Что нужно знать при приватизации квартиры: разъяснение Myslo

Приватизация — это передача государственного имущества в личную собственность. Если говорить о приватизации, проводимой физическими лицами, то чаще всего речь идёт о квартирах, полученных на условиях социального найма, которые выдавались сотрудникам различных предприятий и государственных учреждений.
Тонкости этого процесса раскрывает специалист тульского Центра защиты прав граждан, практикующий юрист Ольга Демышева.
Преимущество приватизации жилья в том, что после оформления права собственности жильцы смогут распоряжаться им по своему усмотрению (ст. 209 ГК РФ). Квартирой, выданной на условиях соцнайма, можно только пользоваться, то есть проживать в ней. Продать, завещать или подарить такое жильё не получится.
Главный документ, регламентирующий процесс приватизации, — Федеральный закон № 1541-1 от 04.07.1991 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Основание для приватизации — право пользования жилым помещением по договору социального найма, который заключался с жильцом при выдаче ему ордера на квартиру, либо если квартира предоставлялась малоимущему гражданину или лицу, нуждающемуся в жилье.
Для чего нужна приватизация
Основная причина — возможность распоряжаться жилплощадью: продавать, менять, завещать, дарить и т. д. Но если вы планируете дальше жить в муниципальной квартире, то некоторые бытовые операции, связанные с ней, будут для вас недоступны.
Например, зарегистрировать новых жильцов в неприватизированном жилье можно только при наличии письменного согласия уже зарегистрированных жильцов, а также собственника — в нашем случае это администрация муниципалитета. Если вы оформите право собственности на жильё, то сможете регистрировать в нём кого угодно по своему усмотрению.
В неприватизированной квартире перепланировка возможна только по согласованию с муниципалитетом — это может стать препятствием, если вы, например, решите сделать ремонт и перенести входную дверь в одной из комнат, установить или убрать стену или перегородку. Кроме того, муниципальное жильё нельзя перевести в нежилой фонд, например для использования в качестве офиса или торгового помещения.
Важно: в соответствии с Законом «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» каждый гражданин имеет право совершить приватизацию только один раз.
Все зарегистрированные в квартире лица сохраняют право пользования жильём — это значит, что если один из жильцов каким-то образом оформит недвижимость в собственность, а затем продаст её, другой зарегистрированный жилец на законных основаниях сможет пользоваться этой квартирой, даже если у неё будет новый хозяин. Такая ситуация грозит долгими и трудными судебными тяжбами.
Какие объекты нельзя приватизировать
Не подлежат приватизации жилые помещения, расположенные в аварийных домах, а также в общежитиях и закрытых военных городках. Кроме того, не получится приватизировать ведомственное служебное жильё.
Какие препятствия могут возникнуть в процессе приватизации
- Другие зарегистрированные жильцы. По закону участвовать в приватизации могут все жильцы, зарегистрированные в квартире. Каждый из них имеет право претендовать на свою долю. Это обстоятельство может серьёзно осложнить жизнь, если в квартире зарегистрирован бывший супруг или супруга, либо родственник или другой человек, с которым вы не поддерживаете связь. Выписать такого жильца может только суд, причём вам придётся доказывать, что он утратил право пользования жильём.
- Несовершеннолетние жильцы. Почти аналогичная ситуация — выписать детей до 18 лет можно только с согласия их родителей. Если этого согласия нет, дети признаются полноправными участниками приватизации.
- Незаконная перепланировка. Нередки случаи, когда люди, получив жильё, делали ремонт по своему вкусу, не обращая внимания на нормативные документы: сносили и возводили стены, переносили инженерные коммуникации и т. д. Это является серьёзным нарушением жилищного законодательства. Приватизация незаконно перепланированного жилья невозможна, чтобы оформить такую квартиру в собственность, нужно будет сначала узаконить перепланировку — опять же, через суд.
- Долги за ЖКУ. Одно из условий приватизации — отсутствие задолженности по коммунальным услугам. Для этого понадобится предоставить в администрацию по месту жительства справку из управляющей компании.
Какие документы понадобятся для оформления приватизации:
- заявление на приватизацию,
- копии паспортов всех зарегистрированных жильцов,
- договор социального найма,
- ордер или выписка из распоряжения органа исполнительной власти, выдававшего квартиру,
- выписки из домовой книги за период с 21 июля 1991 года до момента регистрации в приватизируемом жилье,
- документ, подтверждающий, что заявитель ранее не участвовал в приватизации (можно получить в администрации по месту жительства либо в БТИ),
- технический паспорт на квартиру (делается также в БТИ),
- письменное нотариально заверенное согласие на приватизацию или письменный отказ от приватизации занимаемой квартиры от каждого из жильцов.
Все документы подаются в уполномоченный орган по месту жительства (в Туле это городской комитет имущественных и земельных отношений). Сама процедура приватизации занимает около двух месяцев.
В результате с участниками приватизации должен быть заключён договор передачи жилого помещения, который нужно будет зарегистрировать в Росреестре. За государственную регистрацию права собственности придётся заплатить госпошлину — 2000 рублей.
В ряде случаев, если при подаче документов не были соблюдены условия, отражённые в Федеральном законе «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», в оформлении приватизации будет отказано. Весь процесс придётся повторить, перед этим устранив причину отказа.