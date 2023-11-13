Тульский медицинский центр «Статус»: как распознать варикоз и как его лечат?

erid: 4CQwVszH9pWuJeK5iFd, фото Дмитрия Дзюбина

Как распознать у себя болезнь? Как ее сегодня лечат? И как убрать с ног сосудистые звездочки? Ответы на вопросы и секреты легкой походки знает Павел Куранов, сосудистый хирург медицинского центра «Статус».

— Сегодня многие страдают от варикоза — почему заболевание стало настолько массовым?

— Варикоз беспокоил человечество с самых древних времен, но сейчас это заболевание действительно встречается очень часто. С одной стороны, темп нашей жизни постоянно растет, увеличиваются ежедневные нагрузки, плюс неправильное питание, сидячая работа, экология — все это провоцирует развитие варикоза. С другой стороны, люди стали больше следить за собой, обращаться к врачу при тревожащих их симптомах, растет уровень медицины и диагностики в частности, и все это позволяет выявлять заболевания вовремя. Пациенты сегодня все чаще приходят к нам с симптомами ранних стадий варикоза, когда болезнь можно победить консервативным лечением или малотравматичными операциями.

— Как распознать у себя варикоз? Какие симптомы должны привести к врачу?

— Чаще всего пациенты обращаются к врачу, когда замечают на ногах расширенные вены. Но на самом деле симптомы появляются гораздо раньше, просто они не столь очевидны и люди закрывают на них глаза. А делать это не стоит! При опросе выясняется, что задолго до появления вен человек испытывал тяжесть в ногах, ночные судороги в икроножных мышцах, его давно беспокоят отеки, которые появляются на ногах к вечеру. Уже при таких изменениях нужно срочно идти к сосудистому хирургу, флебологу. На этой стадии мы еще можем обойтись без операции и назначить лечение, которое направлено на профилактику прогрессирования заболевания. Когда на ногах уже появились расширенные вены, требуется склеротерапия или хирургическое вмешательство.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Какие операции сейчас делают при варикозе? И в каких случаях они необходимы?

— Необходимость операции определяет врач после ультразвукового дуплекного сканирования вен. Если клапаны вен не работают, вены и притоки расширены, это является показанием к хирургическому вмешательству.

Золотой стандарт хирургического лечения варикоза — эндовенозная лазерная коагуляция, ЭВЛК. Во время этой операции хирург проводит заваривание большой или малой подкожных вен для устранения сброса крови по патологической вене. Операция проводится без разрезов, под местной анестезией. В медцентре «Статус» мы проводим ее на передовом оборудовании — лазере с длиной волны 1940 нм. Благодаря этому удается минимизировать риски, получить качественный результат без необходимости реабилитации: после такого вмешательства пациент не теряет трудоспособность ни на один день и может сразу возвращаться к привычной жизни.

— Если расширенных вен нет, но сосудистые звездочки портят жизнь и настроение — можно решить эту проблему?

— Да, конечно, мы в нашей клинике помогаем пациентам устранить такие внешние проявления с помощью склеротерапии, которая считается золотым стандартом в эстетической флебологии. Во время процедуры с помощью микроинъекций вводится специальный препарат, который склеивает сосудистые звездочки и внутрикожные вены. И досадный недостаток перестает быть проблемой и портить внешний вид ваших ног. Склеротерапия также помогает на ранних стадиях варикоза, когда болезнь еще не запущена и можно обойтись без хирургического вмешательства. В медцентре «Статус» работают высококлассные доктора, которые постоянно повышают свою квалификацию в сосудистой хирургии и эстетической флебологии.

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

— Возможно ли избежать варикоза и на всю жизнь сохранить легкость походки?

— Такого волшебного способа, наверное, нет, но есть ряд рекомендаций для профилактики болезни и ее успешного лечения. Помните о том, что варикоз в большинстве случаев — генетически обусловленное, то есть наследственное заболевание. Если у родителей есть варикоз, риск передачи этой болезни детям составляет 60-90%. Имея такую наследственность, нужно регулярно наблюдаться у флеболога, делать УЗИ вен. Лишь в этом случае можно обеспечить профилактику болезни и вовремя начать лечение.

Женщинам нужно обязательно поддерживать свои вены во время беременности и родов, когда нагрузка на них вырастает в разы. Всем беременным рекомендуется носить специальный компрессионный трикотаж.

Обращайтесь к флебологу при первых симптомах болезни. Не игнорируйте его рекомендации. Не отказывайтесь от операции, если к ней есть показания: потом лечить осложнения варикоза и запущенные стадии заболевания будет гораздо сложнее, травматичнее и дороже. Заботьтесь о себе, берегите свои ноги и будьте здоровы!

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