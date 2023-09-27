Какие родинки надо обязательно удалять

Фото Алексея Пирязева

Я работаю гнойным хирургом уже 18 лет. Веду прием в клиниках «Л’Мед» и «Эксперт», оперирую в тульской горбольнице №3, преподаю в Мединституте ТулГУ. Удаление новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки, в том числе с применением радиоволн и лазера, – мое, можно сказать, творческое хобби.

Вы когда-нибудь задумывались о том, какой орган в вашем теле самый большой и тяжелый? Это наша кожа. Ее вес составляет 4-6% от всей массы тела. В среднем у взрослого человека это 4,5 кг и около 300 миллионов клеток. Площадь кожи может достигать двух квадратных метров.

Каждую минуту ваша кожа теряет от 30 до 40 тысяч мерт­вых клеток. Это около 4 кг в год. Говорят, больше половины пыли в вашем доме – это мертвая кожа жильцов. Обновление кожи происходит каждые 28 дней. Можно сказать, что каждый месяц вы живете с новой кожей.

Слабое место нашей диспансеризации – никто из врачей не раздевает пациента полностью, чтобы осмотреть его кожу. А мы смотрим на себя в зеркало каждый день и привыкаем к тому, как выглядим. Можем легко пропустить изменение цвета, размера, структуры образования на коже, особенно если оно в труднодоступных для обозрения местах. Вряд ли кто-то из нас осматривает свою спину или поясницу с помощью зеркал.

Частенько нам направляют пациентов… парикмахеры! Просто они видят кожу головы, какие-то новообразования, повреждения кожи. А мы сами увидеть ничего на своем затылке не можем.

Как обычно отвечают на вопрос врача-дерматолога на профосмотрах? «Жалоб нет». А между тем у человека могут быть кератомы. В народе их еще называют старческими бородавками – среди людей 60+ они есть у 86 из 100. Сами по себе кератомы не опасны, но иногда они перерождаются в злокачественные опухоли.

Почему-то многие думают, что если удалить родинки или кожные новообразования, то будет рак. И вообще их нельзя трогать. Это ошибка. Трогать их можно. И удалять можно. И нужно. А вот травмировать нельзя!

Недавно был случай: удалял невус у молодой девушки. Он быстро рос, темнел, выглядел, как цветная капуста. Еще немного – и этот невус, косметический дефект кожи, мог переродиться в меланому или плоскоклеточный рак.

Меланома – царица опухолей. Она часто поражает молодых, быстро метастазирует в отдаленные органы. Поэтому неправильное удаление маленькой родинки чревато большими проблемами.

Единственный анализ, который достоверно определяет природу образования, – гистологическое исследование. Новообразование удаляют целиком и направляют на гистологию.

Нужно ли удалять все кератомы? Если они расположены в местах, где по ним трет одежда, скорее да. Потому что есть вероятность перерождения кератомы в базалиому. А это уже базально-клеточный рак.



Лучшее время года для проведения операции – осень и зима.

Вы замечали, что людей с абсолютно чистой кожей, без родинок, сосудистых сеточек и проч. очень мало? Причин много. А главная – солнце. Вспомните, еще 15-20 лет назад признаком хорошего отдыха был крепкий загар. До черноты жарились на пляже. И вот результат. Я сам тоже в молодости этим грешил.

Что делать со своими родинками – лучше спросить врача. Есть пациенты, которые требуют удалить всё и сразу. Обычно это женщины. Я предлагаю сделать так. Давайте удалим одну родинку. Чтобы вы оценили результат, прочувствовали, как заживает ранка, что будет на месте удаленного новообразования.

Для выпуклых образований, кератом и бородавок лучше подходит лазерное удаление. Нет повреждения прилегающих тканей, нет кровоточивости. Мгновенно образуется корочка на ране. Лазерная деструкция применяется у пациентов с кардиостимуляторами. Правда, у лазера есть один недостаток метода: удаленный материал не годен для гистологического исследования, поэтому подходит для удаления исключительно доброкачественных образований, не вызывающих сомнений в диагнозе.

Все родинки разные. Бывают фибромы. Они растут в глубину кожи. Удалять их не стоит – вместо них вы получите рубец. Поэтому фибромы лучше шлифовать, снимая только верхние слои. Есть родинки плоские, с ровными краями, они не травмируются и в значительной мере «наследственные». Какой смысл удалять такие?

Я отговариваю пациентов от удаления родинок в период беременности, кормления грудью, гормонального лечения – на месте удаленного новообразования будет скорее всего келоидный рубец. Это самый сложный для лечения и неприятный для пациента вид рубцов. Он способен значительно разрастаться, поражая здоровые ткани.

Кожа – это как граница государства. Если внутри страны идет гражданская война, границы ослабевают, враг может захватить территорию. С кожей точно так же. Кожа защищает весь организм – от ударов и механических травм, внешних факторов (тепла, холода, ультрафиолетового и радиоактивного излучения, воды), токсичных веществ. На здоровье и внешний вид кожи влияют не только хронические соматические заболевания, например диабет, но и психологическое состояние человека. Выражение «испытать на своей шкуре» имеет конкретный смысл.

Что нужно коже? В принципе все то же самое, что и другим органам и организму в целом. Главное: