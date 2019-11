Тулячка вернулась из кругосветки: о Колумбии, Парке светлячков и плюшевых альпаках

Фото из архива Ольги Варегиной.

В интервью Myslo девушка рассказала, что интересного она повидала за это время, какие страхи пришлось ей преодолеть и много ли в мире доброты.

Ольга Варегина посетила четыре континента – Евразию, Северную Америку, Южную Америку и Африку. В основном, тулячка путешествовала одна. Но в некоторых странах у нее появлялись попутчики, которых она искала в группах ВКонтакте.

О холодах в Африке и кофейных плантациях в Колумбии

- Путешествие такого плана меняет всё само по себе, можно даже не прилагать никаких усилий. Делит жизнь на «до» и «после». Я не ожидала, что в мире столько добра и столько людей, которые готовы помочь без корыстных мыслей. Все эти ситуации по-хорошему шокировали.

Бывало, что мы поздно выходили из дома, чтобы поехать в следующий город, и застревали на трассе до темноты. У нас не было ночлега, и даже палатки. Водители, понимая нашу ситуацию, приглашали к себе домой. Всегда это были семьи и почти всегда - с детьми. В итоге мы оказывались то в каком-то шикарном трехэтажном доме с отдельной комнатой, оставшейся от старшей дочки, которая уже переехала, то на ферме в Колумбии с кофейными плантациями и фруктовыми садами... В Таиланде меня подвозил мужчина со своими пожилыми родителями, я как раз направлялась в Бангкок. Но из-за того, что он плохо знал английский, решил, что я еду к ним в гости. На следующий день Ниран меня возил по своему городу, проводил экскурсии. Он оказался владельцем магазинчика сувениров и одежды на знаменитом Плавучем рынке. Задарил меня подарками! Я была очень удивлена.

К счастью, переезды, смена климата никак не сказывались на моем здоровье. Но мне тяжело было несколько раз. В Марокко я пробыла два месяца – ноябрь и декабрь. Не ожидала, что там может быть так холодно по ночам. Это же Африка! У них очень резкие перепады дневных и ночных температур. Ночью было до +10°С. Отопления в домах нет. Наоборот, все они сделаны из такого материала, который рассчитан на летнюю жару. Но мерзла только я! Местные всё время смеялись и говорили: «Как такое может быть, ты же из России!» Аналогичная ситуация повторилась в Перу, потому что там я оказалась зимой. Это горный регион, и в горах температура опускалась до нуля. Отопления тоже нет в домах. Мерзла там постоянно. Надевала на себя все вещи, которые у меня были.

О ретро-«Тойоте» и стереотипах о Бразилии

- Я поездила в Европе на многих машинах, которые считаются люксовыми –Tesla Model X за 12 млн рублей, «Мазератти», «Ягуаре», «Порш». Кстати, «Тойота Лэнд Крузер» стала самой популярной машиной, на которой меня подвозили водители.

В Чили была крутая ретро-«Тойота» времен 40-х годов. Наш водитель ехал играть в гольф. Сначала он нас хотел подбросить километров 30, а потом решил завезти в гольф-клуб и преподал нам бесплатный урок. Я первый раз в жизни играла в гольф, к тому же в очень красивом месте! Вокруг Анды, заснеженные вершины, внизу всё зеленое, просто шикарное место!

На самом деле у нас очень много стереотипов. Что мы слышали о Колумбии? О наркобаронах, о Пабло Эскобаре как самом знаменитом злодее. Мне было очень страшно туда лететь! Однако эта страна меня просто поразила. В Колумбии давно уже закончилась эта опасная ситуация. Обычный турист никак не столкнется с этими проблемами. Сейчас местные стремятся развивать туризм и очень рады иностранцам. Готовы сделать всё, чтобы у туристов остались положительные впечатления об их стране. В трущобах, где вырос Эскобар, сейчас классный туристический район, полностью безопасный. Туда вложили много денег – построили арт-площадки, спортплощадки, появились бары, граффити там... Это всё очень здорово.

Я всегда хотела поехать в Рио-де-Жанейро, но при этом очень боялась. Мне казалось, что там абсолютно у всех вырывают телефоны из рук, на всех нападают с ножом... Но всё оказалось иначе. Сейчас там воплощается в жизнь программа зачистки фавел, чтобы сделать их безопасными. Во многом такие серьезные изменения происходят благодаря Олимпиаде и чемпионату мира по футболу.

Мы отважились самостоятельно поехать в фавелы, где Майкл Джексон снимал свой знаменитый клип - They Don’t Care About Us. Мы полностью прошли путь снизу наверх до этой площадки, там стоит памятник певцу. Люди вокруг оказались доброжелательные, у всех смартфоны, в домах установлены спутниковые тарелки...Для местных жителей строят спорплощадки, школы. Где-то там точно есть преступность, но Рио показался мне городом, где всегда можно найти безопасные районы.

Парк светлячков в Малайзии и плюшевые альпаки

С местными жителями я всегда общалась на английском языке. Но в Южной Америке выучила испанский - элементарный уровень, где-то час могла поддерживать разговор. И стало намного легче. Вообще английский не обязательно очень хорошо знать, достаточно базовых знаний. После кругосветки мой английский испортился, потому что старалась в разговоре всё упросить, чтобы меня понимали те, кто плохо знает этот язык.

