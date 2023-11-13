Валерий Бурыкин о любви к сельскому хозяйству и русском характере

erid: 4CQwVszH9pWuJeK5PP6, фото Алексея Пирязева и из архива Валерия Бурыкина

Сегодня герой нашей статьи — Валерий Константинович Бурыкин, руководитель тульского представительства ГК «Шанс», человек, о котором без преувеличения можно сказать — гордость земли тульской.

Всю жизнь Валерий Константинович отдавал свои силы служению стране, Тульскому краю и любимому Чернскому району, который по воле случая уже более полувека для него родной.

Казалось бы, судьба ставила перед ним невыполнимые задачи, подбрасывала самые сложные участки работы, но честность, добросовестность и упорство Валерия Константиновича помогали ему справляться с любыми проблемами. Он, как локомотив, тянул за собой всех и вся, делая жизнь людей вокруг лучше, радостнее, счастливее.

Накануне 75-летнего юбилея Myslo встретился с виновником торжества и узнал его правила жизни в большом откровенном интервью «без галстука».

— Валерий Константинович, 75 лет — чудесный возраст, солидный. Уже время подводить итоги?

— Я не готов еще подводить итоги. Буду готов, когда мне 100 лет будет (улыбается).

— Тогда так: с каким настроением и жизненным посылом Вы подходите к этому юбилею?

— Честно говоря, не верится, что мне 75. В душе совсем другой возраст, как в песне поется: «Не расстанусь с комсомолом — буду вечно молодым!» А по жизни действительно — пролетел один миг. Еще вчера был студентом, молодым агрономом, председателем колхоза, начальником управления сельского хозяйства региона, а сегодня уже — руководитель представительства в Тульской области одного из лидеров российской отрасли средств защиты растений – группы компаний «Шанс».

И вот тут возникает вопрос: правильно ли я жил? Наверное, по молодости некоторые вещи я делал неправильно. Но на то она и молодость, чтобы совершать ошибки. И все-таки мне повезло. Я родился в деревне Жемчужниково Липецкой области, в крестьянской многодетной семье, нас семеро было. Отец всю жизнь работал бригадиром тракторной бригады в машинно-тракторной станции, в колхозе. Мама вела хозяйство, работала тоже в колхозе. Маленькая деревушка, 30 домов, а в них 220 человек!

Хозяйство крупное было: коровы, поросята, 100 гусей, 2 десятка кур. Трудились мы с утра до ночи. Естественно, не доедали, босые бегали по лужам.

Но несмотря на это, мы были счастливы: в больших семьях была дружба и любовь, честность, душа. Люди были более открытые, общительные…

Каждый стремился из деревушки «выйти в люди». Часть моих сверстников поехала работать на шахты Донбасса, но я решил продолжать учебу, закончил 11 классов. Я мечтал быть летчиком, а не агрономом, но вышло иначе. Работал помощником комбайнера, трактористом, водителем в автохозяйстве. В 1967 году поступил в Мичуринский плодоовощной институт Тамбовской области.

В 1972 году по распределению и по воле судьбы приехал главным агрономом в Тульскую область в совхоз «Федоровский». В Тульской области я живу уже 52 года.

— Вы считаете себя туляком?

— Конечно. Здесь я вырос, научился работать. Наш с женой первенец родился на тульской земле.



Жена с первенцем Сашей.

— Как складывалась Ваша работа в Чернском районе?

— Через два года работы меня приняли в партию и бросили вызов: предложили возглавить отстающее хозяйство — колхоз «Путь к коммунизму». Там был полный развал: не было ни специалистов, ни дорог, одну машину два трактора тащили 15 км по бездорожью, механизации никакой на ферме, столовой нет… Пришлось с нуля все восстанавливать, строить дороги, столовую, баню, общежитие, дома для колхозников. За полтора года мы вышли из отстающих в середняки, колхозники стали получать премии.

В 26 лет я ушел на год служить в армию. После армии по воле судьбы меня направили в отстающее хозяйство — совхоз «Покровское» — все в Чернском районе. Там мы снова стали первыми по сбору свеклы, зерновых, получали знамена, строили новые фермы, баню, дома, дороги, хоккейное и футбольное поля.

Ребята по области занимали первые места на приз «Золотая шайба». Рабочие получали премии по итогам работы за год. Много было мыслей, соображений по дальнейшему развитию хозяйства.

Но тут очередной вызов — привычную любимую работу хозяйственника пришлось сменить на чиновничью: меня назначили начальником управления сельского хозяйства — первым заместителем председателя райсполкома Черского района. А мне было всего 29 лет. Проработал на этой должности восемь с половиной лет. За это время окончил заочно Высшую партийную школу в Москве, «Высшие офицерские курсы». Было предложение работать в других районах с повышением, но я отказался. Тянуло к любимому делу — к земле. В ноябре 1986 года перешел работать с вышестоящей должности на нижестоящую — в совхоз «Скуратовский» директором.

