, такую модель поведения мы видим постоянно. Человек с его помощью расслабляется, забывает о проблемах. Это деструктивно, пагубно. Если у человека есть сниженный фон настроения, чувство апатии, рекомендую обратиться к специалистам. Также бывает, что на фоне алкогольной зависимости развивается депрессия, это тоже нередкий случай.

— Какие еще опасные зависимости могут быть у пожилых людей?

– Кроме алкогольной есть зависимость от седативных и снотворных веществ. С такими проблемами люди тоже нередко обращаются за медпомощью. Самые известные препараты — корвалол, валокордин — в большинстве случаев принимаются без назначения врача, по совету соседок, знакомых. При длительном применении возможно развитие зависимости и ухудшение состояния. Так, доказано, что на фоне приема корвалола снижается память. В таких случаях сложнее распознать зависимость, вред от лекарств часто остается недооцененным. Если у вашего близкого пожилого человека запасы корвалола, он его регулярно принимает, в квартире постоянно стоит соответствующий запах, нужно бить тревогу. Уговорите родственника прийти на консультацию к врачу.

Часто для пожилых характерна сочетанная форма зависимости — алкоголь плюс седативные/снотворные препараты. Течение одной осложняет другую.

Существуют большие риски при употреблении препаратов, содержащих фенобарбитал (к ним относятся перечисленные выше корвалол, валокордин). При приеме большого количества вещества возможно угнетение сознания.

Пациенты могут впасть в кому при передозировке. Возможен и летальный исход.

— Куда обратиться за помощью?

– За консультацией можно обращаться в Тульский областной наркологический диспансер № 1, расположенный в Туле на ул. Мосина, 21.