Воспитатели о том, почему нельзя врать детям, о взрослых разговорах и любви

Фото Алексея Пирязева

Елена Николаевна Сидорова

Воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 5 „Мир детства“». Стаж 32 года.

— Я воспитатель логопедической группы, там находятся дети, которым нужна помощь в развитии речи, в ее коррекции. Я уже с детства знала, что хочу стать воспитателем. Ну, а после окончания школы поняла, что эта профессия для меня станет родной и любимой. Она дарит общение с детьми, а дети — самое лучшее, что у нас есть. Они очень любознательные, интересные, общительные. Хочется научить их самому лучшему, отдать все, что у тебя есть, частичку своей души. И обязательно — сделать патриотами своей страны, любящими, талантливыми, добрыми.

Мы с детьми любим участвовать в конкурсах рисунков, поделок, конкурсах сказок и песен, математических олимпиадах для дошкольников. Мои дети часто выигрывают. Приходится постоянно придумывать какие-то новые проекты, новые развлечения, чтобы детям было интересно. Мне хочется, чтобы они каждое утро с удовольствием шли в сад, а вечером уходили домой с настроением. Нам с детьми не хватает дня, чтобы сделать все задуманное. Я воспитатель не только в детском саду, но и за его пределами. Мы ходим на выставки, в музеи, на экскурсии.

Воспитатель не может стоять на месте, он должен обязательно чему-то учиться, совершенствоваться. Это активный человек. Друг детей. Не каждому дано быть воспитателем, потому что не каждый умеет любить детей. А это главное.

Всем воспитателям я желаю здоровья, счастья, быть любимыми для детей, любить свою профессию. Желаю творческих поисков. Интересной, насыщенной жизни!

Светлана Вячеславовна Валеева

Воспитатель учебного корпуса «Солнышко» ЦО № 1 «Гуманитарно математический лицей» им. Героя России Д. Е. Горшкова. Стаж 22 года.

— 10 лет я работала учителем начальных классов, потом родился ребёнок, я ушла в декрет и, можно сказать, оттачивала на нем своё мастерство воспитателя. После декрета я поменяла профессию и перешла в детский сад. О чем ни разу не пожалела!

Когда видишь глаза детей, слышишь восторженные отзывы родителей о том, что их ребёнок чему-то научился, что-то новое узнал, — это счастье. Вот ради того, чтобы видеть плоды своего труда, и стоит работать.

Современные дети креативные, любознательные. Они хотят всё знать и уметь. Нужно найти подход к каждому ребёнку, узнать, чем он дышит, что ему интересно, что важно. И уже исходя из этого строить педагогический процесс. Получается со всеми, с некоторыми немножко труднее, но все равно любовь делает своё огромное дело. В нашей профессии самое главное — любовь, как бы банально это ни звучало. Если не любить ребёнка, тяжело уже ему и простить что-то, и понять его. А когда любишь — и простишь все что угодно, и поймёшь его, и придумаешь, как ему помочь.

Я стараюсь обязательно вовлечь родителей в процесс воспитания, привлекать ко всем мероприятиям. Каждая семья делает газеты «Моя семья», и мы таким образом знакомимся ближе: узнаем об увлечениях ребенка, что у них интересного дома, какие у них домашние животные…

Дети очень любят лепить, рисовать нетрадиционными способами, конструировать, причём из всего подряд… Любят творить! А мы, взрослые, должны уметь их удивлять, это очень важно. Удивление — это первый шаг к познанию.

Расставаться с детьми очень трудно, к ним так привыкаешь! Вкладываешь душу. Это всегда слезы… Но что делать? Такова жизнь. Мы же хотим роста, движения. Наши детки должны развиваться. Пусть идут в школу, учатся. Пусть управляют нашим государством, а мы постараемся сделать все для того, чтобы они выросли достойными, хорошими людьми.

Своим коллегам в праздник хочу пожелать: будьте оптимистами, будьте позитивными. Как солнышко, светите всегда и согревайте детей своим теплом, а они будут нашими лучиками!

Ксения Владимировна Сазонова

Воспитатель учебного корпуса № 2 ЦО № 7 им. Героя Советского Союза С. Н. Судейского. Стаж 10 лет.

— Я окончила факультет психологии ТГПУ. Когда появились свои дети, пришла в детский сад и так и осталась. Прикипела (улыбается). Люблю свою работу за творческий подход, за возможность реализоваться, играть, общаться с детьми без стереотипов.