Там царила разруха: стекла на ферме побиты, кормов нет, клуб холодный, без отопления. Счета в банках были арестованы. Я сказал людям: «Клуб будет теплым, и дети в нем будут заниматься, только если будем работать честно и добросовестно!» За два года мы так развились! Наша самодеятельность стала лучшей не только в Чернском районе, но и в Тульской области! Привели в порядок клуб, закупили костюмы для детей и взрослых, оборудование выкупили у певицы Маши Распутиной. Построили две хоккейные площадки, два футбольных поля, спортзал, жилье для рабочих, медпункт, подвели газ, заасфальтировали дороги в поселке и подъездные дороги — все за счет собственных средств.

Оказывали помощь в ремонте школ, открыли две новые начальные школы в Кудиново и Бредихино, детский сад в Кудиново.

Школьники и взрослые занимались боксом, лыжами, хоккеем, футболом, волейболом. Зимой в спортзале проходили соревнования по волейболу, мини-футболу среди ребятишек, рабочих совхоза «Скуратовский» и рабочих спиртзавода.

А художественная самодеятельность проводила вечера отдыха для жителей поселка Скуратовский в теплом уютном клубе.

Это было очень важно сделать, потому что пошла наркомания и надо было отвлечь ребят от этого. Я привлекал молодежь к художественной самодеятельности, спорту, они помогали комбайнерам.

В наших садах работали до двух тысяч человек в день! В отдельные дни мы собирали до 450 тонн яблок в день! Мы были лучшими в Тульской области по валовому сбору яблок и урожайности. Лучшими по сбору зерновых и удоям молока в Чернском районе. Отстроили поселок, подвели газ, люди получали хорошие зарплаты, нуждающиеся получили квартиры. Молодые механизаторы, водители получили новую технику. Наше хозяйство, одно из немногих в области, было награждено знаменем ЦК КПСС Верховного Совета Совета Министров и ВЦСПС СССР, знаменами Объединения Тулаплодовощхоз, районными знаменами. И в 1991 году вместе с двумя другими руководителями получил звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».

— Ну, а потом судьба наверняка снова подбросила Вам очередную сложную задачку?

— Конечно (улыбается). Николай Севрюгин стал губернатором Тульской области и позвал меня поднимать тульский сахар — заводы не работали ни в Богородицке, ни в Куркино, ни рафинадный в Туле. Посевы сахарной свеклы сократились по области в пять раз. Я честно не хотел, но меня заставили. В совхозе лучше (смеется). В 1993 году я был избран депутатом областной Думы первого созыва от Чернского района, нас 27 человек было.

Потом сменилась власть, губернатором стал Василий Стародубцев, и вот с некоторыми его замами я не сработался. Меня научили правилу: к рукам ничто не должно липнуть! И с этим правилом я прожил всю жизнь. Пришлось вернуться в совхоз «Скуратовский». Шел 1998 год. Совхоз имел убыток более семи миллионов, люди не получали зарплату. А причиной стали высокие кредитные ставки до 213% в год, цены несовместимые: техника, запчасти, электроэнергия, газ, ГСМ стоили очень дорого, а зерно, мясо и молоко — копейки, яблоки — вообще ничего. Я попытался реанимировать хозяйство, изменить структуру, чтобы хозяйство выжило, а меня обвинили в том, что я хочу стать помещиком, пригрозили тюрьмой… Хотя потом крестьяне все равно пришли к этой схеме, в середине 2000-х стало активно развиваться фермерство и другие формы ведения хозяйства. И до пенсии мне пришлось работать в администрации.

— А что же было, когда Вам исполнилось 60?

— Ушел на пенсию. Работу найти не мог — уже стар, никуда не гож. А сил и энергии-то еще много! А потом – дело случая. Воронежской аграрной компании требовался специалист для реализации средств защиты растений. Мне предложили эту должность. Дело было в 2011 году. Я получил на реализацию товар и предложил его руководителям крупных хозяйств Тульской области, с которыми работал до этого, и они мне поверили. В первый год обороты были невелики, но с каждым годом они росли в разы. Сейчас мы продаем более 675 тыс. литров СЗР за сезон, а с группой компаний «Шанс» в нашем регионе работает более 300 агропромышленных предприятий.

— Почему тульские аграрии выбирают «Шанс»? За что Вас любят?

— Во-первых, мы выпускаем качественную продукцию. Три года назад мы под Ельцом построили завод «Шанс Энтерпрайз», и теперь все средства защиты растений производим в России. Во-вторых, это честность и трудолюбие. Мы работаем 24/7, если сказали, что привезем товар сегодня, значит, так оно и будет. В-третьих, мы ведем сопровождение нашего товара, все рассказываем, показываем, контролируем. В-четвертых, человеческий фактор. Мы проводим обучение агрономов, руководителей хозяйств. Сейчас наша компания занимает четвертое место в России. И есть все шансы в ближайшее время войти в тройку лидеров. В перспективе мы планируем производить 50 тысяч тонн продукции, когда по всей стране производится 230 тысяч тонн. Примерно четверть наша! (улыбается).



Отец Константин Бурыкин.

— Какие личностные качества всегда помогали Вам быть лучшим в своем деле?

— Говорят, что рожденные под знаком Скорпиона такие жалистые, упорные настолько, что кусают до последнего. От отца и деда мне досталась такая привычка — доводить дело до конца. Не бояться трудностей, не быть зазнайкой, любить и уважать людей, учиться у каждого человека, с которым тебя свела жизнь. Кстати, отец в 1941 году получил контузию под Белевом...

Вообще, я всегда и во всем хотел быть первым, с детства. Подраться, побороться с ребятами — я тут… Играть в футбол, в хоккей… Старался выделяться, быть первым! В институте занимался в художественной самодеятельности, катался на лыжах, увлекался автомобильным спортом, футболом, борьбой… Ну не люблю я быть вторым! Такой характер. Русский характер.

А еще помогают чутье и везение. Ну и Господь Бог.



Валерий Бурыкин с детьми, внуками и племянниками.

— Кто Ваш тыл? Кто ждет дома?

— Вы правильно сказали — тыл. Вряд ли бы у меня все так получалось, если бы рядом не было супруги. Самую тяжелую ношу всегда несет жена руководителя. Мужа с утра до ночи нет дома, надо содержать дом, выстирать, всех накормить, обиходить.

Я богатый человек — у меня сын Александр, дочь Елена и семеро внуков! Саша с супругой живут в Москве, у них три сына и три дочки: Даша, Савелий, Костя, Саша, Машенька и Настенька. У Елены с мужем дочка Ульяша. Я счастлив, что у меня такая большая семья. А внуки — это святое!



С дочкой Еленой и внучкой Ульяной.

— Какой Вы дедушка?

— С виду вроде строгий, но балую сильно (смеется). Детей я так не баловал. Люблю их безмерно. Не может дедушка быть строгим к внукам, даже слово само какое мягкое — «дедушка». Они приезжают ко мне в Чернь, где мы живем с женой. Мне очень хочется увидеть, как вырастут самые младшие внуки.

У меня еще есть племянницы и племянники. Сейчас в зоне СВО находится один племянник, второй приехал — подполковник. Очень хочется, чтобы все закончилось побыстрее, чтобы ребята не убивали друг друга… Хочу, чтобы Россия была мощная и сильная. Хочу мира! И чтобы наши внуки никому не кланялись.



Указом губернатора Алексея Дюмина за выдающиеся заслуги перед Тульской областью, достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу Валерий Константинович Бурыкин награжден медалью «Трудовая доблесть» III степени.

Стихотворное поздравление от друзей:

«Улыбчив, добр и энергичен,

Ты знаешь землю, сад, людей,

Черни всей женской симпатичен

От дам прекрасных до детей.

Ты агрономом был от Бога,

Решал все взвешенно, спокойно.

И хоть трудна была дорога,

Ее осилил ты достойно.

Ты три совхоза поднял к небу,

Рулил селянами района,

Но на каком посту бы не был,

Любил ты поле стадиона.

Спортзал твой был достойным самым,

Не раз побед здесь поднимали стяг,

По самбо ты уделывал «Динамо»,

«Спартак» московский был в гостях.

Ты с транспортом говаривал на «ты»,

Тебе послушны руль и мото, и «козла»,

И чернской не было нетронутой версты,

Куда б задумка пролететь не занесла.

Вот ты прилег в роскошество копны,

Вот оседлал охотничий трофей,

Вот почку солнечной ты трогаешь весны –

Все фото чудных в жизни дней.

Познал ты все: несладкий «Туласахар»,

И Думы областной нелегкий крест,

Но ты везде был первоклассный пахарь

И дел больших, и ладушек — невест.

И неслучайно повезло Надежде,

В то незабвенное когда-то,

Она цветет, любимая, как прежде,

Детьми и внуками чудесными богата.

И в этот значимый и лучезарный миг

Я тост скажу, от трепета сгорая:

«Пусть мед любви твоей в уста родных

Столетья льется, золотом играя».

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