Никогда не гуглила, куда сходить в том или ином городе, спрашивала совета у местных. Обязательно уточняла, безопасно ли это. Всегда доверяла их рассказам, ведь какой им смысл меня обманывать?

Путешествуя по миру, я видела близко очень много интересных животных. Особенно запомнились милые обезьянки, носухи – они очень застенчивые.

В Гибралтаре есть единственная в Европе дикая колония обезьян, их там 300 особей. У каждой свое имя, каждая на учете. За них отвечает правительство. Видя еду в руках человека, они бегут на тебя, выхватывают ее и убегают. Но в сумки никогда не лезли!

В Сахаре мы катались на верблюдах, у нас был двухдневный тур с ночевкой в пустыне. Почувствовала себя в караване.

В Перу повсюду паслись альпаки. Они очень добрые, не плюются, как ламы или верблюды. Они прямо плюшевые, можно подойти к ним и погладить. Прямо умиляешься ими!

Отдельно стоит рассказать про Парк светлячков в Малайзии. Мы катались по реке вдвоем с попутчицей, но в итоге решили остаться там ночевать – у нас с собой были спальный мешок и спортивный коврик. Охранник разрешил нам остаться. И тут началась магия! Тысячи светлячков поднялись в воздух - вокруг всё светилось и сверкало. Это просто волшебство! В такие моменты чувствуешь себя ребенком.

Плохой автостоп и финансовый вопрос кругосветки

Где сложнее путешествовать – в России или заграницей? Это зависит от менталитета отдельной нации. Например, в Германии автостоп был хуже, потому что люди к этому относятся как к чему-то неправильному. В Испании многие автостопщики сталкиваются с трудностями. Нация к этому относится так, мол, это не мои проблемы, если у тебя нет денег поехать на транспорте, я тебе не обязан помогать и не буду. Но самый плохой автостоп у меня был в Перу. Только за счет везения попадались люди, готовые подвезти меня. Я могла прождать даже три часа.

В России я не первый раз ехала автостопом. Здесь никогда не было сложностей, всегда находятся люди, которые откликнутся. Дальнобойщики, например. Но они едут медленнее, я стараюсь только в крайнем случае с ними ехать.

На старте кругосветки я поставила себе вызов, что хочу объехать весь мир с тратами в 5 евро – около 400 рублей в день. Могу с радостью сказать, что мне это удалось. За полтора года в среднем получилось 260 тысяч рублей. Плюс за это время у меня было пять перелетов, на них ушло 150 тысяч рублей. Соответственно, за полтора года у меня ушло примерно 400 тысяч рублей. Но это нормальная сумма! Люди за полтора года в Туле тратят гораздо больше денег – на питание, коммуналку, машины… Конечно, такой суммы у меня сразу не было. Я психолог и проводила консультации онлайн.

Первые мысли в России

Побывав много где, я стала сильнее ценить Россию. По сравнению с Африкой, Мексикой, Южной Америкой и Азией в нашей стране очень чисто! Но нужно нам продолжать в том же духе. Я очень поддерживаю экологические темы просто потому, что видела реки, по которым плывут кучи мусора. Видела очень грязные пляжи, где люди расчищают себе места и прямо там загорают и строят песчаные замки… Видела, как загадили Мексиканский залив. Это, конечно, ужасно.

Все у меня спрашивают, а какие мысли у меня были по прилету в Россию? Я вышла из самолета во Владивостоке и подумала, какие же красивые девушки вокруг, какие красивые мужчины.

Могу с уверенностью сказать, что самые симпатичные мужчины – в Европе - в Австрии, Германии, странах Скандинавии, Венгрии, России.

А что дальше?

Вернувшись в Россию, я поняла, что полученными знаниями нужно поделиться. Во многих городах я выступала с лекциями. Он были совершенно бесплатными, я на этом не заработала ничего. Я не рассказывала людям, где была и что видела. Об этом у меня есть подробный рассказ в соцсетях. Решила, что кругосветка в принципе не всем нужна да и на автостоп не все решатся. Но чем-то делится мне необходимо, потому что я столько добра получила от этого мира!

Рассказывала как психолог - как идти в свои страхи. Я не говорю, что мне никогда не было страшно. Но я каждый раз преодолевала их. Страхов было много: вернусь ли я живой из такого путешествия, боялась нападения, краж… Был страх, что не получится зарабатывать онлайн, что я не выдержу морально или физически, сдамся и вернусь домой, не достигнув своей цели.

Рассказывала на лекциях, как много добра в этом мире, но замечать мы его начнем только тогда, когда признаем, что оно есть и начнем отходить от негативных установок в голове.

В этом мире возможно всё! Это не зависит того, веришь ты или нет. Если идешь в свои страхи, открываешься миру, он открывается тебе в ответ.

Если хочется путешествовать, точно нужно это делать. Установка, которая у нас есть в голове – что мир опасен - она не имеет ничего общего с реальностью. Добра очень много, и хороших людей во много раз больше, чем плохих.

Пока я сделаю паузу, отдохну от автостопа, но с ним не прощаюсь! Это нужно чередовать, чтобы не приелось. В следующий раз обязательно посещу Австралию, Америку, Канаду, очень хочу в Антарктиду. Но нужно планировать заранее, вписываться в экспедицию, там другие суммы и нет автостопа:).