Каждый ребёнок индивидуален, но в основном они сейчас все открытые, не зашоренные, не боятся говорить то, что думают. Сейчас игра — их основной вид деятельности. Они проигрывают все ситуации, с которыми сталкиваются в жизни. И вот с чем столкнулись, то они и должны отыграть. Это их психологическая переработка, так они переваривают эту информацию.

Мальчики в основном играют в Minecraft, сюда входят все виды деятельности. Играют в стоителей, шоферов, полицейских, в сад-огород… На основе популярной компьютерной игры начинают придумывать свои сюжеты. Девочки играют в кухню, парикмахерскую, любят рисовать.

Воспитатель должен быть на одной волне с детьми, знать все их штучки, все их интересы. И ему тоже должно быть это интересно. В мире детей есть своя мода: на одежду, гаджеты, игрушки… Одно время были очень популярны игрушки-антистресс, затем мы все плели резиночки-браслетики… Сейчас мода делать фигурки из эпоксидной смолы. И воспитатель должен во все это вникнуть и вместе с ними играть.

В День воспитателя всем коллегам хочу пожелать гореть своим делом, развиваться, получать удовольствие от работы.

Наталья Викторовна Рюмина

Воспитатель МБДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 7». Стаж 2 года.

— По образованию я учитель русского языка и литературы, но решила себя попробовать в дошкольном образовании. В первый день я чуть не сбежала (смеется). Обдумав все серьёзно, поняла, что это очень большая ответственность, — родители доверяют тебе жизнь своего ребёнка. И вскоре меня просто затянуло в эту профессию. Ну, а как иначе, когда ты заходишь в группу, и все дети кричат: „Ура, Наталья Викторовна пришла!“ Я поняла, что я для них не просто воспитатель, а мама, папа, бабушка, дедушка и просто друг. Они во мне увидели наставника, с которого можно брать пример.

Я считаю, что в воспитании главное правило — нет никаких правил! Если для ребёнка будут какие-то границы, он захочет их нарушить, сделать наоборот. Детей надо не ограничивать, а заинтересовать, и тогда все получится!

Современный воспитатель — эмоциональный, мотивированный, если он горит сам, то зажигает и других. Главное, чтобы он был интересной личностью, тогда он будет интересен и детям.

Детям ни в коем случае нельзя врать. Они могут это почувствовать и больше никогда вам не поверят. Дети любят честность, открытость, искренность. Ну, а если говорить про образование современного педагога, то это постоянное учение. Если педагог перестаёт учиться — все, он отстал от жизни и уже не интересен.

Мне очень важно, чтобы я была нужна. В Китае, когда работник отсутствует, например, 5 дней и если компания справляется без него, то она справится и дальше. И его увольняют. Вот я хочу, чтобы без меня — никак!

Ольга Васильевна Плаксина

Воспитатель дошкольного отделения «Колибри» ЦО № 34. Стаж 17 лет.

— Я с детства помогала маме заботиться и воспитывать своего любимого брата. Наверное, с этого времени и началось моё призвание. Когда я первый раз ступила за порог детского сада как практикант, передо мной открылся мир ярких солнечных глаз и тёплых детских улыбок, объятий. С этого момента и по сей день мне хочется дарить весь мир детям.

С ними очень интересно разговаривать, создавать, обсуждать разные проекты, участвовать в конкурсах. С ними нельзя общаться как с маленькими, необходимо разговаривать, как со взрослыми.

Да, все бывает. Они могут и поругаться, и подраться, и покусать, и потопать ножками… Здесь недостаточно просто сказать, что так нельзя. Необходимо обсуждать совместно с детками, всей группой такие проблемы. Мы анализируем и обсуждаем все ситуации, которые происходят у нас в группе, находим правильное решение через сказки, рассказы. У меня детки очень творческие. Старшие любят создавать спектакли и показывать их малышам.

В этой профессии должны работать люди, которые отдают себя без остатка. Надо работать с душой, любовью и сердцем. Дети дарят нам силу, энергию, заряжают нас на весь день, а мы должны также дарить им позитив, любовь, чтобы они шли в детский сад с интересом.

Всем воспитателям желаю, чтобы семья их понимала, поддерживала, любила, помогала внедрять разные идеи и мысли в педагогический процесс, чтобы они почаще улыбались и эта улыбка шла от сердца!