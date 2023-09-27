Что нужно знать при приватизации квартиры: разъяснение Myslo

Как правильно оформить право собственности на муниципальное жильё, и какие препятствия могут возникнуть по ходу процедуры.

Приватизация — это передача государственного имущества в личную собственность. Если говорить о приватизации, проводимой физическими лицами, то чаще всего речь идёт о квартирах, полученных на условиях социального найма, которые выдавались сотрудникам различных предприятий и государственных учреждений.

Тонкости этого процесса раскрывает специалист тульского Центра защиты прав граждан, практикующий юрист Ольга Демышева.

Преимущество приватизации жилья в том, что после оформления права собственности жильцы смогут распоряжаться им по своему усмотрению (ст. 209 ГК РФ). Квартирой, выданной на условиях соцнайма, можно только пользоваться, то есть проживать в ней. Продать, завещать или подарить такое жильё не получится.

Главный документ, регламентирующий процесс приватизации, — Федеральный закон № 1541-1 от 04.07.1991 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».

Основание для приватизации — право пользования жилым помещением по договору социального найма, который заключался с жильцом при выдаче ему ордера на квартиру, либо если квартира предоставлялась малоимущему гражданину или лицу, нуждающемуся в жилье.

Для чего нужна приватизация

Основная причина — возможность распоряжаться жилплощадью: продавать, менять, завещать, дарить и т. д. Но если вы планируете дальше жить в муниципальной квартире, то некоторые бытовые операции, связанные с ней, будут для вас недоступны.

Например, зарегистрировать новых жильцов в неприватизированном жилье можно только при наличии письменного согласия уже зарегистрированных жильцов, а также собственника — в нашем случае это администрация муниципалитета. Если вы оформите право собственности на жильё, то сможете регистрировать в нём кого угодно по своему усмотрению.

В неприватизированной квартире перепланировка возможна только по согласованию с муниципалитетом — это может стать препятствием, если вы, например, решите сделать ремонт и перенести входную дверь в одной из комнат, установить или убрать стену или перегородку. Кроме того, муниципальное жильё нельзя перевести в нежилой фонд, например для использования в качестве офиса или торгового помещения.

Важно: в соответствии с Законом «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» каждый гражданин имеет право совершить приватизацию только один раз.

Все зарегистрированные в квартире лица сохраняют право пользования жильём — это значит, что если один из жильцов каким-то образом оформит недвижимость в собственность, а затем продаст её, другой зарегистрированный жилец на законных основаниях сможет пользоваться этой квартирой, даже если у неё будет новый хозяин. Такая ситуация грозит долгими и трудными судебными тяжбами.

Какие объекты нельзя приватизировать

Не подлежат приватизации жилые помещения, расположенные в аварийных домах, а также в общежитиях и закрытых военных городках. Кроме того, не получится приватизировать ведомственное служебное жильё.

Какие препятствия могут возникнуть в процессе приватизации

Другие зарегистрированные жильцы. По закону участвовать в приватизации могут все жильцы, зарегистрированные в квартире. Каждый из них имеет право претендовать на свою долю. Это обстоятельство может серьёзно осложнить жизнь, если в квартире зарегистрирован бывший супруг или супруга, либо родственник или другой человек, с которым вы не поддерживаете связь. Выписать такого жильца может только суд, причём вам придётся доказывать, что он утратил право пользования жильём. Несовершеннолетние жильцы. Почти аналогичная ситуация — выписать детей до 18 лет можно только с согласия их родителей. Если этого согласия нет, дети признаются полноправными участниками приватизации. Незаконная перепланировка. Нередки случаи, когда люди, получив жильё, делали ремонт по своему вкусу, не обращая внимания на нормативные документы: сносили и возводили стены, переносили инженерные коммуникации и т. д. Это является серьёзным нарушением жилищного законодательства. Приватизация незаконно перепланированного жилья невозможна, чтобы оформить такую квартиру в собственность, нужно будет сначала узаконить перепланировку — опять же, через суд. Долги за ЖКУ. Одно из условий приватизации — отсутствие задолженности по коммунальным услугам. Для этого понадобится предоставить в администрацию по месту жительства справку из управляющей компании.

Какие документы понадобятся для оформления приватизации:

заявление на приватизацию,

копии паспортов всех зарегистрированных жильцов,

договор социального найма,

ордер или выписка из распоряжения органа исполнительной власти, выдававшего квартиру,

выписки из домовой книги за период с 21 июля 1991 года до момента регистрации в приватизируемом жилье,

документ, подтверждающий, что заявитель ранее не участвовал в приватизации (можно получить в администрации по месту жительства либо в БТИ),

технический паспорт на квартиру (делается также в БТИ),

письменное нотариально заверенное согласие на приватизацию или письменный отказ от приватизации занимаемой квартиры от каждого из жильцов.

Все документы подаются в уполномоченный орган по месту жительства (в Туле это городской комитет имущественных и земельных отношений). Сама процедура приватизации занимает около двух месяцев.

В результате с участниками приватизации должен быть заключён договор передачи жилого помещения, который нужно будет зарегистрировать в Росреестре. За государственную регистрацию права собственности придётся заплатить госпошлину — 2000 рублей.

В ряде случаев, если при подаче документов не были соблюдены условия, отражённые в Федеральном законе «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», в оформлении приватизации будет отказано. Весь процесс придётся повторить, перед этим устранив причину отказа.